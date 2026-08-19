Pablo Vera Pinto: “La Argentina podrá más que duplicar su capacidad de exportación de petróleo”

La Argentina, sin lugar a dudas, es una tierra rica en recursos naturales y son varias las empresas que buscan aprovechar ese potencial. Una de ellas es Vista Energy, una compañía que nació en 2017 “con una hoja en blanco” y cuatro socios, y que desde sus comienzos puso la mirada en las oportunidades que ofrecían tanto la Argentina como otros países de América Latina. Incluso, su crecimiento terminó siendo mayor al que proyectaban inicialmente: multiplicó por 6,4 su producción desde 2018 al segundo trimestre de 2026 y alcanzó una capitalización bursátil de US$7000 millones.

Para relatar en primera persona cómo levantaron el proyecto desde sus cimientos y cuáles son los desafíos que enfrenta de cara a los próximos años, Pablo Vera Pinto, cofundador y CFO de Vista Energy, dialogó con Ignacio Federico, periodista de LA NACION, en el marco del summit de Energía organizado por el medio.

“Todo arrancó siendo cuatro socios, todos apasionados de la energía, que vimos una oportunidad muy grande en América Latina y sabíamos que íbamos a tener los mejores años de nuestra carrera”, inició Vera Pinto. El primer paso fue conseguir el financiamiento necesario para poner en marcha el proyecto. Al ver la oportunidad, levantaron en la Bolsa de México casi US$800 millones.

Luego buscaron oportunidades en diferentes países que, en ese momento, eran los más relevantes, como México, Colombia y Brasil, pero terminaron en “nuestra querida Argentina”, donde encontraron una oportunidad de crecimiento importante en Vaca Muerta y, en particular, en el petróleo, incluso en una época en la que no estaba en boga. “Era muy temprano el desarrollo de Vaca Muerta, el petróleo estaba en precios relativamente bajos, pero confiábamos en su potencial técnico y geológico. La realidad lo demostró”, sostuvo.

Cuando se refirió a la actualidad de Vaca Muerta, Vera Pinto destacó que se transformó en un pilar de la economía argentina y señaló que el sector energético ya genera tantas divisas como el campo, algo que consideró una gran noticia para toda la economía, incluido el sector agropecuario. Sin embargo, advirtió que el desafío está en continuar reduciendo los costos de desarrollo, aproximadamente en un 20% más.

Ignacio Federico (LA NACION) junto a Pablo Vera Pinto (Vista Energy) Fabián Malavolta

Una de las curiosidades que surgió durante el panel fue la inversión del empresario Peter Thiel, quien compró acciones de Vista por US$76 millones. Ante esto, Vera Pinto respondió: “Un poco me llamó la atención el revuelo que generó, sinceramente. Tenemos muchos inversores de gran calibre, fondos internacionales superespecializados en invertir en energía que tienen montos en Vista bastante mayores que ese número. Lo hacen porque ven potencial de crecimiento en el precio de la acción. A nosotros nos cubren más de 20 analistas, de todos los bancos más relevantes a nivel internacional que siguen a Vista, y el promedio del target (el precio objetivo que le ponen los analistas a Vista) está un 40% por arriba del precio de hoy. Yo me imagino que eso vio él, como cualquier otro inversor. No leo mucho más que eso, sinceramente”.

Inicios y crecimiento

La empresa lleva invertidos US$7000 millones desde su nacimiento. En sus inicios, relató Vera Pinto, la compañía tuvo que levantar capital en formato de deuda porque crecía por encima de su capacidad de generar caja. “El primer año fue 70% capital y 30% deuda. Después hubo un momento en la Argentina en el que hubo acceso al capital en el mercado local en términos muy favorables y eso lo aprovechamos a full durante 2022 y 2023. Tomamos mucha deuda en formato dollar linked, que nos permitió acelerar el crecimiento. Fueron dos años de muchísimo aumento de inversión para nosotros y ahora, desde los últimos dos años, estamos aprovechando el mercado de capitales internacional que se le abrió a la Argentina para emitir deuda a largo plazo, que es importante en nuestro negocio”, explicó, y agregó: “Ya emitimos bonos a 10, 11 y 12 años, lo que es bueno para los ciclos de inversión del petróleo”.

