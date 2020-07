Lanús y Tres de Febrero, ambos gobernados por Juntos por el Cambio, permiten que los establecimientos solo vendan alimentos y artículos de higiene y de limpieza

Desde hoy y hasta el 17 de julio los supermercados, hipermercados y mayoristas ubicados en al menos seis municipios del Conurbano no podrán vender productos "no esenciales". Así se los comunicaron a los establecimientos las intendencias de cada municipio, y ya hay malestar entre los representantes del sector a medida que se van sumando cada vez más intendencias.

Lanús, Tres de Febrero, Hurlingham, La Matanza, Merlo y Morón enviaron comunicaciones en los supermercados para que limiten el acceso a las góndolas de productos no esenciales, como ropa y electrodomésticos, entre otras categorías. Podrán seguir vendiendo estos ítems vía ecommerce, pero no en los locales.

El objetivo de la medida, según explicaron, es "evitar que haya desigualdad" con los pequeños comercios de barrio que están obligados a cerrar por la cuarentena y, al mismo tiempo, alentar la compra de este tipo de productos -ropa, electrodomésticos, bicicletas- vía canales online o por WhatsApp.

"El Municipio de Lanús, a través de su área de Control Comunal, estableció medidas para evitar la competencia desleal por parte de supermercados e hipermercados que tengan sucursales en el distrito. A partir de ahora sólo venderán productos esenciales, favoreciendo así la compra de productos no esenciales como textiles, artículos de electrónica, artículos de bazar y juguetes a pequeños comerciantes que realicen operaciones online o vía WhatsApp, no de manera presencial, ya que se encuentran cerrados al público", comunicó el municipio que lidera Néstor Grindetti.

Así es la señalización en las góndolas de productos que no tienen permitido vender

"Esta acción representa un mayor equilibrio, ya que se trata de una medida que contribuya a sostener el desarrollo económico de pequeños comercios, emprendedores y emprendedoras locales", suma el comunicado.

En el caso de Tres de Febrero, se solicitó que los supermercados, hipermercados y mayoristas solo vendan alimentos, productos de higiene y de limpieza, ferretería y garrafas. En caso de incumplirlo, se indican multas. El pedido a supermercados fue que cierren las góndolas de artículos no esenciales con barreras y carteles.

Según pudo saber LA NACION, la medida no fue bien recibida en el mundo del supermercadismo. Una de las empresas del sector alegaba que la participación de las ventas de este tipo de productos en los supermercados son mínimas y que solamente son accesorias al principal negocio, que son los productos esenciales.

"La venta de productos no esenciales no es tan significativa en los grandes supermercados e hipermercados. El sector está sobrerrepresentado. Los números lo avalan: en indumentaria, los hipermercados tienen 1,1% de participación y 0,3% en calzado. En la categoría electro no se alcanza el 10%", dice Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que no son protagonistas en términos de volumen de venta, sí representan una parte importante de los ingresos nominales de los establecimientos.

Para Vasco Martínez, la prohibición es por una cuestión de "visibilidad" de estos productos y, en ese caso, "deberían prohibirle a Mercado Libre operar". Añadió: "Lo que planteamos es: ¿quién determina que en invierno un calefón, una estufa o una campera de abrigo no son esenciales?".

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba) reclaman hace semanas que se prohíba la venta de productos no esenciales.

"Los locales de grandes superficies siguen ofreciendo productos que no son de primera necesidad y plantea una desigualdad con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrados en la cuarentena por la pandemia de Covid-19", dice un comunicado de CAME del pasado 25 de mayo.