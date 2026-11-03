Una exclusiva marca de calzado entró en concurso preventivo, con deudas por casi $500 millones

La industria del calzado suma un nuevo capítulo de tensión financiera. Se Ve, la empresa dueña de la exclusiva marca de calzado Clara Barceló, entró en concurso preventivo.

La medida fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, Secretaría N° 48, a cargo del juez Guillermo Pesaresi. El proceso fue encuadrado dentro de las disposiciones de “pequeño concurso”, dado que la nómina de la empresa registra menos de 20 empleados en relación de dependencia y una cantidad acotada de acreedores.

La historia de la marca comenzó en 2010, cuando Barceló, diseñadora de indumentaria graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), decidió lanzar su propia línea de calzado. Tras haber desarrollado una marca de bikinis y a pedido de una clienta, el primer paso fue una colección de apenas 12 pares de sandalias de cuero.

La respuesta superó sus expectativas: para la temporada siguiente produjo 250 pares y, poco después, la escala llegó a los 2500. Con el tiempo, amplió su propuesta a carteras y accesorios, y desarrolló una red comercial que incluyó locales propios, franquicias y distribución mayorista para locales multimarca en distintas provincias de la Argentina y en Chile.

En una etapa de expansión, la marca abrió puntos de venta en Punto Tigre Shopping, en Yerba Buena Shopping (Tucumán) y en Rosario. Sin embargo, actualmente, según informa en su sitio web, cuenta con solo dos locales propios: uno en San Isidro y otro en Recoleta.

Causas del desequilibrio financiero

De acuerdo con la presentación judicial de la compañía, la situación patrimonial es consecuencia de un deterioro continuo registrado entre 2024 y 2025 en el sector del calzado, marcado por una profunda retracción del consumo interno y aumentos sostenidos en los costos de reposición de mercadería y gastos operativos.

Según indicaron, ante la imposibilidad de trasladar la totalidad de dichos incrementos a los precios finales de venta, la rentabilidad operativa de la marca sufrió una dura caída.

Al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2025, la facturación por ventas alcanzó los $1298 millones (+19,02% respecto al período anterior), pero el costo de la mercadería vendida se incrementó un 42,85% (pasando de $514 millones a $735 millones), lo que contrajo el margen bruto del 52,83% al 43,38%.

Asimismo, de acuerdo con el documento, l a menor rotación derivó en una acumulación masiva de inventario, cuyo valor contable de bienes de cambio subió de $57 millones a $265 millones , inmovilizando el capital de trabajo e impidiendo su conversión oportuna en liquidez.

El ejercicio cerrado en agosto de 2025 arrojó un resultado negativo de $27 millones, acumulando dos años consecutivos con pérdidas en torno a ese valor.

En la presentación, desde la empresa explicaron que, para intentar sostener la operatividad y la liquidación de salarios, tomaron financiamiento bancario, concentrando su principal pasivo con el banco Santander. Por un monto superior a $300 millones. La imposibilidad de afrontar el vencimiento de la cuota bancaria en enero de 2026 constituyó el inicio de la cesación de pagos.

“La empresa mantuvo su operatoria con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo, cumplir con sus compromisos esenciales y procurar la continuidad del negocio, utilizando para ello la totalidad de los recursos financieros disponibles y el financiamiento bancario obtenido; no obstante, dichos esfuerzos, la generación de fondos provenientes de la actividad resultó insuficiente para atender simultáneamente las obligaciones comerciales, fiscales y financieras”, indicaron.

Al cierre del último ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2025, el pasivo total de la empresa asciende a $474 millones, desglosado de la siguiente manera:

Pasivo corriente: $208 millones (incluye deudas comerciales a corto plazo, cuotas financieras y cargas impositivas/sociales)

Pasivo no corriente: $266 millones (correspondiente a la porción de deuda bancaria a largo plazo e impuestos diferidos)

Instancia judicial

Tras la apertura del concurso, el juzgado determinó que los acreedores tendrán tiempo para solicitar la verificación de sus créditos ante la sindicatura hasta el 18 de diciembre. En tanto, la audiencia informativa clave previa al cierre del período de exclusividad fue fijada para el 18 de octubre de 2027.