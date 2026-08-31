Los créditos hipotecarios amplían sus perfiles

Aun cuando se trata de una herramienta pensada para la enorme mayoría que no dispone de un capital, acceder a la vivienda propia a través de un préstamo hipotecario ha sido históricamente en la Argentina mucho más complejo y difícil de lo que el buen espíritu de ese instrumento busca promover. Sin embargo, la nueva estrategia del BBVA, plasmada en su nueva campaña “Apto crédito. Apto historias”, pone el foco justamente en democratizar el acceso al primer hogar.

En un mercado que históricamente ha priorizado perfiles clásicos y procesos burocráticos, la entidad apunta hoy a que tanto profesionales como trabajadores en relación de dependencia, pero también autónomos y monotributistas, puedan valerse de un préstamo para comprar su casa.

“Nuestra propuesta no solo ofrece financiar la compra de una casa, sino que ayuda a que más personas puedan sentirse en condiciones reales de animarse a buscarla. Queremos ser un banco humano, real y confiable que habla con el sentir de las personas”, señala Juan Uranga, CMO y Head de Ventas Digitales de BBVA en Argentina.

Juan Salvarredy

Trascender el análisis técnico del “apto crédito” para conectar con el valor emocional de un hogar es el concepto central de “apto historias”. Por eso, la nueva iniciativa de BBVA se propone desmitificar el miedo a la indexación y a la burocracia, traduciendo la complejidad financiera en una experiencia educativa, clara y menos solitaria.

Así como la oferta de créditos hipotecarios logró expandirse en los últimos años a partir de los UVAs, la entidad financiera busca ahora ir un paso más allá, aumentando montos, extendiendo plazos y ofreciendo mejores tasas. “BBVA se consolidó como el banco privado número uno en la colocación y otorgamiento de líneas de créditos hipotecarios UVA dentro del sector financiero privado del país. Este logro refleja una propuesta de valor competitiva, una estrategia comercial enfocada en el cliente y una fuerte apuesta por la innovación y la mejora continua de nuestros procesos”, afirma Ricardo Castro, Head de Productos de Banca Minorista de BBVA en Argentina.

Juan Salvarredy

Líneas, características y requisitos

A fin de adaptar la tasa y las condiciones al perfil de cada cliente y acompañar así diversas necesidades, BBVA desarrolló una propuesta con tres líneas (Superior, Estándar y Básico), financiación flexible, plazos de hasta 30 años, tasa preferencial del 7,5% + UVAs y la posibilidad de financiar hasta el 80% del valor de la propiedad. Además, los clientes pueden sumar ingresos de familiares directos para ampliar su capacidad crediticia, facilitando el acceso a la financiación en distintos contextos y realidades familiares. Y, por supuesto, todo con un trámite ágil y transparente: resolución promedio en 40 días, un especialista asignado al caso y seguimiento 24/7 disponible directamente desde la App móvil.

De esta manera, BBVA asume el compromiso de seguir impulsando el crédito hipotecario como una solución de financiamiento competitiva y accesible, orientada a acompañar la planificación financiera de las familias argentinas y a ampliar oportunidades de acceso a la vivienda.

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