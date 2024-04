Marcos Galperin respondió a las críticas por el cobro de asignaciones a través de Mercado Pago

Escuchar

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, ofreció respuesta este lunes por la tarde a las críticas de algunos usuarios en redes sociales por el anuncio de Mercado Pago sobre la posibilidad de cobrar las asignaciones en la billetera virtual. El pasado domingo, la cuenta oficial en X de Mercado Pago informó: “Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares y por embarazo, Progresar y Programa Hogar ya pueden cobrar estas prestaciones de manera gratuita”. La noticia generó diferentes reacciones.

Entre ellas, una internauta bajo el nombre Julieta Elffman escribió en la plataforma: “Con la nuestra. El negocio millonario que le regalamos a Marcos Galperin. Más imbéciles no podemos ser”. La crítica de esta usuaria no pasó desapercibida. Horas después, el mismo empresario argentino replicó: “Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis”. “Me imagino, lo tuyo es un sacerdocio. El día que vuelvas a pagar los impuestos en Argentina hablamos”, contestó Julieta.

Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis. 🇦🇷💪😘 — Marcos Galperin (@marcos_galperin) April 15, 2024

Más tarde, el periodista Ari Lijalad se sumó a los rechazos: “Galperin miente. La Asignación por Hijo, familiar, etc... no tienen intermediarios. Van directo a una cuenta del Banco Nación a nombre de la beneficiaria. Con la incorporación de Mercado Pago si van a tener intermediarios: Galperin, el tipo más rico del país. El negocio financiero que lo explique él, beneficencia no hace”.

“A Ari le molesta mucho que los más vulnerables tengan más opciones para cobrar sus subsidios. Asume tener una superioridad intelectual y moral y saber mejor que ellos donde les conviene cobrar. ¿Apostamos donde van a elegir cobrarlos?”, fue la respuesta de Galperín a Lijalad.

A Ari, desde Palermo bolche/alrededores, le molesta mucho que los más vulnerables tengan más opciones para cobrar sus subsidios. Asume tener una superioridad intelectual y moral y saber mejor que ellos donde les conviene cobrar. Apostamos donde van a elegir cobrarlos? https://t.co/G9pOSNGISb — Marcos Galperin (@marcos_galperin) April 15, 2024

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró por su parte el anuncio y redactó también en la red social: “Sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente”. Sus palabras le valieron el enojo y contestación de la extitular de AySA y pareja de Sergio Massa, Malena Galamarini, quien se valió de X para refutar las declaraciones del sobrino de Carlos Saúl Menem.

“¡Siempre fue sin intermediarios! Se deposita en la cuenta de la beneficiaria o beneficiario, en el Banco Nación. Ningún partido político intermedia, del Estado al bolsillo del beneficiario. Siempre fue transparente. Ahora va a ganar plata con la bici financiera un empresario privado. Con la tuya contribuyente!”, sentenció la exfuncionaria durante el gobierno de Alberto Fernández.

Siempre fue sin intermediarios!

Se deposita en la cuenta de la beneficiaria o beneficiario, en el Banco Nación.

Ningún partido político intermedia, del Estado al bolsillo del beneficiario.

Siempre fue transparente.

Ahora va a ganar plata con la bici financiera un empresario… https://t.co/FVxvmQCUl2 — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) April 15, 2024

Cómo cobrar la AUH, Progresar y otras asignaciones de la Anses por Mercado Pago

Para cobrar el beneficio de Anses en Mercado Pago, primero hay que cambiar el lugar de cobro. Se puede concretar de tres maneras:

Desde el apartado “Mi ANSES” con la clave de Seguridad Social:

Ingresar a la app “Mi ANSES”.

Entrar a la sección “ Cobros ”.

”. Elegir “ Cambiar lugar de cobro” .

. Dentro del “ Tipo de medio de Pago ”, seleccionar “ Billetera virtual ”.

”, seleccionar “ ”. Finalmente, elegir “Mercado Pago”.

Por teléfono:

Llamar al 130 y seguir las instrucciones.

Personalmente en cualquier oficina de la UDAI.

Es importante tener en cuenta que para cobrar el beneficio por Mercado Pago, se deben cumplir algunos requisitos.

Una vez que el beneficiario realice el cambio del lugar de cobro, existe un plazo de hasta 60 días para empezar a recibir el beneficio en Mercado Pago. Durante ese período se seguirá cobrando a través de la vía original. En caso de presentarse alguna inquietud sobre el cobro, los usuarios pueden comunicarte a través de los canales de atención de ANSES.

Requisitos para cobrar una prestación de la Anses por Mercado Pago:

Tener un celular con acceso a internet.

Tener domicilio radicado en el país y DNI argentino.

Figurar en el padrón de titulares de prestaciones sociales de ANSES.

Tener una cuenta personal en Mercado Pago, ya que los beneficios no se depositan en cuentas jurídicas.

Haber completado todas las validaciones de identidad de la cuenta.

Cumplir con nuestros términos y condiciones generales.

