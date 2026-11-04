“Somos una inmobiliaria que piensa negocios”: el crecimiento de un grupo santafesino con foco en la gestión patrimonial

¿Qué pasa cuando una inmobiliaria, en vez de limitarse a la compra, venta o alquiler de propiedades, empieza a pensar en el lugar que esas propiedades pueden ocupar dentro de la vida financiera de una persona o una empresa? Entonces ya no se trata solamente de encontrar un departamento, sino de lograr que esa operación tenga un propósito y un objetivo a largo plazo. Para eso hace falta entender los objetivos del inversor, buscar oportunidades, evaluar riesgos, acompañar las decisiones y ordenar todo dentro de un mismo plan.

Desde Santa Fe, el Grupo APL entendió que había una oportunidad en ese cruce: combinar el desarrollo inmobiliario con la planificación financiera y la gestión patrimonial para acompañar a sus clientes más allá de una operación puntual. El proyecto nació hace 16 años en Santo Tomé, de la mano de economistas y contadores: Luciano Lecchini, Ayelén Moro y Pablo Waisman se conocieron estudiando en la Universidad Católica de Santa Fe, y hoy lideran un equipo de más de 70 colaboradores.

“De una u otra forma, todos estábamos vinculados al mundo inmobiliario, que conocemos con mucha profundidad. Pero desde el principio tuvimos este foco en construir patrimonios más que en vender propiedades. Es un diferencial enorme”, explica Lecchini.

El Grupo, de hecho, viene consolidándose como un jugador fuerte del sector a partir de una estructura que combina experiencia, crecimiento y presencia territorial. Desde 2010 la empresa administró, a través de su unidad especializada Dynamic, el patrimonio de cerca de 400 clientes. De acuerdo con los resultados que comparte, obtuvo un rendimiento promedio del 11% anual en dólares (en su peor año logró un 7% positivo, y en el mejor un 18%). Esa gestión no se limita a los desarrollos propios: la estrategia puede incluir tanto proyectos de APL como la búsqueda y adquisición de propiedades de terceros, en distintos puntos del país o incluso en mercados internacionales.

El crecimiento se refleja también en la expansión territorial: a su presencia original en Santa Fe y Santo Tomé se sumaron una oficina en Bariloche, operaciones en Paraguay y una próxima proyección hacia Buenos Aires. Pero además de gestionar inversiones, APL también construye. Con proyectos residenciales y comerciales en Santa Fe (Alto Urquiza, Candioti Plaza y Terrazas de General Paz) y Bariloche (el vanguardista Haya), y una red de servicios inmobiliarios, la empresa es dueña hace diez años de una plataforma regional para detectar oportunidades, generar valor y acompañar el crecimiento de sus clientes.

“Buscamos oportunidades en todo el país y en otros países, pero primero siempre las estudiamos en profundidad. Tratamos de entender el contexto económico, las circunstancias financieras y los fundamentos que pueden hacer viable un proyecto –marca Lecchini–. Aprendemos, analizamos los errores y las dificultades, y recién después se lo proponemos a un cliente”.

Ayelén Moro, Pablo Waisman y Luciano Lecchini.

La combinación de servicios, la clave

“Gestionar un patrimonio no significa entregarle el dinero a alguien para que decida por vos, sino contar con un equipo que te ayude a tomar mejores decisiones con tus propios recursos. Nuestro punto de partida es conocer tus objetivos, así se trate de comprar una vivienda para tus hijos, asegurarte una jubilación, generar una renta o hacer crecer tus ahorros. A partir de ahí diseñamos una estrategia y buscamos oportunidades, como puede ser acceder a la compra de un departamento dentro de un desarrollo en el que, gracias al volumen, conseguimos mejores condiciones. Pero la inversión queda siempre a nombre del cliente, con boleto y escribano de por medio”, precisa Lecchini.

No se trata de un modelo reservado para grandes capitales, ni hay tampoco un monto mínimo para empezar, porque la estrategia se adapta a cada situación. Y el acompañamiento continúa en el tiempo: cada seis meses, APL informa qué se hizo, cómo evolucionó la inversión y si el camino recorrido sigue alineado con los objetivos iniciales.

HAYA Bariloche, uno de los desarrollos inmobiliarios que impulsa Grupo APL.

Según Lecchini, el éxito del proyecto radica en gran medida en la combinación de servicios que por lo general aparecen separados: desarrollos, comercialización, administración patrimonial, oportunidades, inversiones, asesoramiento financiero, operaciones en el exterior y herramientas tecnológicas. “Esa visión de ecosistema es nuestro distintivo total, lo que hace que el cliente vaya a nuestra oficina y pueda resolver todo”.

“Argentina hoy es tendencia –concluye–. Volvemos a estar en el radar internacional y zonas como Vaca Muerta muestran el movimiento de un país que se transforma, con nuevos desarrollos y oportunidades que atraen capital local y extranjero. Para nosotros eso no implica perder el anclaje, sino justamente detectar esas tendencias y convertirlas en decisiones patrimoniales sólidas”.

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