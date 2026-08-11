Molinos Río de la Plata ganó $37.571 millones en el semestre pese a la caída del consumo

En un contexto desafiante para el consumo en la Argentina, Molinos Río de la Plata reportó una ganancia neta de $37.571 millones en el primer semestre. La cifra marca una recuperación respecto al mismo periodo del año anterior y consolida una tendencia de mejora operativa que ya suma seis trimestres consecutivos.

Según el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores, las ventas totales de la compañía -dueña de marcas como Matarazzo y Lucchetti (pastas), Blancaflor (harinas) y Gallo (arroz)- alcanzaron los $544.029 millones.

De acuerdo a lo comunicado, Molinos logró sostener un volumen de ventas similar al de 2025, apoyándose en una estrategia de accesibilidad de sus marcas y un estricto control de costos. Esto en un escenario donde, según las principales consultoras, el consumo masivo registró una caída del 2,9% en la comparación interanual de los primeros seis meses del año.

Luis Perez Companc, presidente de Molinos Río de la Plata

Para Molinos, uno de los pilares de este resultado fue la política de austeridad y modernización de procesos. La firma de la familia Perez Companc logró reducir sus gastos centrales un 23,4% en comparación con el primer semestre del año pasado, lo que representó un ahorro de $37.023 millones.

Esta mejora en la eficiencia operativa -indicaron- permitió a la empresa no solo fortalecer su rentabilidad, sino también reducir su capital de trabajo y, en consecuencia, su nivel de deuda. Desde la compañía destacaron que la deuda actual se encuentra equilibrada en plazos y monedas, y está destinada exclusivamente a financiar el giro normal del negocio.

Desempeño por sectores

El análisis por unidades de negocio muestra comportamientos diversos:

Alimentos : logró mantener la estabilidad con un volumen total de 218.096 toneladas vendidas, donde el mercado local compensó una ligera baja en las exportaciones

: logró mantener la estabilidad con un volumen total de 218.096 toneladas vendidas, donde el mercado local compensó una ligera baja en las exportaciones Bodegas: mostró un crecimiento sólido, con un volumen de ventas que superó el millón de cajas (un aumento respecto a las 877.487 del año anterior), impulsado tanto por el mercado interno como por el externo

Para el segundo semestre, la empresa mantiene una perspectiva “sólida y prudente”. Aunque las proyecciones exhiben un crecimiento de entre el 2% y 3% del PBI para 2026, impulsado por sectores como el agro y la energía, desde la empresa entienden que el consumo masivo de productos empaquetados aún no refleja una recuperación profunda.

“La recuperación del consumo dependería de la combinación de una baja sostenida de la inflación, la continuidad del crecimiento económico que habilite la recuperación del salario real y, en simultáneo, una mayor monetización de la economía”, señalaron en un comunicado.

Y aclararon: “Hacia adelante, la compañía continuará priorizando al consumidor y a sus marcas, profundizando las iniciativas de productividad y eficiencia con el objetivo de potenciar el crecimiento y seguir acompañando a los argentinos con productos cada vez más saludables, ricos, prácticos y accesibles”.