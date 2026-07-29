Holcim apuesta a diversificarse a la espera de que se reactive la construcción

En un contexto en el que la construcción todavía no logra recuperar el terreno perdido tras la fuerte caída de los últimos tres años, Holcim decidió avanzar con una nueva inversión en la Argentina. La compañía inauguró en Córdoba su primera planta de aditivos para hormigón, un proyecto que demandó más de US$1,2 millones y que forma parte de una estrategia más amplia de diversificación del negocio.

La nueva unidad, denominada ADI, permitirá a la empresa fabricar internamente un insumo que hasta ahora compraba a terceros y ampliar su oferta para constructoras y plantas hormigoneras. Con una capacidad superior a los siete millones de litros anuales, la planta incorpora procesos automatizados para producir aditivos destinados a mejorar el desempeño del hormigón y optimizar los procesos constructivos.

“Lo que buscamos es acompañar todo el ciclo de la obra, no ser solo un proveedor de cemento, sino ofrecer soluciones integrales para la construcción”, explicó Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina. Según el ejecutivo, la producción propia permitirá ganar eficiencia en costos, mejorar la productividad y complementar la oferta que la empresa ya tiene en cemento, hormigón, agregados y premoldeados.

La decisión llega en un momento complejo para el sector. De acuerdo con Bittar, el consumo de cemento, tras desplomarse un 25% en 2024, todavía no consiguió recuperar ese terreno. “Vemos una evolución del mercado argentino en dos velocidades, con sectores con mayor crecimiento que derraman parte de esta mejora en el sector de la construcción, pero no todo lo que quisiéramos. Este año vemos una mejora cercana al 3% hasta junio, pero sobre una base muy baja. Mientras no aparezcan el crédito y nuevos incentivos al consumo, el contexto seguirá siendo desafiante”, sostuvo.

Pablo Bittar: "Vemos una evolución del mercado argentino en dos velocidades, con sectores con mayor crecimiento que derraman parte de esta mejora en el sector de la construcción, pero no todo lo que quisiéramos"

Pese a ese escenario, el ejecutivo aseguró que la empresa mantiene una visión de largo plazo. “Nos toca transitar distintos escenarios económicos y posicionarnos como una compañía innovadora aun en contextos desafiantes”, afirmó.

La planta también refleja un cambio de estrategia que Holcim viene impulsando desde 2023. La compañía busca dejar atrás el modelo tradicional de cementera para convertirse en un proveedor integral de soluciones para la construcción. En esa línea, en los últimos años incorporó nuevos negocios mediante adquisiciones y amplió su presencia en hormigón elaborado, premoldeados, productos químicos y distribución de materiales.

Bittar aseguró que el grupo mantiene la confianza en el mercado argentino pese a la volatilidad. “Llevamos invertidos alrededor de US$300 millones en el país. Si uno mirara solo el corto plazo, probablemente no haría esas inversiones. Valoramos la estabilidad macroeconómica y creemos que el equilibrio fiscal y el superávit comercial son condiciones necesarias para sostener el crecimiento”, señaló.

De cara a 2027, la compañía espera una recuperación gradual del mercado, aunque diferente a la de ciclos anteriores. La expectativa está puesta en un mayor protagonismo de la obra pública provincial y, sobre todo, en la reaparición del crédito hipotecario.