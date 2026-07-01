Más cerca de Los Pumas: el banco que ofrece beneficios únicos para los fanáticos del rugby
La propuesta para los clientes Galicia con tarjeta Visa incluye preventa de entradas, seis cuotas sin interés y acceso a experiencias únicas, como presenciar los entrenamientos oficiales previos a los partidos
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“Queremos acompañar el deporte local. Por eso firmamos con la Unión Argentina de Rugby (UAR) este acuerdo que refuerza el compromiso por ofrecer a nuestros clientes experiencias que tengan que ver con eso que los apasiona”, señaló con entusiasmo Fabiola Cundari, Chief Marketing Officer de Galicia.
Y es que la nueva alianza con la UAR acerca a los clientes Galicia que cuenten con tarjeta Visa la posibilidad de acceder a una propuesta diferencial, con beneficios exclusivos y experiencias únicas para vivir el rugby de una manera diferente.
Entre los beneficios sobresalen:
- Preventa exclusiva de entradas para los principales partidos del calendario y seis cuotas sin interés.
- Acceso a espacios preferenciales en el Fun Fest.
- Posibilidad de participar en el Captain Run: una experiencia que permite presenciar los entrenamientos oficiales previos a los partidos.
- Acceso a Casa Puma, donde los clientes podrán conocer de cerca a los jugadores y vivir momentos especiales junto a Los Pumas.
- Hasta seis cuotas sin interés en UAR Store con tarjetas Visa Galicia.
Lo que viene en el calendario internacional del rugby
En el marco del acuerdo Galicia y Visa darán nombre también a competencias clave del calendario internacional:
En 2026, la Copa Visa - Galicia, que se disputará entre agosto y septiembre frente a las selecciones de Sudáfrica (Springboks) y Australia (Wallabies).
En 2027, Visa - Galicia Rugby Championship, uno de los torneos más importantes del hemisferio sur.
“En Visa tenemos el claro propósito de ayudar a mejorar la vida de todos, en todo lugar, y lo hacemos convirtiéndonos en la mejor forma de pagar y recibir pagos”, dijo por su parte Silvana Antoniazzi, VP de Marketing en Visa. Y agregó: “Conectamos personas y comercios en todo el mundo para ayudarlos a crecer y mejorar. Por eso nos enorgullece seguir apoyando a la UAR y al rugby argentino como hace 30 años, trabajando juntos con compromiso y valores compartidos”.
El acuerdo no hace más que reafirmar el posicionamiento de ambas marcas interesadas en impulsar iniciativas que generan valor para sus clientes y promover a la vez experiencias significativas en torno a la pasión por el deporte.
- Accedé a la preventa para los principales partidos del calendario y seis cuotas sin interés.
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