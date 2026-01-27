Ranking publicitario: VML Argentina y Quilmes vuelven a liderar el mapa creativo argentino

Por segundo año consecutivo, VML Argentina y Cervecería y Maltería Quilmes lideraron el ranking de agencias y anunciantes más premiados de la Argentina. De acuerdo al listado que elabora la editorial Dossier tomando en cuenta los festivales publicitarios más importantes del país y el mundo, VML Argentina, la firma liderada creativamente por Rafa Quijano y Daro González, fue la agencia que lideró el ranking anual con 121 premios para clientes como Asociación Síndrome de Down (Asdra), Coca-Cola, el grupo Arcor, ICBC, Movistar, el laboratorio Elea y Unilever.

La segunda agencia más premiada fue GUT, que preside Gastón Bigio, con 79 premios, y tercera quedó Mercado McCann, de Martín Mercado, con 64 distinciones. El top ten de agencias se completó con Monks, draftLine, Zurda, Ogilvy, BB Agencia, Don by Havas y di Paola Latina.

En materia de anunciantes, el ranking volvió a ser liderado por Quilmes, que en el último año cosechó 87 premios para sus marcas Quilmes, Corona, Brahma, Stella Artois y TaDá, trabajando con las agencias David, draftLine, Grey, La América y R/GA.

"Sed de Brahma" fue una de las campañas premiadas de Cervercería y Maltería Quilmes en 2025

Más atrás se ubicaron Netflix (con 54 premios), Unilever (65), Movistar (57), Mercado Libre (59), Kopelco/Tulipán (26), CCU Argentina (24), YPF (33), TyC Sports (16) y Grupo Goldfarb (14).

Cómo se elabora el ranking

Desde hace más de 30 años, Dossier (www.dossiernet.com), empresa editorial que publica medios especializados en marketing y publicidad, y organizadora de los premios Lápiz de Oro, Lápiz de Platino y los Premios Jerry, elabora el ranking anual con el desempeño de agencias y anunciantes en los festivales publicitarios.

Los festivales incluidos en el ranking (nacionales e internacionales) son: Cannes Lions, Clio Awards, Echo Awards, Echo Latam, Effie Argentina, Effie Latam, Diente, El Ojo de Iberoamérica, Lápiz de Oro, Lápiz de Platino, Smarties, +Digital, Buenos Anuncios, Martín Fierro y Obrar.

El informe muestra la posición de acuerdo al puntaje obtenido por los premios ganados (grandes premios, oros, platas, bronces) y los finalistas. Y cada festival tiene un puntaje de acuerdo a su valoración en la industria.

“El ranking no solo refleja el rendimiento anual de la industria, sino que funciona como una herramienta de análisis y lectura estratégica, permitiendo identificar consistencia, evolución creativa y el impacto real de las ideas en los principales escenarios competitivos del sector”, destacaron en Dossier.