El fundador del gigante del comercio electrónico Mercado Libre, Marcos Galperin, dijo que seguirá viviendo en Uruguay independientemente de quién gane las próximas elecciones presidenciales en la Argentina. Galperin se fue del país en 2002, y volvió a vivir en la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Mirá, estoy cansado de creer que puedo predecir lo que va a pasar en la Argentina y equivocarme. Siempre me equivoco. Así que me voy a mantener en silencio. Esta vez no me equivoco”, dijo Galperin al diario chileno El Mercurio, en una nota publicada ayer.

Consultado sobre si podría volver a la Argentina luego de las elecciones, dijo: “Lamentablemnente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer. Entonces, uno no puede andar cambiando de un día para el otro. Si bien la Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también. Así que la respuesta es no, no volería a vivir en la Argentina, independientemente de quién gane”.

Después agregó: “Yo soy argentino, me encanta la Argentina, amo mi país. Me fuí en 2002 y de los últimos 21 años viví cuatro en la Argentina. Pero nosotros alocamos el capital de acuerdo a las oportunidades en toda América Latina, o sea, invertimos en los países de acuerdo a las oportunidades que nos presentan”.

Consultado sobre si le gusta el candidato libertario Javier Milei, respondió: “No más”.

Galperin evitó hacer su pronóstico, pero se mostró muy activo en redes sociales desde las PASO. Tras la sorpresiva victoria a nivel nacional de Javier Milei como precandidato a presidente por Avanza Libertad en las elecciones PASO, Galperin reflexionó en la red social X -anteriormente conocida como Twitter-: “Democracia + Capitalismo + 20 años. Eso es lo que necesita Argentina. Ojalá se dé”.

Democracia + Capitalismo + 20 años. Eso es lo que necesita Argentina. Ojalá se de. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) August 14, 2023

Después, un usuario de Twitter lo chicaneó con Amazon. “Esperemos que venga Amazon, AliBaba y otras competencias ya que tanto te gusta el capitalismo”, le dijo, a lo que Galperin respondió: “Competimos con todos ellos, hace muchos años, en el resto de America Latina (excepto en Venezuela y la Argentina, por supuesto)”.

Además, a fines de julio, realizó una fuerte crítica al Ejecutivo a raíz de la medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que prohibió a las billeteras virtuales realizar o facilitar a sus clientes operar criptomonedas, como ya ocurría con los bancos. Consultado en Twitter por un desarrollador respecto de cuándo operará con criptomonedas Mercado Pago en la Argentina, el empresario respondió tajante: “En Peronia está prohibido...”.

Semanas antes, en medio de la baja de reservas del BCRA y del récord histórico de tenencias registrado por Ucrania, el fundador de Mercado Libre ironizó: “Ucrania tiene un récord de $39 billones en reservas... pareciera que a Ucrania no la afectó la guerra en Ucrania (sic)”.

Por último, y a días de las PASO, Galperin compartió una publicación de Twitter en la que un usuario cuestionó el uso “con fines políticos” de Correo Argentino. “Correo Argentino ofreciendo boletas de Massa-Rossi. Hay que cerrarlo. Lo usan con fines políticos, te roban los paquetes y para mandar una carta de Buenos Aires a Córdoba tardan 6 meses. Pésima institución”, sentenció.

LA NACION