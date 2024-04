Puerta a puerta: cuánto cuesta comprar un repelente en el exterior y cuánto demora en llegar

Escuchar

La volatilidad en el mercado de repelentes no tiene freno. Picos históricos de contagio de dengue en la Argentina, faltantes de stock, quiebres en las cadenas productivas y precios por las nubes: ante este escenario, el Gobierno anunció ayer una serie de medidas, a fin de facilitar las importaciones (incluso por el sistema puerta a puerta) y satisfacer la demanda. Sin embargo, según fuentes consultadas por LA NACION, las compras al exterior se enfrentan a varios cuellos de botella, que hacen difícil pensar en comprar un repelente hoy y recibirlo a domicilio antes de que termine la invasión de mosquitos.

Desde el sector aseguraron que, en los últimos días, las ventas de repelentes, tabletas, insecticidas y espirales se cuadruplicaron y que la demanda no llega a ser cubierta por los fabricantes, que aseguran estar al tope de producción para su capacidad instalada. El principal jugador en este segmento es la norteamericana SC Johnson, dueña de Off!, Fuyi y Raid, que acapara el 80% del mercado. También figuran, entre otros, el grupo Queruclor, con su etiqueta Aktiol; y Algabo, una empresa nacional que gana cada vez más terreno con su marca Stop Vais y que fabrica los repelentes de marca propia de las cadenas Dia y Farmacity.

Ya en el mes de enero, cuando las presentaciones comenzaban a escasear, el precio de un Off! naranja -el producto más vendido de la categoría- superaba los $4000 o $5000. Hoy, y ante las góndolas casi vacías, los precios escalan y quedan sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Días después de Pascuas, algunos pequeños comercios apuntaron a una estrategia de venta por combo de huevos de chocolate junto con repelente. En tanto, en Mercado Libre, el número de productos publicados cae día a día y no hay valores de referencia: el monto de un Off! en crema, por ejemplo, no baja de los $17.999.

En este marco, la la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó ayer que que exceptuará su intervención en el ingreso al país los repelentes en las presentaciones de aerosol, crema, spray y gel, a partir del 8 de abril, y por el plazo de 30 días corridos. Además, se les exceptuará el cobro del Impuesto al Valor Agregado (20%) y la retención del Impuesto a las Ganancias (6%). Además, los repelentes ya habían sido incluidos en la lista de 2900 productos con el régimen de importación por 120 días.

Y todo esto se aplica “ya sea una empresa con un despachante de aduana o uno mismo a través del servicio puerta a puerta”. Es decir, a partir de esta normativa, cualquier persona podría adquirir repelentes al exterior mediante plataformas de e-commerce. Sin embargo, en la práctica, la operación no es tan simple.

De acuerdo con un relevamiento realizado hoy por LA NACION, en Amazon, por ejemplo, los faltantes de stock de repelentes son también notorios. Y si bien hay artículos disponibles, los costos logísticos y de importación multiplican sus precios por seis. Por caso, un Off! en gel figura a US$9,97, pero a esto se le suman US$32,91 por el envío y un estimado de US$18,19 por tasas de importación: el precio final trepa a US$61,07, equivalente a $87.920,03 (tomando como base la cotización del dólar tarjeta al cierre de hoy, que se ubica en $1439,66). Además, la fecha de recepción del producto en un domicilio de la ciudad de Buenos Aires estaría prevista para el lunes 15 de abril.

En paralelo, en eBay, la oferta se amplifica, pero los costos y los plazos de envío se consolidan como la principal barrera. Un pack x2 Off!, por ejemplo, figura a US$10, pero a este se le suman US$28,95 por el envío, además de las pertinentes tasas locales, y un tiempo de entrega de más de 31 días hábiles.

Fabricación e importaciones: la mirada desde el sector

Para los comercios tampoco es sencillo. A la hora de analizar el impacto directo de estas medidas, desde el sector son cautelosos. “No barajamos la importación directa de repelentes, porque esto implica tomar grandes riesgos. En caso de avanzar con alguna compra, recibiríamos los productos recién dentro de 30 días, cuando ya bajan las temperaturas”, aseguraron desde una cadena de farmacias a LA NACION.

En sintonía, desde otro retail también descartaron la importación inmediata, aunque afirmaron que avanzarán en la producción propia de repelentes y que analizarán las compras al exterior de cara a la próxima temporada.

Pero hay otra complicación. En relación directa a los anuncios del Gobierno, desde una de las principales compañías de logística internacional señalaron a LA NACION que están “a la espera de definiciones”. Es que las medidas aún no fueron oficializadas mediante su publicación en el Boletín Oficial y se trata de cargas con requisitos especiales, aduaneros y de seguridad.

En paralelo, representantes de los principales fabricantes de repelentes y autoridades de la Secretaría de Comercio se reunieron hoy al mediodía, para poner las cartas sobre la mesa. “Estamos produciendo tres veces más de lo habitual y aprobando la venta de distintos formatos de envases para poder maximizar la producción. En comparación con el mismo período del año anterior, en febrero de 2024 registramos un crecimiento de más del 300% en la demanda de nuestros repelentes”, indicaron esta semana desde SC Johnson mediante un comunicado.

A su vez, desde Algabo, también explicaron que avanzaron en nuevas redes para abastecerse del principal insumo necesario para prevenir las picaduras de mosquitos, DEET. “En los primeros 15 días de enero, los distribuidores locales de la Argentina vendieron lo poco que tenían. Nosotros estamos produciendo a partir de contactos directos con proveedores del exterior”, firmaron a LA NACION.

