Romina Manguel se diferenció de sus compañeros de radio que criticaron a Galperin

En medio de los fuertes cruces entre el periodista Ernesto Tenembaum y el cofundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, la comunicadora Romina Manguel se diferenció de sus compañeros, que criticaron al empresario. “Yo no catalogaría a Galperin de bruto. Bruto es otra cosa”, aseguró la conductora de Radio Con Vos.

Todo comenzó en un “Super Pase” en la radio este martes por la mañana, cuando Tenembaum criticó en duros términos a Galperin, que muestra un claro apoyo al gobierno de Javier Milei.

“Yo no catalogaría a Galperin de bruto. Bruto es otra cosa”, acotó Manguel. Tras ello, Tenembaum la cruzó: “Creo que es un bruto. Ves un tipo que además es un vivo”.

Fue en ese momento que otro de los periodistas presentes, Alejandro Bercovich, tomó la palabra para sumarse al debate: “En términos de su función en la sociedad, no está abocado a generar valor todo el día...”

“¿Cuánto trabajo genera Galperin? ¿No da trabajo?”, interrumpió Manguel. “No coincido con eso. Lo que hace Galperin es correr una empresa en la que mucha gente aporta su trabajo”, dijo Bercovich.

Minutos más tarde, Tenembaum volvió a la carga. “Galperin es un bruto y es un facho. Hay una percepción de que los más ricos no tienen que pagar impuestos y que cualquiera diga que tiene que pagar es un tarado y un kirchnerista”, sostuvo. “Esa corriente de pensamiento, está desfinanciando el Estado y promoviendo la fuga de capitales, él lo hace personalmente con respecto al Estado argentino y eso genera crisis para las democracias mundiales. Esa se supone que es la única verdad porque el tipo se supone que da trabajo. Ese cálculo hay que estudiarlo un poquito”, agregó luego.

Inmediatamente, Manguel replicó: “O sea que vos crees que no puedo tener una posición, sino que me falta estudiar”. Tras ello, el periodista respondió: “No te estoy diciendo nada a vos. ¿Vos querés llevarlo a lo personal? No tengo ningún problema”.

“Y yo puedo salir de lo personal y decir que no es un bruto”, sostuvo Manguel, a lo que Tenembaum aseguró: “Yo estoy argumentando sobre Galperin, no sobre vos. Si da trabajo o no, hay que verlo. Para él todo el que piensa distinto es un imbécil”.

Tras ese tenso debate, Manguel aprovechó para utilizar su cuenta de X y le dio una especie de respaldo al empresario. “Uy, cuanta gente enojada porque no coincido con mis compañeros y no creo que Galperin sea bruto”, expresó la periodista.

“¿Y entonces qué carta juegan? Claro, la que lo banco por judío porque, como saben, los judíos pensamos y nos bancamos entre todos siempre. Brutos”, ironizó.

Uy cuanta gente enojada porque no coincido con mis compañeros y no creo que @marcos_galperin sea bruto. Y entonces que carta juegan?! Claro la que lo banco por judio porque como saben los judíos pensamos y nos bancamos entre todos siempre . Brutos. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) July 2, 2024

Galperin fue objeto del debate público esta mañana porque se sumó a un ataque del Presidente hacia los periodistas María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin, que fueron con una radio a cubrir la Copa América 2024 a Estados Unidos. “AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo”, escribió, con alta carga irónica, Milei.

Una hora después se sumó a las réplicas fundador de Mercado Libre, siempre activo en redes sociales. “Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel”, dijo, también en una fuerte chicana a los cuatro periodistas.

Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) July 2, 2024

LA NACION