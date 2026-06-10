Molinos acelera su apuesta por los nuevos alimentos y compra el negocio de NotCo en la Argentina

Molinos Río de la Plata anunció la adquisición de las operaciones de NotCo en la Argentina y Uruguay, en una operación que le permitirá sumar una de las marcas más reconocidas del universo plant-based a su portfolio y reforzar su presencia en categorías vinculadas con las nuevas tendencias de alimentación.

La compra representa un paso más en la estrategia que viene desplegando la compañía controlada por la familia Perez Companc para reposicionarse en segmentos de mayor crecimiento, en un contexto en el que las categorías tradicionales del consumo masivo enfrentan mayores desafíos.

Fundada en Chile por Matías Muchnick en 2015, NotCo se convirtió en una de las startups más emblemáticas de América Latina gracias al desarrollo de alimentos elaborados a partir de ingredientes vegetales y al uso de inteligencia artificial para formular productos que replican el sabor y la experiencia de los alimentos tradicionales.

La compañía desembarcó en la Argentina en 2021 en medio del auge global de los alimentos plant-based. En aquel momento logró captar la atención de consumidores urbanos con productos como NotMayo (el primer gran hit que tuvo la compañía en Chile), NotMilk, NotBurger y NotIceCream, apoyada en una estrategia de marketing disruptiva y en el respaldo de inversores internacionales de peso.

Sin embargo, el escenario cambió en los últimos años. El entusiasmo inicial por las alternativas vegetales perdió intensidad en varios mercados, mientras muchas startups del sector enfrentaron dificultades para sostener el crecimiento prometido.

Alimentos vegetales

Para Molinos, la adquisición ofrece una oportunidad de fortalecer su presencia en categorías vinculadas con alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional, además de complementar su negocio de congelados, donde NotCo se hizo más fuerte.

El equipo de NotCo, en Wall Street.

“La incorporación de NotCo Foods representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación y acompañar la evolución de las preferencias de los consumidores”, señaló Agustín Llanos, CEO de Molinos.

Desde NotCo destacaron que la venta permitirá darle continuidad al desarrollo de la marca en el mercado local. “Encontramos una nueva casa para NotCo Argentina, que va a permitir continuar con el legado y potenciar todo lo construido en estos años”, afirmó Muchnick.

Nuevos negocios

La operación también se inscribe en una tendencia más amplia. En los últimos años, Molinos aceleró la búsqueda de marcas y negocios capaces de conectar con nuevos hábitos de consumo. La empresa enfrenta el mismo desafío que buena parte de la industria alimenticia global: cómo crecer en un mercado donde los consumidores demandan productos más saludables, funcionales y diferenciados.

Luis Perez Companc

La compra de NotCo representa la segunda gran operación que concreta Molinos Río de la Plata, desde que Luis Perez Companc se hizo cargo de la alimentaria tras la muerte de su papá, Goyo Perez Companc, y el proceso de reestructuración de sus negocios, que incluyó la venta de las acciones que estaban en manos de tres de los hermanos -Jorge, Cecilia y Catalina- a otros tres -Luis, Rosario y Pilar-. La primera compra había sido la de la marca de pizzas Sibarita y su planta de alimentos congelados de Pilar, concretada en septiembre de 2024.