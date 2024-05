Sofía Vago: “Hoy el rol de los directores de talento es poder captar, flexibilizar y crear políticas que atraigan”

Escuchar

El potencial humano es crucial en el momento de generar valor y construir estrategias de crecimiento que respondan a las agendas del futuro. En los líderes del mañana se deposita el compromiso de detectar y aprovechar las cualidades de sus prospectos fomentando las habilidades y personalidades de cada generación.

De esta forma, herramientas como la digitalización y la innovación se sitúan como aliadas fundamentales pero es en el desarrollo y empoderamiento de la fuerza de trabajo dondee está el diferencial para gestar las mejores ventajas competitivas.

En este contexto, ¿cuáles son los retos que enfrentan hoy los líderes? ¿Cómo piensan las nuevas generaciones con respecto de un mercado laboral más diverso que busca “enamorarlos”? LA NACION Estas fueron algunas de las preguntas sobre las que profundizó Sofía Vago, CEO de Accenture en la mesa que compartió con CEOs en el marco de la tercera jornada de Management 2030 , un espacio donde se analizó el potencial de las nuevas generaciones, lo que viene, las habilidades y las exigencias de la nuevos talentos.

“Los jóvenes nos interpelan a las generaciones anteriores con la conexión que tienen con el impacto, el medio ambiente y cómo nos movilizan a trabajar en un propósito”, sostuvo Vago en la charla moderada por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina junto a Pablo Sibila, presidente y director general de Renault Argentina, y Juan Pablo Jurado, CEO de VML Latam Fabián Malavolta

Según recalcó la CEO, en la cultura organizacional hubo un aceleramiento del cambio tan rápido que se exigen habilidades que los gen next “parecen tener innatas”.

“Tienen curiosidad y la fortaleza para decir ‘quiero elegir mi propia aventura’. Cuando nosotros estudiábamos las carreras universitarias que estaban muy predeterminadas”, destacó Vago a la vez que resaltó el espíritu emprendedor de quienes forman parte de la next gen: “los jóvenes hacen que su camino no sea estanco”, afirmó.

Otro rasgo que la ejecutiva señaló como característico de los talentos es el de ser eternos aprendices. “Esta generación es tremendamente creativa respecto de cómo combina las distintas tecnologías y cómo las aplica a la vida diaria. Es una creatividad que está constantemente en funcionamiento y dentro de las organizaciones nos pasa que los vemos continuamente como inventores”, relató.

Asimismo, explicó que internamente la organización que lidera tiene la mirada puesta sobre los colaboradores y sus necesidades. “Hay una confluencia de la vida personal y la laboral. Hoy el rol de los directores de talento es poder captar, flexibilizar y tener una gran cantidad de políticas que atraigan”, detalló.

Si de necesidades se habla, el rol de la salud mental pasó a ser protagónico. Para Vago es prioridad el saber cómo identificar estas urgencias. La profesional hizo mención de ciertas iniciativas que promueven alcanzar cierta cantidad de seguidores en las redes sociales para conseguir sponsorships y articular negocios, pero advirtió que se debe ser muy responsable con ellas dado que el impacto en la salud mental es directo.

Las cualidades de los líderes del ahora

En términos de líder –explicó– que el rol actual pasa por traccionar en las organizaciones siendo auténtico. Además, resaltó la importancia de contar con capacidad de resiliencia y poder interpretar, ayudar y llevar a la organización a resolver temáticas. ¿Cómo se logra esto? Mediante la promoción de organizaciones inclusivas y diversas. “Sino, no les estamos hablando a la multiplicidad de generaciones de pensamiento e intereses que tiene nuestra sociedad”, resaltó.

Además, en el panorama actual se vuelve importante la capacidad de la comunicación efectiva. “Los gen next tienen esa capacidad de poder comunicarse y creo que nosotros como líderes para poder llevar adelante las organizaciones necesitamos contar con ese skill”, dijo a la par que destacó la necesidad de los líderes de desarrollar inteligencia emocional.

En términos de líder –explicó Vago– este debe poder traccionar en las organizaciones siendo auténtico, contar con capacidad de resiliencia y poder interpretar, ayudar y llevar a la organización a resolver temáticas SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Por otra parte reconoció que tratar con los talentos no siempre es fácil y en ciertos casos puede ‘restarle’ a la compañía. Frente a una situación de esa índole Vago explicó que “el mismo sistema los expulsa” porque el resto de los colaboradores son personas que desean ir a trabajar en equipo, divertirse, generar impacto y, por ende, alguien que no suma a ese proyecto, no termina siendo parte.

Finalmente, habló sobre el programa “+45″ de Accenture en el que incorporan personas que se transformaron junto a la tecnología y trabajan en grupos donde su supervisor puede ser de una generación mucho más joven. “Es mágico poder ver lo que traen a la mesa esos grupos tan diversos”, concluyó.

Temas Management 2030