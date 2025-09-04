Mientras negocia su venta, Carrefour salió de compras

En medio de la búsqueda de un socio o nuevo dueño para su negocio en la Argentina, Carrefour salió de compras. La multinacional de origen francés concretó la adquisición de Súper A, una cadena regional con base en Mendoza. La operación incluye el traspaso de 16 sucursales que antes de fin de mes pasarán a operar con la marca Carrefour Express.

Las locales de Súper A se integrarán a la red existente de Carrefour Express en la provincia, que ya cuenta con 10 puntos de venta. Fuentes de la empresa compradora confirmaron la continuidad de los 60 puestos de trabajo de la cadena mendocina que sumarán a la plantilla de Carrefour.

La compra de la cadena mendocina no implica ningún cambio con respecto al proceso de búsqueda de un socio o nuevo dueño para el negocio de Carrefour Argentina, en el marco de un proceso de desinversión a nivel global, que ya incluyó la salida del mercado italiano.

Hasta ahora, la lista de interesados confirmados por LA NACION incluye desde jugadores con presencia en el negocio supermercadista local, como GDN (Changomas), La Anónima y Coto hasta empresarios argentinos de otros rubros como Rubén Cherñajovsky (Newsan), el fondo Inverlat (dueños de Havanna) y el grupo One, de Manuel Antelo. En la lista también hay que incluir a Klaff Realty LP, un fondo de inversión con base en Chicago que, aunque no tiene presencia en la Argentina, pero que en Uruguay es la dueña de la cadena de supermercados Tienda Inglesa.

Carrefour desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro, y rápidamente se convirtió en una de las cadenas líderes del mercado local. En los 90, la empresa consolidó su liderazgo en el mercado argentino y, de la mano del 1 a 1 y el boom del consumo, el negocio de Carrefour Argentina se convirtió en uno de los más rentables del grupo francés a nivel mundial, al punto de que en su momento el Carrefour de Quilmes fue la tienda con más ventas de la compañía a nivel mundial.

Con ventas que rondan los US$6000 millones anuales y más de 17.000 empleados, en la actualidad Carrefour es la cadena de mayor presencia a nivel nacional.