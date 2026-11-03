Pinterest desembarca en la Argentina y abre un hub de negocios para la región

Pinterest llega a la Argentina. La plataforma, utilizada por más de 640 millones de usuarios a nivel global para encontrar ideas sobre recetas de cocina, decoración, moda, rutinas, manualidades y proyectos personales, instalará por primera vez un equipo en el país.

El anuncio fue realizado hoy y marca el inicio de una nueva etapa para la firma. La empresa consolidará un hub de negocios en Buenos Aires, con el fin de profundizar su presencia en la Argentina, Chile y Colombia. El objetivo de fondo es estrechar el vínculo con las marcas, las agencias y los creadores de contenido, a quienes hasta ahora atendía desde México.

Se trata de la tercera oficina de Pinterest en territorio latinoamericano, la primera fuera de Brasil y México. La operación estará bajo la supervisión de Marcos Westphalen, vicepresidente de Pinterest para Latinoamérica desde enero de 2026, quien cuenta con una trayectoria de casi 20 años en roles directivos de Google en Europa, Medio Oriente, África y las Américas.

Marcos WestphaleN: “El 50% de nuestros usuarios en todo el mundo va a Pinterest con una intención" GENERASTUDIO

“Es la primera vez que vamos a conformar un equipo local basado en Buenos Aires. Queremos demostrar que este modelo funciona y que vale la pena apostar por países como la Argentina, por mercados locales y una presencia local”, explicó Westphalen, en una entrevista a LA NACION.

Una apuesta por el mercado argentino

La decisión de instalar el hub en Buenos Aires se apoya, según el ejecutivo, en dos factores: la cantidad de usuarios que tiene Pinterest en el país y la disponibilidad de talento comercial, creativo y de marketing.

La plataforma cuenta con 13 millones de usuarios mensuales activos en la Argentina, de acuerdo con cifras de comScore, empresa global de análisis y medición de medios. Ese volumen representa el 34% de la población conectada del país. Entre las personas de 18 a 34 años, el alcance llega al 45%, mientras que entre las mujeres de ese rango y otros grupos etarios —según la medición citada— alcanza el 50%.

Si se consideran en conjunto la Argentina, Chile y Colombia, la compañía registra más de 30 millones de visitantes únicos mensuales. “La cantidad de usuarios que tenemos y el dinamismo del talento argentino son dos factores muy importantes” , sostuvo el ejecutivo.

La apuesta también busca ampliar la base de anunciantes. Aunque las empresas argentinas ya podían contratar publicidad en Pinterest, la compañía considera que todavía hay margen para sumar marcas que no exploraron la plataforma y para profundizar el trabajo con clientes existentes.

“Hay muchas marcas que todavía no han experimentado con la plataforma y queremos apostar a eso”, dijo Westphalen. Entre los sectores que la empresa busca desarrollar, además del retail y el consumo masivo —sus verticales tradicionales—, mencionó viajes, servicios financieros y tecnología.

De la inspiración al negocio publicitario

Pinterest tiene más de 640 millones de usuarios en todo el mundo y, según Westphalen, su base global creció 11% en el último trimestre, con una expansión interanual que se mantiene desde hace 12 trimestres consecutivos.

A diferencia de otras plataformas digitales, Pinterest busca posicionarse como un espacio al que las personas llegan para encontrar ideas y planificar proyectos concretos, desde viajes y recetas hasta decoración y vestimenta. Esa característica es parte de su argumento comercial para atraer anunciantes.

El modelo de negocios de Pinterest está basado íntegramente en la publicidad digital La casa que Pinterest construyó

“El 50% de nuestros usuarios en todo el mundo va a Pinterest con una intención”, señaló Westphalen. Según describió, la plataforma registra unas 80.000 millones de búsquedas mensuales y la mitad tiene una intención comercial . Además, el 96% de esas búsquedas son genéricas, es decir, no incluyen el nombre de una marca, un dato que la compañía presenta como una oportunidad para marcas de distintos tamaños.

El modelo de negocios de Pinterest está basado íntegramente en la publicidad digital. En ese esquema, la empresa busca ir más allá de la venta de espacios publicitarios y convertirse en un socio de las marcas. Westphalen mencionó como ejemplo una iniciativa desarrollada en Brasil junto con Nestlé Dolce Gusto: la alimenticia desarrolló ChocoGlamour, una nueva cápsula de café inspirada en Glamouratti, una de las tendencias identificadas por Pinterest Predicts 2026. .

La inteligencia artificial como herramienta de personalización

La inteligencia artificial también ocupa un lugar central en la estrategia de la compañía. Según Westphalen, la tecnología es utilizada para personalizar las recomendaciones y ayudar a que cada usuario encuentre contenidos vinculados con sus intereses, en lugar de recibir sugerencias basadas únicamente en tendencias generales.

El ejecutivo planteó que esa propuesta busca diferenciar a Pinterest de otras plataformas en las que, a su entender, las recomendaciones algorítmicas y la comparación social pueden alejar a los usuarios de sus propios gustos. “La inteligencia artificial va al servicio de tus gustos”, resumió.

“Buscamos que los usuarios pasen del doomscrolling [hábito de revisar de forma compulsiva redes sociales] al dream scrolling [hábito de navegar en internet o en redes sociales para ver objetos, casas, viajes o estilos de vida aspiracionales], ofreciendo un espacio libre de comparación social donde la inteligencia artificial personalice las recomendaciones en función de los gustos individuales y no de tendencias masivas”, explicó Westphalen.

La compañía respalda su enfoque en investigaciones que señalan que el 70% de los usuarios de la generación Z se arrepiente de compras impulsadas por recomendaciones algorítmicas tradicionales y un 40% desearía que las redes sociales nunca hubieran sido inventadas.