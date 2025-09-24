Naranja X celebró 40 años en la Argentina con una acción inédita

Buenos Aires y Córdoba vivieron hoy una mañana poco habitual: las barreras de los peajes fueron levantadas en hora pico y miles de conductores circularon sin pagar. La acción fue impulsada por la fintech Naranja X y funcionó como metáfora de su estrategia: eliminar obstáculos y facilitar el acceso a soluciones financieras.

La iniciativa fue desplegada con motivo de su aniversario número 40. Bajo el lema “40 años levantando barreras”, la campaña celebra una historia que comenzó con las tarjetas de una tienda de deportes y evolucionó hasta convertir a la empresa en una de las principales fintech del país.

“Para este aniversario materializamos en una acción bien concreta, lo que venimos haciendo hace cuatro décadas: levantar barreras y dar acceso a soluciones financieras, al crédito. Es un guiño a nuestra historia, y una manera de agradecer a quienes nos eligen todos los días para gestionar su dinero, ahorrar, invertir o financiar sus proyectos”, afirmó Silvana Jachevasky, chief marketing officer de Naranja X.

La compañía tiene 16 millones de tarjetas emitidas entre crédito y débito y una red de 150.000 comercios que aceptan sus medios de pago PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Para el ejecutivo, la celebración coincide con un período de expansión. “Hoy, estamos dentro de las apps financieras más elegidas del país: más de 9 millones de personas eligen Naranja X, y más de 2 millones de clientes accedieron al menos a un préstamo en el último año”, agregó.

Actualmente, la compañía tiene 16 millones de tarjetas emitidas entre crédito y débito y una red de 150.000 comercios que aceptan sus medios de pago . Además, más de 3 millones de personas utilizan herramientas de ahorro e inversión, y más de 1,2 millones contratan seguros y asistencias de manera digital.

Con un equipo de 2600 personas, dos centros de desarrollo en Córdoba y Buenos Aires, y 112 sucursales en todo el país, la fintech también brinda soluciones de cobro para miles de emprendedores de todo el país a través de Pagos QR, link de pago, PIX y TAP. Por mes, más de 2 millones de clientes realizan hasta 10 millones de pagos con QR.