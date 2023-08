Premios Visa-LA NACION: Las claves para innovar en la industria del entretenimiento digital

escuchar

“Como el entretenimiento y la manera de consumo varía, junto a las reglas del juego y los canales de ingresos, tenemos que cambiar constantemente la manera en que jugamos”, comienza la charla con LA NACION, Javier Anaya, director de Sense of Wonder, empresa dedicada a la creación y difusión de contenidos de entretenimiento familiar, responsable — entre otras cosas — de Leoncito Alado, un proyecto audiovisual que acumula más de 1400 millones de vistas en YouTube.

El emprendedor entiende que la reinvención del negocio es crucial para cualquier industria, y mucho más para un mercado de entretenimiento digital cada vez más amplio y variado, que no para de crecer. En este contexto, “es clave investigar las nuevas tendencias, experimentar y probar nuevos formatos y estilos. Analizar los datos que te dan las redes y, ante todo, la audiencia. Hay que estar al tanto y, a veces, implementar las nuevas tecnologías y posibilidades; como este año, el paso a consumidores de la inteligencia artificial”.

La reinvención, en cualquier ámbito, siempre es ia aliada sobretodo en un contexto económico como el que atraviesa el país, donde la innovación tecnológica está ligada al régimen cambiario. En el caso de su emprendimiento, Anaya reconoce estar dispuesto a aceptar los cambios que se presentan sin traicionar sus objetivos; como bien dice, “afrontar las subidas y bajadas, sabiendo que nuestra guía sigue siendo el por qué de nuestro accionar. Seguir el propósito que nos hace conectar con los contenidos y acciones que hacemos: crear, acompañar y difundir contenidos de entretenimiento familiar, que contribuyan a divulgar principios y valores relacionados con el bienestar”, detalla.

Una idea y una mínima inversión

En 2011, YouTube empezaba a monetizar los contenidos que se subían a la red. En este escenario, Javier fue contratado para realizar y probar diferentes proyectos. “Al mismo tiempo, mi hermana estaba embarazada de mi sobrina — que hoy tiene 10 años — y, en un colectivo en Brasil, vi por primera vez que una mamá usaba su teléfono celular para distraer a su bebé de un año, algo poco común en aquel momento”. La suma de esos tres factores y las ganas de crear videos para su sobrina dieron como resultado el nacimiento de Leoncito Alado: “ Son videos con contenido que educan en valores positivos y primeros estímulos. Con una mínima inversión hicimos los primeros 15 videos y por suerte se viralizaron en un plazo relativamente corto. Entiendo que fue gracias a los aprendizajes obtenidos, mucho cariño, esfuerzo y un poco de suerte”, aclara Anaya sobre el éxito obtenido.

"La innovación juega un rol fundamental, ya que trabajamos de manera creativa y analítica; todo el equipo mira las tendencias y aporta desde su área a que los contenidos sean innovadores. Adaptarse a los nuevos gustos, tecnologías y maneras de consumo es parte fundamental de nuestro trabajo." Javier Anaya

Propuestas como esta ayudan a acercar a los más chicos a la tecnología (smartphones, tabletas, televisores smart) desde una muy temprana edad, generaciones de nativos digitales que sin duda serán los líderes del mañana.

“Encuentro positivo este acercamiento, en su justa medida. Más es un mundo en el que, quien tiene este tipo de conocimientos, puede acceder a mejores posibilidades”, comenta Javier, pero se apresura a aclarar sus puntos sobre el lado B de la influencia tecnológica: “Hay mucho trabajo por hacer, más que nada en los padres, en generar conciencia en los tiempos de consumos máximos que se pueden exponer a las infancias a las pantallas. La OMS es clara a este respecto, hay tiempos máximos establecidos. Hay que limitar el uso para que sea una interacción saludable y no contraproducente”, aclara.

Siento que, por un lado, el entretenimiento seguirá siendo similar, en el sentido que las emociones generadas son las mismas que hace siglos, afirma Anaya Ignacio Sánchez

El tiempo no es el único factor a tener en cuenta, también hay que considerar los contenidos, pero esta concientización no solo aplica para los más chicos, según Anaya: “Lo más complejo es aprender a poner límites, no solo en los niños, sino también nosotros como adultos. Algunos utilizamos muchas horas las pantallas, por trabajo o por ocio. Los chicos van a tender a repetir el comportamiento de sus padres. Hay que limitar el uso y llevar un equilibrio lo más saludable posible”.

Un futuro donde el entretenimiento y la innovación van de la mano

“Siento que, por un lado, el entretenimiento seguirá siendo similar, en el sentido que las emociones generadas son las mismas que hace siglos. Pero sumado al impacto tecnológico e innovador en los próximos años, lo veo emocionante y prometedor”, augura el director de Sense of Wonder, y nombra varios factores determinantes como una mayor accesibilidad a esa tecnología — más y mejores dispositivos, incluyendo la realidad virtual —, el aumento en la velocidad de Internet, la conectividad y un crecimiento exponencial de los videojuegos y e-sports. Por sobre todo, “la personalización del entretenimiento, que va a ser cada vez más acertada, y el crecimiento de la inteligencia artificial que va seguir agilizando muchos procesos de análisis de datos de los consumidores, pero también de la creación de contenidos en sí”.

“Todos tenemos la posibilidad de crear y aportar al entretenimiento, ya que mirándola en macro, es una forma de expresión colectiva. Las herramientas cada vez son mejores y los creadores somos todos”, concluye Javier en la charla en la que prevalecieron los buenos mensajes enfatizando que cada uno de nosotros es responsable al momento de elegir qué y cómo consumir cada uno de estos contenidos que dejan una huella.

