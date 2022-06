Martín Varsavsky: “En una sociedad que fracasa, uno intenta demostrar que no es un fracasado”

“Hoy estamos tratando de explicar el misterio de la Argentina. ¿Cómo puede ser que a un país que le va tan mal, tenga tanta gente exitosa?”, se preguntó Martín Varsavsky, emprendedor serial que tiene en su historia un récord casi inigualable: fundó cinco unicornios, como son catalogadas las compañías que logran superar una valuación de US$1000 millones.

Para dar una respuesta a esa incógnita, se reunieron otros grandes talentos locales el panel “El fenómeno de los unicornios argentinos” del evento South Summit Madrid, organizado por IE University entre el miércoles y hoy. Críticos del país, pero destacando la resiliencia y educación de los emprendedores albicelestes, también se hicieron presentes Martín Umarán, cofundador de Globant; Matías Woloski, co-fundador de Aut0; y Miguel Santos, CEO de Technisys.

“En medio del desastre económico y continuo descenso en los rankings internacionales, hay otro ranking absolutamente insólito, que es el valor de las startups argentinas. Es, por ejemplo, catorce veces más alto que las startups españolas, cuando España tiene un PBI que es cuatro veces mayor. Quiero explicar esto, que es totalmente inexplicable ¿Quién se anima a dar una respuesta?”, alentó Varsavsky, quien lideró la charla.

El primero en tomar la palabra fue Miguel Santos. Para el emprendedor, los fundadores de los unicornios locales son de una misma generación, que viene “de una educación pública muy buena”. A eso, le sumó la resiliencia que se gana de convivir en “un entorno tan negativo, donde todos los días te llegan balas”.

“Uno se tiene que acostumbra a defenderse de una forma que no es común, tenemos mucho juego”, agregó.

“Sin dudas es el capital humano generado por la educación pública que, lamentablemente, hoy no está tan bien. La Argentina tuvo una tradición de cientos de años, porque fueron más de cien, y ese capital no es fácil de construir. Nosotros lo hemos aprovechado. Pero, por encima de eso, cuando uno piensa en un emprendimiento, uno de los factores fundamentales es la pasión. Y el argentino es un ser pasional por naturaleza”, coincidió Umarán.

En números, hoy Globant tiene cerca de 30.000 empleados, opera en 20 países, cotiza en Nueva York desde 2014 y el principal mercado es Estados Unidos, que concentra el 70% de los ingresos. A pesar de que sus fundadores tienen ADN local, hoy “la Argentina no es ni la primera minoría de Globant”. Si bien el equipo directivo está en el país, cada vez más los recursos humanos provienen de otros lugares, como Colombia.

A su turno, Woloski hizo hincapié en otra virtud, cuando de emprender se trata: la “caradurez” y la “fuerza interna” que permite que las cosas ocurran. “El país te hace pensar de que está todo perdido, pero uno igual hace todo lo que puede para salir de ese agujero en el que estamos”, agregó.

Para Varsavsky, la Argentina es un buen mercado para “hacer pruebas”. No obstante, a la hora de crecer, el “95% del éxito de ventas” está fuera del país. Entre inflación incesante, un gran historial de defaults, el cambio constante en las reglas del juego, la carga fiscal y “que te roben la plata del banco en cada generación”, los emprendedores tuvieron que aprender a jugar en entornos cambiantes y “tener un radar” para las oportunidades.

“Creo que la necesidad es madre de la invención. Es la necesidad, en una sociedad que fracasa, de probar que uno no es un fracasado”, dijo, y reflexionó: “Cuando llegué a Estados Unidos tenía más ganas que los demás. De demostrar que a mí me habían echado del país, que los militares habían matado a mi primo. Quería probar que valía y que no debía ser expulsado. De ahí viene que los argentinos, fuera de la Argentina, tienen algo que probar que quizás los nativos no lo tienen”.