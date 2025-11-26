Reorganización en Disney: nueva estructura para la región y cambios en la conducción

The Walt Disney Company anunció hoy un nuevo modelo operativo para sus negocios de entretenimiento y deportes en América Latina, que incluye un cambio en la conducción, con el nombramiento del argentino Martín Iraola al frente de la operación.

Bajo la nueva estructura, que refleja el modelo implementado en por la corporación en Europa a principios de este año, las operaciones de entretenimiento y deportes de Disney en América Latina —incluyendo todas sus divisiones de plataformas de streaming, distribución en cines, producción de contenido, deportes, marketing, ventas publicitarias y redes de entretenimiento— reportarán directamente a los líderes globales de sus respectivos negocios, con sede en EE.UU.

“El presidente regional en América Latina seguirá siendo el representante de Disney en la región, responsable de consolidar las prioridades estratégicas y los resultados financieros, coordinar equipos a nivel regional y liderar iniciativas locales que abarcan todos los negocios (excluyendo Disney Experiences). El presidente regional también supervisará las funciones de recursos humanos, comunicaciones y finanzas”, explicó la compañía a través de un comunicado.

Además, Disney anunció el nombramiento de Diego Lerner como presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America “en reconocimiento a su invaluable contribución a la compañía a lo largo de los años”. Por su parte, Iraola, quien ha liderado la región de América Latina de forma interina, asumirá el cargo de presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Iraola reportará a Alan Bergman y Dana Walden, co-chairmen de Disney Entertainment, y a Jimmy Pitaro, chairman de ESPN.

“América Latina juega un papel vital en el éxito mundial de Disney. Es una región dinámica con inmensas oportunidades de crecimiento, y esta nueva estructura unificada impulsará el negocio de Disney y mejorará nuestra capacidad para ofrecer a los consumidores de todo el mundo el mejor entretenimiento y deportes”, declararon Bergman, Walden y Pitaro. “Tenemos la suerte de contar con un liderazgo excepcional en el mercado. El profundo conocimiento de Martín del mercado, la audiencia y la industria aportará una perspectiva fresca e innovadora a América Latina y nos ayudará a seguir acelerando nuestro crecimiento global”.

Zoopatia 2 llegará a los cines de Latinoamérica el 26 de noviembre (Foto: Disney)

“Me siento honrado de liderar un equipo de primer nivel, junto con nuestros líderes globales, y de aprovechar las oportunidades que ofrece la región. Habiendo formado parte del equipo que sentó las bases del crecimiento de Disney en América Latina, tengo el privilegio de seguir expandiendo el alcance de Disney, contando historias impactantes y creando conexiones emocionales duraderas”, afirmó Iraola.

Gigante del entretenimiento

The Walt Disney Company Latin America es la compañía líder en entretenimiento familiar en América Latina, responsable de las marcas Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, ESPN, National Geographic, HULU, entre otras, y de todos sus negocios en la región. En la región, la corporación cuenta con oficinas en la Argentina (donde se encuentra la sede para América Latina), Brasil, México y Estados Unidos (Miami).

Sportcenter está cumpliendo 25 años

El negocio en América Latina se organiza en tres grandes ramas: In-Home, Out-of-Home y Retail. Desde la división In-Home se manejan todas las iniciativas “directo al consumidor”, incluyendo a Disney+ y los canales online. Disney+ incluye los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu, y la transmisión en vivo de eventos deportivos de la mano de ESPN y programas emblemáticos como SportsCenter, que en 2025 cumplió 25 años.

Por su parte, la división Out-of-Home reúne a la oferta para el consumo fuera del hogar, como shows en vivo, espectáculos musicales y películas.

(L-R) Maia Kealoha as Lilo, Stitch and Sydney Agudong as Nani in Disney’s live-action LILO & STITCH. Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved. Disney

Por último, Disney Consumer Products (DCP) es la división de Experiencias Disney, a cargo de las marcas y franquicias de productos —desde juguetes hasta camisetas, aplicaciones, libros, videojuegos y más.