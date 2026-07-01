Más cerca de Los Pumas: el banco que ofrece beneficios únicos para los fanáticos del rugby

“Queremos acompañar el deporte local. Por eso firmamos con la Unión Argentina de Rugby (UAR) este acuerdo que refuerza el compromiso por ofrecer a nuestros clientes experiencias que tengan que ver con eso que los apasiona”, señaló con entusiasmo Fabiola Cundari, Chief Marketing Officer de Galicia.

Y es que la nueva alianza con la UAR acerca a los clientes Galicia que cuenten con tarjeta Visa la posibilidad de acceder a una propuesta diferencial, con beneficios exclusivos y experiencias únicas para vivir el rugby de una manera diferente.

Entre los beneficios sobresalen:

Preventa exclusiva de entradas para los principales partidos del calendario y seis cuotas sin interés.

para los principales partidos del calendario y seis cuotas sin interés. Acceso a espacios preferenciales en el Fun Fest .

. Posibilidad de participar en el Captain Run : una experiencia que permite presenciar los entrenamientos oficiales previos a los partidos.

: una experiencia que permite presenciar los entrenamientos oficiales previos a los partidos. Acceso a Casa Puma , donde los clientes podrán conocer de cerca a los jugadores y vivir momentos especiales junto a Los Pumas.

, donde los clientes podrán conocer de cerca a los jugadores y vivir momentos especiales junto a Los Pumas. Hasta seis cuotas sin interés en UAR Store con tarjetas Visa Galicia.

Los Pumas vs Inglaterra en el Estadio Bicentenario de San Juan, en julio de 2025. Foto: Juan Gasparini/Banco Galicia

Lo que viene en el calendario internacional del rugby

En el marco del acuerdo Galicia y Visa darán nombre también a competencias clave del calendario internacional:

En 2026, la Copa Visa - Galicia, que se disputará entre agosto y septiembre frente a las selecciones de Sudáfrica (Springboks) y Australia (Wallabies).

En 2027, Visa - Galicia Rugby Championship, uno de los torneos más importantes del hemisferio sur.

“En Visa tenemos el claro propósito de ayudar a mejorar la vida de todos, en todo lugar, y lo hacemos convirtiéndonos en la mejor forma de pagar y recibir pagos”, dijo por su parte Silvana Antoniazzi, VP de Marketing en Visa. Y agregó: “Conectamos personas y comercios en todo el mundo para ayudarlos a crecer y mejorar. Por eso nos enorgullece seguir apoyando a la UAR y al rugby argentino como hace 30 años, trabajando juntos con compromiso y valores compartidos”.

El acuerdo no hace más que reafirmar el posicionamiento de ambas marcas interesadas en impulsar iniciativas que generan valor para sus clientes y promover a la vez experiencias significativas en torno a la pasión por el deporte.

- Accedé a la preventa para los principales partidos del calendario y seis cuotas sin interés.

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