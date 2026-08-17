Qué puede enseñar una montaña rusa sobre el liderazgo en las empresas

Tras conmemorarse el Día del Empresario Nacional, que se celebra cada 16 de agosto, desde Vistage, la red global de coaching ejecutivo y asesoramiento de pares más grande del mundo, diseñada exclusivamente para dueños de empresas, CEOs y líderes, explicaron como dirigir una empresa puede parecerse a subirse a una montaña rusa, porque liderar “nunca consiste en eliminar la incertidumbre, sino en aprender a avanzar a pesar de ella”.

“¿Qué tiene que ver una montaña rusa con dirigir una empresa? Mucho más de lo que parece. No por la velocidad ni por la adrenalina, sino porque ambas obligan a seguir avanzando sin poder anticipar cada curva del recorrido. Hay un momento en el que todo empresario entiende que ya no puede esperar más información. Invertir o no invertir. Incorporar talento. Abrir un nuevo mercado. Lanzar un producto. Las decisiones que realmente transforman una empresa rara vez llegan acompañadas de todas las certezas. Liderar consiste, precisamente, en avanzar cuando el próximo giro todavía es incierto”, aseguraron desde la compañía.

Vistage es una red global que reune a empresarios, CEOs y dueños de empresas

Liderar sin certezas: la montaña rusa de tomar decisiones

Al continuar con esta analogía, desde Vistage aclararon que tanto en las empresas como en esos juegos de parques de diversiones “el ascenso es lento, todo parece bajo control”. “Desde arriba, uno cree que puede anticipar el camino. Hasta que llega la primera bajada. Entonces aparecen el vértigo, la incertidumbre y esa mezcla de emoción y responsabilidad que obliga a confiar en las decisiones tomadas”, advirtieron y sentenciaron: “Dirigir una empresa se parece bastante a ese momento”.

Desde esta visión, nunca es posible controlar completamente lo que viene. Tomar decisiones estratégicas, asumir riesgos, adaptarse a contextos cambiantes y sostener el rumbo de una organización, implica avanzar aun cuando la información nunca es completa. “Cuando parece que una etapa termina, para un empresario casi siempre comienza otra”, afirmaron desde la red internacional.

Liderar una empresa requiere estar sin certezas

“Y cuando parece que el camino finalmente se estabiliza, llegan las curvas. No siempre tienen que ver con una crisis. Muchas veces son transformaciones que ningún líder puede controlar: la irrupción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los cambios en las expectativas de las personas, la velocidad con la que evolucionan los mercados o la aparición de nuevos modelos de negocio. Frente a ese escenario, liderar una empresa implica mucho más que reaccionar: supone anticiparse, aprender de manera continua y convertir el cambio en una oportunidad”, agregaron.

Adaptarse al cambio para sostener el crecimiento

Quienes construyen organizaciones entendieron que adaptarse ya no es una respuesta excepcional, sino una capacidad permanente. Esa experiencia termina forjando una habilidad indispensable para los empresario: evolucionar en contextos dinámicos sin resignar la visión de largo plazo.

Según precisaron desde Vistage, las micro, pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 99% del entramado empresario argentino y generan cerca del 70% del empleo privado formal. “Detrás de esas cifras hay miles de empresarios que, todos los días, asumen riesgos y responsabilidades con la convicción de construir futuro. Cada empresa que nace, crece o invierte genera mucho más que actividad económica: genera empleo, impulsa la innovación, fortalece las cadenas de valor y contribuye al desarrollo del país”, aseveraron desde la red que invita a los líderes de compañías a ser parte a través de una suscripción que se puede acceder desde su sitio web.

Vistage hizo una analogía entre liderar una empresa y subirse a una montaña rusa

Con estos datos, los empresarios tienen un rol clave para el desarrollo de la Argentina. “Creemos que la conversación sobre el futuro del país también debe poner el foco en quienes todos los días asumen el desafío de construir empresas, sabiendo que ningún recorrido avanza en línea recta. Durante años discutimos, con razón, cómo distribuir mejor la riqueza. Pero existe otra pregunta igual de importante: ¿cómo generar más desarrollo, más inversión y más oportunidades? Y esa respuesta necesariamente encuentra al empresariado como uno de sus protagonistas”, aseguraron.

“En Vistage estamos convencidos de que nadie construye mejores empresas en soledad. Compartir experiencias, desafiar certezas y aprender de otros líderes permite tomar mejores decisiones. Cuando las decisiones mejoran, también mejoran las empresas. Y cuando las empresas mejoran, generan más empleo, impulsan más innovación, atraen más inversión y crean más oportunidades. En definitiva, mejores empresarios ayudan a construir un mejor país”, afirmaron.

El criterio humano, el diferencial del liderazgo

Ante los cambios tecnológicos actuales, en el liderazgo empresarial pasa a tener mayor preponderancia la correcta toma de decisiones. “Cuando la inteligencia artificial puede procesar datos en segundos y ofrecer respuestas cada vez más sofisticadas, el verdadero diferencial dejó de ser la información. El liderazgo pasa, cada vez más, por desarrollar criterio: interpretar el contexto, distinguir qué información es realmente relevante, escuchar perspectivas diferentes y transformarlas en mejores decisiones. La tecnología puede ofrecer respuestas; el criterio sigue siendo profundamente humano”, explicaron desde Vistage.

Lidiar con la incertidumbre es parte del liderazgo

Como una montaña rusa, los vaivenes son una realidad que viven a diario los empresarios argentinos. Por eso, es clave entender que “liderar nunca consiste en eliminar la incertidumbre, sino en aprender a avanzar a pesar de ella”. “El verdadero coraje de un empresario no consiste en no sentir vértigo. Consiste en seguir tomando decisiones cuando el próximo giro todavía es incierto. Y porque, al final de cada recorrido, quienes construyen empresas hacen exactamente lo mismo: respiran hondo… y vuelven a subirse”, concluyeron.

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