Las lecciones secretas del management de Disney

Hay una trampa bastante frecuente cuando uno entra a Disney: creer que fue a mirar un parque. A ver castillos, personajes, fuegos artificiales, montañas rusas, familias con orejas de Mickey y niños arrastrando padres exhaustos bajo el sol de Orlando. Pero, si uno mira un poco mejor, descubre otra cosa. Disney no es sólo un parque temático: es una organización que convirtió la experiencia del cliente en una cultura. No se trata apenas de entretener, sino de diseñar emociones, administrar expectativas, entrenar comportamientos y hacer que miles de personas, en simultáneo, actúen como si cada visitante fuera el primero del día. Esa es la verdadera magia, la que ocurre antes de que se abra el parque, debajo del parque, detrás del parque y, sobre todo, dentro de la cultura.

El viaje a Orlando, organizado por GrupoSet junto con la Universidad Torcuato Di Tella como una experiencia para sus alumnos, propone justamente mirar Disney no como turistas, sino como observadores organizacionales. En un mundo donde casi todas las empresas dicen que el cliente está en el centro, Disney obliga a una pregunta incómoda: si el cliente está tan en el centro, ¿por qué tantas organizaciones lo atienden como si molestara? ¿Por qué tanta tecnología termina deshumanizando? ¿Por qué tantos procesos diseñados para “mejorar la experiencia” terminan convirtiéndose en laberintos donde el cliente se pierde, se irrita y finalmente se va? La respuesta es brutalmente simple: porque la experiencia del cliente no se declama, se diseña, se entrena y, sobre todo, se convierte en cultura.

En Magic Kingdom, el impacto inicial es visual: la Main Street, el castillo al fondo, la música que acompaña sin imponerse, los locales que parecen escenografía y, al mismo tiempo, funcionan como una maquinaria comercial perfecta. Pero lo interesante no es solamente lo que se ve. Donde el turista ve entretenimiento, el observador ve diseño organizacional: filas que ordenan emociones, carteles que anticipan expectativas, cast members sosteniendo la magia, detalles que impiden que la fantasía se caiga. Disney no vende entradas: diseña emociones.

Fuentes de Disney Experiences afirman que, para la compañía, “la experiencia es el producto”. La frase es más profunda de lo que parece. En muchas empresas, la experiencia aparece como una capa decorativa que se agrega al producto: un saludo más amable, una encuesta de satisfacción, un chatbot con nombre simpático, una oficina más linda. En Disney, en cambio, la experiencia no acompaña al producto, es el producto. “Damos vida a nuestras historias a gran escala mediante una narrativa extraordinaria, la atención al detalle y las personas que trabajan en Disney, quienes transforman una visita en algo profundamente personalizado y duradero”, sostienen. Ahí está el punto: historia, detalle y personas. No alcanza con tener personajes inolvidables si la operación cotidiana los traiciona.

En la empresa destacan que “en Disney, la experiencia es en vivo y eso lo cambia todo”. Olga Thompson

Jonatan Loidi, fundador y CEO de GrupoSet, conferencista internacional y uno de los impulsores del programa, arranca por un lugar que parece lejano a Disney, pero termina siendo central: la decisión de hacer algo extraordinario. En su mirada, lo extraordinario no es mandar un cohete a la Luna ni construir una empresa perfecta, es negarse a competir sólo por precio cuando el mercado ya no percibe diferencia. “Si quieres ser del 5% de las personas que hacen cosas extraordinarias, debes hacer lo que el otro 95% no está dispuesto a hacer”, dice Loidi. La frase funciona como advertencia: la mediocridad no siempre se nota de inmediato, pero tarde o temprano pasa factura. Primero se disfraza de eficiencia, después de costumbre y finalmente de commodity. Cuando una empresa no genera valor percibido, el cliente no negocia con el alma, negocia con la billetera.

