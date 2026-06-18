Se lanzó BA Ferial, el nuevo predio de exposiciones de la Ciudad

Con la presencia de más de 700 invitados, se realizó el lanzamiento oficial de BA Ferial, el nuevo centro de exposiciones y eventos ubicado en Costa Salguero que empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia de las ferias y congresos en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo la gestión de Exponenciar —empresa de los grupos LA NACION y Clarín que organiza Expoagro, entre otras reconocidas muestras—, el predio ubicado a metros del Río de la Plata recibió una inversión de más de $20.000 millones que comprendió su puesta en valor y la incorporación de tecnología para ofrecer una nueva experiencia en la organización de exposiciones de gran convocatoria.

“BA Ferial representa una apuesta estratégica para Exponenciar y para la agenda de eventos de Buenos Aires. Trabajamos para poner en valor un predio emblemático, con la escala, la infraestructura y los servicios necesarios para recibir ferias, congresos, exposiciones, propuestas culturales y encuentros de gran convocatoria”, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar. “Este proyecto representa para nosotros un enorme desafío y es una gran responsabilidad tener la concesión por los próximos diez años”, agregó durante el acto de apertura.

“Después de más de 20 años organizando eventos referentes como Expoagro, Caminos y Sabores, Las Nacionales en Corrientes, el Congreso de Aapresid y La Nacional de Primavera de Angus, ponemos hoy al servicio de BA Ferial todo nuestro conocimiento en gestión, producción y desarrollo de experiencias que conectan personas, potencian negocios y generan impacto real”, destacó el ejecutivo durante la presentación y afirmó que BA Ferial se transformará en un escenario donde “se generen negocios, intercambio de conocimiento y experiencias de valor para empresas, marcas e instituciones”.

La inauguración convocó más de 700 invitados Fabián Malavolta

Por su parte, Patricio Frydman, gerente Comercial de Exponenciar, añadió que “BA Ferial inicia un ciclo muy importante, con una mirada puesta en el desarrollo de un predio moderno, versátil y conectado con la ciudad. Queremos que este espacio vuelva a ser una referencia para la agenda, con infraestructura, servicios y una propuesta capaz de acompañar las necesidades de empresas, marcas e instituciones”.

El proyecto, en detalle

Ubicado en Palermo, a orillas del Río de la Plata, BA Ferial cuenta con 20.500 m² de superficie, seis pabellones y cinco salas de auditorio. Su infraestructura permitirá realizar desde congresos corporativos de 200 personas hasta ferias internacionales que ocupen la totalidad del predio. Además, dispondrá de unas 1300 cocheras, conectividad WiFi de última generación con una cobertura para 40.000 usuarios, acceso a transporte y servicios integrales para organizadores, expositores y visitantes.

Schvartzman anticipó: “En el corto plazo vamos a desarrollar un moderno pabellón que incluirá la primera terraza de 1200 m2 con vista al río, un lugar que aspiramos se convierta en un ícono urbano. Asimismo, estaremos inaugurando nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas el primer restaurante marca Angus, que ofrecerá carne Angus certificada como diferencial de calidad”.

Lanzamiento de BA Ferial

BA Ferial comenzará a recibir sus primeras exposiciones, ferias y congresos en los próximos días. Algunas de ellas son: Caminos y Sabores, EFICA 114, Boom Play, Luxury Outlet, Expo Celíaca, Expo Ortopédica, Campeonato Mundial del Alfajor, Expo Farmacia y Perfumería, entre otras. También ya hay eventos planeados para 2027.

El predio cuenta con 18 hectáreas y 20.550 m² de superficie total

La renovación también busca fortalecer el vínculo del predio con su entorno. Por este motivo, la integración con el río, la mejora de la infraestructura, la incorporación de tecnología y la puesta en valor de sus espacios apuntan a ampliar los usos del lugar y generar un nuevo aporte para la vida urbana, cultural y productiva de la Ciudad.

Propuesta nocturna

Por otro lado, el CEO presentó The Night, una nueva propuesta de Exponenciar, con producción integral de Corelive y curaduría musical de Sarapura, especialmente pensada para que empresas e instituciones lleven a cabo sus eventos corporativos de fin de año en BA Ferial con una gastronomía única, barra autoral, dirección musical, técnica, ambientación, mobiliario, seguridad y limpieza llave en mano.

La iniciativa está pensada para compañías que buscan realizar lanzamientos, celebraciones, encuentros de networking, presentaciones comerciales y experiencias empresariales con ambientación, gastronomía, soporte audiovisual y acompañamiento operativo.

The Night es una nueva propuesta para fiestas corporativas

“The Night amplía las posibilidades de BA Ferial para el segmento corporativo. Es una propuesta pensada para que las empresas puedan vivir su fiesta de cierre de año con una experiencia integral que combina infraestructura, servicio, contenido y puesta en escena”, señaló José Pini, uno de los representantes de Corelive.

El evento de presentación incluyó una puesta diseñada para mostrar las capacidades del predio en condiciones reales de uso. La gastronomía estuvo a cargo de Teist Catering (firma liderada por Ignacio Lanús, que se destaca por su enfoque innovador y contemporáneo en celebraciones corporativas) y la coctelería correspondió a Ramiro Ferreri, quien desarrolló una propuesta exclusiva para The Night.

El entretenimiento en vivo contó con la interpretación de Planeador V, la banda tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Con cada una de estas características, BA Ferial busca consolidarse como uno de los espacios por excelencia para ferias, congresos, exposiciones, experiencias corporativas y propuestas abiertas a la comunidad.