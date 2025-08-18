Marolio para todos: una cadena mayorista anunció una rebaja de 4% en toda su lista de precios

Con un posteo en redes sociales firmado por el dueño de la empresa, la cadena de supermercados mayoristas Maxiconsumo anunció una rebaja promedio del 4% en su lista de precios.

“A partir de mañana en todas las sucursales de Maxiconsumo los precios tendrán una deflación promedio del 4% y se mantendrá en todo agosto y septiembre. Si!! mientras la inflación de julio fue del 1,9% en Maxiconsumo trabajamos para la disminución generalizada de los precios!!”, explicó Víctor Fera, el fundador y dueño de Maxiconsumo, en un posteo publicado el último viernes en X.

El presidente Javier Milei celebró la iniciativa de Maxiconsumo a través otro tuit. “Menger en acción! VLLC”.

Consultados por LA NACION, en Maxiconsumo aclararon que la baja incluye a toda su línea de productos de marcas propias, incluyendo la línea Marolio y Molto, aunque también abarca a alimentos y bebidas que son fabricadas por otros proveedores líderes como Arcor.

“Para lograr esta baja del 4% trabajamos internamente muy fuerte en un recorte de costos y también estuvo la decisión de los accionistas de la empresa de reducir su margen de rentabilidad”, explicaron en la cadena.

En Maxiconsumo además descartaron que detrás de esta medida se encuentre una caída en la demanda. “Si bien el mercado está golpeado en nuestro caso estamos creciendo, entre otros factores porque supimos sumar un nuevo cliente, con la gente que antes iba al hipermercado y ahora se acerca al mayorista a comprar en forma directa”, explicaron a LA NACION.

Gigante mayorista

La cadena de Maxiconsumo nació en 1993 a partir de la unión de dos empresas mayoristas, Don Juan y Sol de América, que pertenecían a las familias Fera y Grasso. En el caso de Víctor Fera, ya existían antecedentes familiares en el negocio ya que un tío suyo había sido el dueño de La Prudencia, uno de los principales distribuidores mayoristas de la década del ’80.

A fines de los ’90, la empresa se lanzó a la conquista del interior del país e inició su expansión con la apertura de los primeros mayoristas en Mar del Plata y Posadas. Hoy la firma está presente en una docena de ciudades, con más 38 sucursales, y pelea con Vital, Diarco y Yaguar el liderazgo en el mercado mayorista.

Uno de sus principales activos es la popular marca Marolio. Nacida hace más de cincuenta años como una pequeña marca de aceite enfocada al segmento de bajos precios, en los últimos años fue sumando nuevas líneas de productos hasta completar una familia de más de 70 artículos y compitiendo de igual a igual contra marcas que cuentan con una larga trayectoria en sus respectivos rubros.

Originalmente, Marolio pertenecía a un grupo empresario encabezado por Oscar Marvaso, aunque su gran expansión se dio a partir de la década de los ’90 cuando fue adquirida por Maxiconsumo.