De hecho, agregó: “A partir de este año, somos free cash flow positive: generamos más caja de la que invertimos y eso nos permite no tener que depender de los mercados para seguir financiando el crecimiento”.

El perfil exportador

Parte de este crecimiento, sin lugar a dudas, se debe al perfil exportador. Sobre esta temática, el diálogo fue interesante, ya que el CFO de Vista Energy mencionó un proyecto de suma importancia no solo para el sector, sino también para el país: el denominado VMOS, un oleoducto que evacuará el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada, en Río Negro.

Para Vista Energy, tener un perfil exportador fue parte de la estrategia desde el primer día. Cuando la compañía inició sus operaciones, el 100% del crudo se destinaba a las refinerías locales, ya que la Argentina todavía no era un exportador neto de petróleo e incluso, en el margen, debía importar algo de crudo liviano.

A medida que la producción comenzó a crecer después de la pandemia, Vista fue una de las primeras compañías en comenzar a exportar, en línea con esa estrategia. Actualmente, alrededor del 70% de su producción se destina a los mercados externos y la expectativa es que esa participación continúe creciendo. En ese escenario, cada nuevo barril tendrá como destino la exportación, ya sea a través de buques que parten desde Bahía Blanca hacia el Atlántico o de ductos vía Chile.

En paralelo, el VMOS permitirá eliminar uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el sector, tanto por la capacidad de los ductos como por las limitaciones del puerto que se utiliza actualmente. Según explicó Vera Pinto, la capacidad existente está próxima a alcanzar su límite y, con la entrada en operación del nuevo ducto, prevista para comienzos del año próximo, la Argentina podrá más que duplicar su capacidad de exportación de petróleo.

Vista Energy es uno de los accionistas e impulsores del proyecto, que además permitirá a la compañía acceder a nuevos mercados. El puerto de aguas profundas de VMOS podrá recibir buques de mayor tamaño, con una capacidad de carga aproximadamente dos veces superior a la de los barcos que se utilizan actualmente. Esto permitirá mejorar la eficiencia de las exportaciones y llegar a grandes mercados de refinación, especialmente en la India y, potencialmente, en China y otros países de Asia.

De todos modos, el cambio para la empresa será gradual y no implicará una transformación inmediata del esquema exportador, según comentó. El potencial de crecimiento de la producción de petróleo de Vaca Muerta es tan grande que, según anticipó Vera Pinto, la industria probablemente utilizará en gran medida todos los puertos disponibles.

En línea con este proyecto, que permitirá ampliar de manera notable el perfil exportador, Vera Pinto también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que, según explicó, permitirá a la compañía acelerar el desarrollo de bloques de Vaca Muerta que originalmente estaban previstos para los próximos años, como Bandurria Norte. La firma se presentó con una inversión de US$5800 millones.

La empresa tenía contemplado comenzar con algunos de estos proyectos hacia 2031 o 2032 y otros para 2033 o 2034. Sin embargo, con el incentivo que ofrece el RIGI, de ser aprobados, los tres proyectos serán adelantados y comenzarán a desarrollarse a partir del año próximo.

En una primera etapa se realizarán proyectos de delineación, con pequeños grupos de pozos destinados a comprobar la productividad esperada en esos bloques. Luego comenzará la construcción de la infraestructura necesaria, que incluye las plantas de tratamiento y los ductos. La expectativa es que hacia 2028 y 2029 estos bloques ya se encuentren en una etapa de desarrollo.

El mundo va a necesitar más petróleo dentro de 10 años de lo que consume hoy, según el cofundador y CFO de Vista Energy, Pablo Vera Pinto Fabián Malavolta

Para cerrar, Vera Pinto se refirió a las proyecciones de la compañía de cara a los próximos años y al impacto que tendrá el RIGI en sus planes de inversión. “En términos de producción, este año vamos a producir un promedio de 160.000 barriles de petróleo equivalente por día y para 2030 nuestra visión es llegar a 250.000. Es un crecimiento muy significativo y, de la mano del RIGI, ese crecimiento va a ser aún mayor”, explicó.

En cuanto a las inversiones, la compañía tenía previsto mantener un nivel de entre US$1800 y US$2000 millones por año. Sin embargo, según explicó Vera Pinto, el RIGI impulsará a Vista Energy a elevar ese monto: “El RIGI nos va a impulsar necesariamente a invertir más que eso”.