El mercado de capitales argentino suma una novedad: por primera vez, los inversores pueden acceder a un ETF desarrollado localmente. Se trata de gForce MSCI Merval FCIA ETF, un instrumento lanzado por Galicia Asset Management en conjunto con Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que buscará replicar el comportamiento del índice MSCI MERVAL.

El producto fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ya está disponible para invertir desde del 3 de noviembre de 2026, bajo el ticker MERV.

La llegada de este instrumento representa un nuevo hito para el mercado local, al incorporar una herramienta de inversión ampliamente utilizada a nivel internacional y ampliar las alternativas disponibles para quienes buscan invertir en acciones argentinas.

¿Qué es un ETF y qué posibilidades ofrece?

Los ETF, por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds, son fondos cuyas participaciones cotizan en bolsa, de manera similar a una acción. Una de sus principales características es que permiten acceder a una cartera de distintos activos mediante una sola operación, sin necesidad de comprar cada uno de sus componentes por separado.

En el caso de gForce, el objetivo será seguir el comportamiento del índice MSCI MERVAL, integrado por acciones representativas del mercado argentino. Esto significa que, a través de un único instrumento, los inversores podrán obtener exposición a distintas empresas del mercado local.

El toque de campana marcó el debut de gForce.

Además, a diferencia de los mecanismos tradicionales de suscripción y rescate de un fondo común de inversión, las participaciones de un ETF pueden comprarse y venderse en bolsa durante la rueda bursátil, a precios de mercado.

Como todo instrumento vinculado a la renta variable, estará sujeto a las fluctuaciones del mercado accionario. Por eso, es importante evaluar el perfil de riesgo, los objetivos y el horizonte de inversión antes de incorporarlo a una cartera.

Galicia Asset Management, a la vanguardia de la inversión

Detrás de esta novedad se encuentra Galicia Asset Management, la administradora de activos del Grupo Financiero Galicia, que cuenta con más de 65 años de trayectoria en el mercado de capitales argentino y administra más de $19 billones de patrimonio.

La compañía administra una amplia familia de soluciones de inversión, entre ellas los conocidos Fondos Fima, y continúa incorporando herramientas que buscan responder a las necesidades de diferentes tipos de inversores.

El desarrollo de gForce representa un nuevo paso en esa estrategia: sumar una alternativa que hasta ahora no existía localmente, acercando al mercado argentino un instrumento utilizado en las principales plazas financieras del mundo.

“Con gForce damos un nuevo paso en nuestro compromiso de acercar soluciones de inversión al mercado argentino”, expresó el presidente de Galicia Asset, Darío Halac. Y agregó: “Creemos que innovar es identificar nuevas necesidades y trabajar para desarrollar herramientas que permitan a cada inversor encontrar alternativas acordes con sus objetivos. Este lanzamiento representa esa visión y nos entusiasma ser parte de un nuevo capítulo para el mercado de capitales local”.

Un nuevo capítulo para el mercado de capitales

El lanzamiento es resultado del trabajo conjunto de Galicia Asset Management y BYMA, que acompañó el desarrollo de las condiciones necesarias para la incorporación y negociación de este nuevo tipo de instrumento.

Con gForce MSCI Merval ETF, Argentina suma una alternativa que combina la posibilidad de invertir en una cartera diversificada de acciones con la operatoria bursátil de un único producto.

Desde el 3 de noviembre, los inversores pueden operar el instrumento en el mercado local a través de los intermediarios habilitados. Una novedad que amplía las herramientas disponibles para los inversores y marca un nuevo paso en la evolución del mercado de capitales argentino.

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