La discusión sobre el precio se entiende mejor después de caminar el parque. Disney no es barato y nadie entra ignorándolo. Sin embargo, el visitante no evalúa sólo la suma de entradas, hamburguesas, merchandising y alojamiento. Evalúa si el gasto se convierte en memoria para esa persona o familia, si la foto frente al castillo compensa el cansancio. Cuando la experiencia emociona, el precio no desaparece, pero deja de ser la única conversación. Por eso Loidi insiste en que muchos vendedores creen que pierden ventas por precio, mientras que los clientes suelen irse por mala experiencia: desinterés, demora, falta de seguimiento, incumplimiento o descuido. Si el problema es la experiencia, la solución exige revisar cultura, liderazgo, procesos y comportamientos. Ahí duele más.

En esa tensión aparece Lee Cockerell, exvicepresidente ejecutivo de Operaciones de Walt Disney World Resort, un hombre que lideró durante años una operación gigantesca con hoteles, parques, transporte, entretenimiento y decenas de miles de empleados. Cockerell no habla de magia como si fuera un polvo brillante que cae del cielo. Habla de selección, entrenamiento, disciplina, claridad y respeto. Para él, clientes y empleados deben pensarse casi del mismo modo. “Descubrimos que el cliente tiene cuatro expectativas. La primera: “Cuando voy a Disney, haceme sentir especial”, explica. Luego agrega las otras tres: “Trátenme como individuo”, “Muéstrenme respeto” y “Asegúrense de tener empleados entrenados”. La fórmula parece sencilla, casi obvia, pero lo obvio suele ser lo primero que las organizaciones olvidan cuando crecen, se burocratizan o se enamoran de sus propios procesos.

Las cuatro expectativas de Cockerell se ven en escenas pequeñas: una familia que pregunta dónde encontrar a un personaje, un visitante que necesita una indicación, un chico cansado, una persona que requiere asistencia especial o una madre que llega con una expectativa enorme y una paciencia finita. Hacer sentir especial no es decir “Nos importás”; es mirar, escuchar y responder con precisión. Tratar como individuo no es crear una excepción caprichosa; es entender que detrás de cada ticket hay una historia distinta. Mostrar respeto no es una proclama inclusiva para el informe de sustentabilidad; es una conducta observable.

Lo interesante de Cockerell es que no separa experiencia del cliente de experiencia del empleado. No compra esa fantasía corporativa según la cual se puede maltratar hacia adentro y encantar hacia afuera. “Haceme mejor. Haceme mejor en mi desempeño, haceme mejor en mi actitud, haceme mejor en mi potencial. Haceme mejor. Ese es tu trabajo. Y cuando lo hacés, esas personas cuidan a los huéspedes porque tu gente es tu marca”, afirma. La frase debería incomodar a muchas organizaciones que invierten fortunas en campañas de marca mientras descuidan a quienes encarnan esa marca frente al cliente. La marca no vive en el manual de identidad visual ni en el PowerPoint de propósito. Vive en la persona que atiende el teléfono, responde un reclamo, limpia una mesa, entrega un producto o decide si ante un problema se esconde detrás del procedimiento o se hace cargo.

Cockerell usa una metáfora teatral que Disney lleva al extremo: cada día la organización pone en escena un espectáculo. “Están montando un gran espectáculo, eso es lo que hacen todos los días en su negocio. Montan un espectáculo como en Broadway”, dice. La idea puede parecer exagerada hasta que uno camina el parque con ojos organizacionales. Nada está completamente librado al azar: ni el vocabulario, ni los gestos, ni la limpieza, ni la música, ni la separación entre escena y detrás de escena. En Disney no hay empleados, hay miembros del elenco; no hay clientes, hay huéspedes o espectadores; no hay simplemente trabajo, hay show. Y no es una cursilería semántica; en este caso, el lenguaje moldea la conducta. Si el parque es un escenario, cada detalle comunica. Y si cada interacción puede transformarse en historia, cada descuido también.

La visita a los túneles vuelve concreta esa metáfora. Debajo del parque, donde circula el cast, no hay castillos ni música de fantasía ni fuegos artificiales emocionantes. Hay pasillos, señalización, movimiento, logística, descanso, gente entrando y saliendo de escena. La cultura Disney no se respira sólo frente al castillo; también se respira detrás de los juegos, debajo del parque, en ese mundo que el visitante no ve, pero que sostiene todo lo que el visitante siente. La pregunta que deja flotando Julián “Gaita” González, nos debería dejar pensando: “Comparalo con el detrás de escena en tu empresa”. Muchas organizaciones tienen un frente impecable y una cocina incendiada. Disney enseña que el escenario sólo funciona si el backstage funciona.

