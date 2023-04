Los secretos de comunicación de Jeff Bezos

escuchar

Las ideas son la moneda de cambio del siglo XXI y el modo de expresarlas puede resultar nuestro puente hacia el destino soñado. Y Jeff Bezos lo sabe bien. Este soñador desarrolló una idea audaz a través de un modelo escalable, en un garaje de Seattle, transformado en una de las compañías más influyentes del mundo y que probablemente todos la conocemos: Amazon.

Bezos reinventó la forma en que los líderes escriben, hablan y motivan a los equipos y a los clientes. El interés de estudiar a tan disruptiva personalidad además de la reciente publicación del libro Jeff Bezos blue print, escrito por Carmine Gallo, me llevaron a asistir días atrás a un programa en la Universidad de Harvard, dictado por el mismo Gallo, con el fin de profundizar estos conceptos, con la sana ambición de extrapolarlos a mi vida profesional.

Gallo es un experto en comunicación, especialista en coaching de presentaciones y autor de varios best sellers, entre los que se destacan Presentation secrets of Steve Jobs y The storyteller’s secrets, Talk like, además del mencionado. ¿Qué ha encontrado de manera metodológica para ayudarnos a que nuestras presentaciones sean persuasivas, luego de analizar a Jeff Bezos, sumado al análisis de más de 500 charlas TED?

Utilizar palabras cortas para hablar de cosas difíciles.

Según Gallo, Bezos tuvo la capacidad de expresar sus ideas en un lenguaje más simple. Tomó además una decisión trascendente: que sus equipos escriban sus presentaciones en formato narrativo, prohibiendo la utilización del Power Point para reemplazarlo por memorandos. Bezos alentó y presionó a todos a mejorar su escritura, incluido él mismo.

Como mencionó el psicólogo y Premio Nobel, Daniel Kahneman, “si le importa que lo consideren creíble e inteligente, no use un lenguaje complejo donde un lenguaje más simple es suficiente”.

Dominar la metáfora

Los neurocientíficos han descubierto que, cuando nos encontramos con un concepto nuevo o abstracto, nuestro cerebro se pone en marcha y comienza a buscar comparaciones familiares. Los buenos comunicadores hacen el trabajo por sus lectores y oyentes, utilizando metáforas como un instrumento parar llegar de manera efectiva al receptor. Bezos hizo justamente esto cuando eligió el nombre de su empresa: Amazon. Uso el nombre de uno de los ríos y una de las selvas más importantes del mundo para identificar la tienda de libros físicos y digitales más grandes del mundo.

Haz de la misión tu mantra

En 1999, Bezos formalizó la misión de la empresa cuando escribió que Amazon estaba en la búsqueda de construir “la empresa más centrada en el cliente de la Tierra”.

“Una vez que identifique el propósito o la misión de su empresa, no deje que nadie lo olvide”. Bezos nunca dejó que sus equipos lo olvidaran. Citó al “cliente” 506 veces en 24 cartas, un promedio de cuatro veces por carta.

En 2018, le reveló al filántropo multimillonario David Rubenstein que el enfoque obsesivo en el cliente era “la salsa secreta, la cosa número uno que hizo que Amazon tuviera éxito”. Una vez que identifique el propósito o la misión de su empresa, no deje que nadie lo olvide. Repítalo temprano y con frecuencia. Cuando te canses de ello, repítelo de nuevo.

Encuentre pequeños símbolos para expresar grandes ideas

¿Cuándo una silla no es una silla? Cuando permanece vacía durante una reunión de Amazon. Bezos decidió tener una silla vacía en las reuniones para simbolizar a la única persona que no se encuentra representada en la sala, pero que es la persona más importante para la compañía: el cliente.

“Los símbolos pueden ser muy poderosos”, expresó Gallo durante el seminario. Es importante aprovechar el poder de los símbolos para motivar a tus equipos.

Lea (o escuche) más libros que sus compañeros

Jorge Luis Borges asociaba el paraíso a una biblioteca. Bezos, seguramente tomó nota de la metáfora borgiana y nunca perdió su amor por los libros. Siguió siendo un lector voraz, e incluso comenzó un club de lectura para líderes senior en Amazon. Al igual que otros innovadores, Bezos aplica gran parte de lo que aprende a los proyectos en los que está trabajando, donde el conocimiento a través de los libros que lee lo ayuda no solo a su creatividad sino a comunicar de manera más asertiva.

La importancia de contar historias

Las historias son cautivantes por una simple razón: desde niños aprendemos a conectarnos con experiencias a través de éstas. Nada resulta más inspirador que una idea presentada en una estructura narrativa. Dominar el arte de la narración es manejar el establecimiento de un vínculo emocional con la audiencia. Las historias sincronizan nuestras mentes cuando nos comunicamos con ellas. No es posible persuadir exclusivamente sobre la base de lógica fría, es decir con datos, palabras y argumentos. Por eso nos tenemos que preguntar: ¿Cuáles son las historias podemos introducir en cada presentación?

Quisiera concluir esta nota con una pequeña analogía a través de dos frases que se le atribuyen a Blaise Pascal, matemático, filósofo y escritor francés del siglo XVII. La primera dice: “Y si he escrito esta carta tan larga, ha sido porque no he tenido tiempo de hacerla más corta”. La brevedad ayuda a la comunicación efectiva. Simplificar nuestros mensajes, ser claros, concisos, usando palabras sencillas mejora nuestra conexión con las personas.

La segunda: “El corazón tiene razones que la razón desconoce”. Pascal resalta la importancia de encontrar las herramientas emocionales que podemos incorporar para acercar los datos a las personas, para empatizar con ellas, y generar así su atención y el recuerdo de nuestro mensaje.