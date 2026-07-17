Prosegur desembarca en el negocio de los seguros en la región con socio argentino

Prosegur dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación y desembarcó en el negocio de los seguros. El grupo español de seguridad selló una alianza con la corredora argentina Cinalli Insurance Broker para crear Prosegur Insurance Broker, una nueva unidad que integrará seguros corporativos e individuales con la oferta de seguridad física, electrónica y digital que ya presta la compañía, con la mira puesta en la región.

La iniciativa comenzó a operar en la Argentina y forma parte de un plan regional que contempla su expansión a Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay. El objetivo es “ampliar la propuesta de valor de Prosegur hacia la gestión integral de riesgos, incorporando la protección financiera como un complemento de sus servicios tradicionales de seguridad”, explicaron en la compañía española.

La alianza combina la presencia internacional de Prosegur con la experiencia de 35 años de Cinalli Insurance Broker en el diseño y administración de programas de seguros en América Latina. La apuesta responde a una tendencia creciente entre las empresas de ofrecer soluciones integradas que combinen prevención, monitoreo y cobertura frente a distintos tipos de riesgos.

“Este proyecto representa un paso natural en la evolución de Prosegur. La incorporación de capacidades de intermediación de seguros nos permite acompañar a nuestros clientes de forma más integral, combinando seguridad, tecnología y gestión del riesgo en una única propuesta”, explicó Gloria Macías-Lizaso, CEO de AVOS Tech, la división tecnológica de Prosegur.

Gloria Macías-Lizaso "La incorporación de capacidades de intermediación de seguros nos permite acompañar a nuestros clientes de forma más integral, combinando seguridad, tecnología y gestión del riesgo en una única propuesta"

Por su parte, Fernando Cinalli, presidente de Cinalli Insurance Broker, destacó que la alianza permitirá escalar el negocio aprovechando la presencia internacional de Prosegur. “Combinamos nuestro conocimiento técnico de la industria aseguradora con una plataforma global única en el sector de la seguridad”, señaló.

La nueva unidad estará enfocada tanto en grandes empresas como en clientes individuales y ofrecerá coberturas para riesgos del trabajo, flotas de vehículos, transporte de mercaderías, cauciones, responsabilidad civil, incendios, seguros de vida y pólizas para directores y ejecutivos (D&O) y de errores y omisiones (E&O). Además, sumará servicios de consultoría en riesgos, prevención y gestión integral de siniestros.

Fernando Cinalli "Combinamos nuestro conocimiento técnico de la industria aseguradora con una plataforma global única en el sector de la seguridad”

Entre los sectores prioritarios figuran el retail, la logística, la banca, la industria financiera, la salud, la educación, la manufactura, las telecomunicaciones y el agro. La plataforma también incorporará herramientas digitales para administrar pólizas, gestionar carteras y elaborar reportes personalizados, con modelos de pricing adaptados a cada segmento de clientes.

Con esta movida, Prosegur -que opera en 36 países, con 180.000 empleados y una facturación cercana a 5000 millones de euros- busca posicionarse como un proveedor integral de gestión de riesgos, en un mercado donde cada vez más empresas demandan soluciones que integren seguridad física, ciberseguridad y protección financiera en una misma propuesta.