González, director de GrupoSet Latam, conferencista y especialista en Customer Experience, lo explica desde el storytelling, pero no entendido como una técnica simpática para vender mejor, sino como una herramienta cultural. “La historia construye esta mística, porque al fin y al cabo nos damos cuenta también de que Disney es una gran mística, es un gran legado”, sostiene. Para González, las historias son el modo en que una organización transmite qué valora, qué premia, qué no tolera y qué espera de su gente cuando nadie está mirando. “¿Cómo se transmiten los legados en el tiempo? A partir de historias”, dice. La cultura no es el póster con valores en la pared; es el conjunto de historias que se cuentan en los pasillos, en las inducciones, en los almuerzos, en las reuniones y en los momentos de crisis.

Fuentes de Disney Experiences afirman que “en Disney, la experiencia es en vivo y eso lo cambia todo”. La frase explica por qué la experiencia del cliente no puede quedar atrapada en un manual. “Capacitamos y empoderamos a quienes trabajan en Disney para que tomen decisiones en tiempo real, porque los momentos más significativos no se pueden automatizar y tampoco se puede seguir un guion”, agregan. Esto es clave en una época en la que muchas empresas creen que digitalizar una interacción equivale a mejorarla. La tecnología puede ordenar, acelerar y anticipar, pero no siempre puede leer la emoción del momento. Y cuando el momento se rompe, alguien tiene que estar preparado para actuar.

Uno de los conceptos más potentes del modelo Disney es el propósito. Pero no en su versión edulcorada de consultoría barata, esa que llena paredes con frases nobles que nadie podría repetir sin dormirse. El propósito, en Disney, debe ser simple, comprensible y accionable. Según comenta Loidi, Walt Disney buscaba una razón de ser que pudiera orientar decisiones concretas. La formulación que aparece una y otra vez es “crear momentos de felicidad”. La palabra “momentos” cambia todo. Disney no promete felicidad eterna, algo imposible incluso para una corporación con castillo propio. Promete crear instantes y, un instante, sí puede diseñarse. ¿Qué es un instante en Disney? Puede ser una respuesta, una sonrisa, una solución, una sorpresa, una foto, un gesto. También puede ser la decisión de evitar un momento de infelicidad.

En el parque, el propósito aparece sobre todo cuando algo amenaza con romperse: una fila demasiado larga, una atracción que se detiene, un personaje que cambia de turno, un chico que llora, un adulto que pregunta irritado. Todo parque temático produce, inevitablemente, momentos de infelicidad. La diferencia está en qué hace la organización con ellos. Disney no elimina todas las fricciones; sería imposible. Pero entrena a su gente para leerlas, contenerlas y, cuando se puede, transformarlas. Loidi lo sintetiza con una frase que condensa una filosofía de gestión: “El propósito vence a la tarea”. No significa que cada empleado haga lo que quiera ni que los procesos no importen. Significa que la tarea no puede convertirse en excusa para traicionar el propósito.

La historia de la niña que pierde el turno de la princesa ilustra esa lógica. Un miembro del elenco que está barriendo detecta un momento de infelicidad, deja la escoba, consulta la información necesaria y transforma una crisis en expectativa. No resuelve el hambre mundial, no rediseña la estrategia corporativa ni inventa una nueva tecnología. Hace algo más difícil: lee la emoción de una familia y actúa a tiempo. “Lo que fue una tragedia, acaba de ser resuelto”, señala Loidi. Luego la persona vuelve, toma su escoba y sigue barriendo. El punto no es la anécdota tierna. Para que ese gesto ocurra, la cultura debe permitirlo, el liderazgo debe respaldarlo, el entrenamiento debe habilitarlo y el sistema debe premiarlo. En una organización burocrática, el empleado pensaría: “Mejor no me meto”. En una cultura de servicio, piensa: esto también es mi trabajo.

