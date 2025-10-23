Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano

Después de casi un año de negociaciones, finalmente se cerró uno de los deals del año. El empresario rosarino Gustavo Scaglione se convirtió en el nuevo dueño de Telefe, asociado en la operación con José Luis Manzano.

La compra fue estructurada por Integra Capital, el fondo que lidera el propio Manzano.

Scaglione, que está al frente de un holding que controla más de 30 medios de comunicación a nivel nacional -incluyendo diarios, señales de televisión, radios y servicios de streaming-, se impuso en la puja que lanzó a principios de año la multinacional Paramount para encontrarle comprador al canal líder de la televisión argentina. Fuentes cercanas a la operación, precisaron que Scaglione liderará el canal y no descartaron sumar nuevos socios en el futuro.

En el camino quedaron las otras dos propuestas que habían llegado a la instancia final, que correspondía a Alpha Media, del empresario Marcelo Fígoli, y a un grupo inversor liderado por Tomás Yankelevich, el hijo de Gustavo Yankelevich, histórico director artístico de Telefe.

Además del canal de aire porteño, la compra incluiría otras señales de TV, como el canal 8 de Córdoba, el 5 de Rosario y el 13 de Santa Fe, entre otros.

El grupo Paramount le había otorgado a principios de año un mandato a la consultora Quantum Finanzas, que lidera el economista Daniel Marx, para la búsqueda de un comprador para Telefe. La operación formaba parte de un proceso de desinversión de Paramount en la región, que también incluye la salida del mercado chileno, donde controlaban al canal Chilevisión.

A dos bandas

La venta de los activos en Sudamérica, a su vez, fue prácticamente paralela a las negociaciones que llevó adelante Paramount a nivel global para fusionarse con la productora estadounidense SkyDance Media, en una mega operación valuada en US$8000 millones.

De acuerdo a fuentes cercanas a la operación, la venta a Scaglione se habría cerrado en un monto cercano a US$100 millones, muy lejos de los US$345 millones que pagó en 2016 el grupo Viacom por Telefe, antes de terminar fusionándose con CBS, lo que dio origen al grupo Paramount.

Scaglione fue construyendo su holding en los medios desde su Rosario natal. Su primer paso fue la compra de Canal 3 de la ciudad santafecina, a la que le fue sumando otras empresas como el diario La Capital, las radios LT8 y FM Vida. En el interior también participó como socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en proyectos en Santa Fe y Entre Ríos. Y su desembarco en Buenos Aires también se concretó con los mismos partners, ya que participa como accionista en América TV y radio La Red.

De salida

Con la venta de Telefe, el grupo estadounidense Paramount se suma a la lista cada vez más larga de compañías multinacionales que reducen su exposición al mercado argentino o directamente se retiran del país.

De acuerdo a un relevamiento de la consultora PwC, en los últimos cinco años, al menos 70 compañías multinacionales decidieron vender sus negocios locales, cediendo sus activos o transfiriendo operaciones a jugadores locales o regionales.

Detrás de este fenómeno no hay una única causa, sino un conjunto de factores estructurales y coyunturales que, combinados, empujan a las casas matrices a revisar su presencia en un mercado que representa una fracción mínima de sus ingresos globales, pero exige una dedicación desproporcionada.

Entre las salidas más resonantes figuran Falabella, Walmart, la aerolínea Latam, ExxonMobil, HSBC, Telefónica e Itaú. Otras firmas se retiraron del país, pero dejaron sus marcas operando bajo el control de jugadores locales, como ocurrió con Procter & Gamble (P&G), que vendió a Newsan, o Mercedes-Benz, cuya operación de utilitarios y autos fue tomada por Open Cars.

A estos nombres seguramente se sume en las próximas semanas la francesa Carrefour, que está en negociaciones avanzadas para desprenderse de su cadena argentina. Los candidatos que quedaron en carrera son cuatro: la compañía chilena Cencosud (dueño de Jumbo, Disco), Coto, el grupo GDN (del empresario Francisco de Narváez) y el fondo de inversión estadounidense Klaff.