Disney no promete felicidad eterna, algo imposible incluso para una corporación con castillo propio. Promete crear instantes y, un instante, sí puede diseñarse Gregg Matthews - NYTNS

Esa consistencia no depende de la inspiración individual. Fuentes de Disney Experiences afirman que “la consistencia proviene de valores compartidos, estándares claros y un liderazgo sólido; y la confianza es lo que permite que esos principios perduren”. También señalan que la compañía invierte profundamente en capacitación y cultura para que quienes trabajan allí entiendan no sólo “qué hacer”, sino “por qué importa”. Ese punto es decisivo: una experiencia consistente no nace de tener un empleado excepcional en el lugar correcto, sino de miles de personas haciendo, todos los días, pequeñas cosas de manera coherente. La excelencia se vuelve cultura cuando deja de depender del héroe.

Disney también obliga a pensar en el lugar de la tecnología. En una era de inteligencia artificial, automatización y canales digitales, la tentación es creer que la experiencia perfecta será la que elimine la intervención humana. Pero quizá ocurra lo contrario. Hugh Johnston, finance director de The Walt Disney Company, lo dijo con claridad: “Sí vemos a nuestro negocio de Disney Experiences estructuralmente bien posicionado, en un mundo de creciente contenido impulsado por inteligencia artificial. Creemos que esto puede terminar aumentando aún más el valor que los consumidores otorgan a las experiencias auténticas de la vida real con las personas cercanas a ellos, tal como lo ofrecemos en los parques y resorts todos los días”. La idea es relevante porque desplaza la discusión: la IA no vuelve obsoleta la experiencia humana, puede volverla más valiosa. Cuanto más contenido sintético nos rodea, más buscamos aquello que se siente real, compartido, corporal, presencial.

Esto no significa romantizar la operación ni negar el negocio. Disney es una empresa, no una ONG con castillo. Monetiza cada centímetro de la emoción. Pero justamente por eso resulta interesante, ya que muestra que la experiencia no es lo opuesto a la rentabilidad, sino una forma sofisticada de producirla. La memoria también factura y la nostalgia también vende. En Disney, esa lógica comercial no se presenta desnuda, sino envuelta en una narrativa que el visitante acepta porque siente que recibe algo más que una transacción. Recibe una historia en la que puede entrar.

Por eso el parque es una clase de management al aire libre. Cada fila enseña algo sobre expectativas. Cada cartel, sobre anticipación. Cada interacción, sobreentrenamiento. Cada papel levantado del piso, sobre estándares. Cada sonrisa sostenida bajo el calor de Orlando, sobre disciplina emocional. Cada túnel debajo del parque, sobre la importancia del backstage. Cada historia repetida en la capacitación, sobre cultura. Cada niño que cree que la princesa lo estaba esperando, sobre el poder de transformar un problema en recuerdo.

La gran trampa para las empresas sería copiar la superficie: llamar huéspedes a los clientes, inventar un vocabulario más amable, poner música en los locales, pedirle a la gente que sonría más o comprar una herramienta de IA para “personalizar” interacciones. Eso es maquillaje. La lección de Disney es más exigente; es diseñar el sistema completo para que la promesa pueda cumplirse. Seleccionar mejor, entrenar mejor, dar autonomía, ordenar la organización, cuidar a los empleados, contar historias que transmitan cultura, definir estándares, medir sin matar el alma. Y, sobre todo, entender que cada organización produce una emoción, aunque no lo sepa.

Uno puede salir del parque fascinado por los fuegos artificiales, pero el verdadero aprendizaje aparece cuando entiende que el fuego artificial es apenas el final visible de una cultura invisible. Ahí se juega hoy la diferencia entre una empresa que atiende clientes y una empresa que crea experiencias. Algunas organizaciones producen confianza, otras, indiferencia. Algunas hacen que el cliente se sienta visto; otras, le recuerdan que es un número de ticket. Disney eligió fabricar momentos de felicidad. La pregunta para el resto de las empresas es bastante más simple y tal vez difícil de responder: ¿qué están fabricando ustedes?