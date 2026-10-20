Teddy Karagozian entró en concurso preventivo y su proceso se tramitará junto al de Hilado SA

La crisis de la industria textil suma un nuevo capítulo para la familia Karagozian. La Justicia de La Rioja decretó la apertura del concurso preventivo de Teodoro “Teddy” Karagozian, empresario y referente del grupo TN Platex . La resolución fue dictada por la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción de La Rioja, a cargo del juez Walter Peralta.

Según el edicto publicado en el Boletín Oficial, Karagozian había presentado la solicitud el 26 de junio. Consultados por LA NACION, en la empresa declinaron hacer comentarios.

La apertura del proceso personal del empresario se conoce meses después de que se formalizara el concurso de Hilado SA, una de las compañías del grupo TN Platex, en un contexto de caída del consumo, mayor competencia de productos importados y dificultades para la industria textil local.

El proceso se tramitará en forma conjunta con el de Hilado, compañía del grupo TN Platex

De acuerdo con lo dispuesto, los expedientes se tramitarán en forma conjunta. La Justicia fijó el 30 de noviembre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El informe individual deberá ser presentado el 10 de febrero de 2027 y el informe general el 12 de marzo del mismo año.

La crisis y el cierre

En febrero de este año, Hilado había solicitado su concurso preventivo con el objetivo de reestructurar sus pasivos y sostener la continuidad operativa de sus plantas industriales. La apertura del proceso judicial fue dispuesta en mayo. En ese momento, en la empresa atribuyeron su situación a una combinación de factores y a un contexto económico “adverso”.

“Durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada y el escaso y elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025″, indicaron en ese momento.

Según habían explicado desde la compañía, esa presión sobre la actividad redujo los niveles de producción y la rentabilidad, al punto de que algunos operadores del sector comenzaron a comercializar productos por debajo de sus costos.

En la firma sostuvieron que habían implementado medidas para reducir gastos, mejorar la productividad, invertir en tecnología y diversificar mercados, pero que el deterioro de la actividad aceleró un proceso de reestructuración que ya estaba en marcha.

La situación judicial se suma a las dificultades atravesadas por DFAC, la marca de indumentaria creada por la familia Karagozian y lanzada en 2023 bajo la sigla de “De Fábrica Al Consumidor”. El proyecto buscaba vender prendas básicas producidas íntegramente en la Argentina y sin intermediarios, con el objetivo de ofrecerlas a precio de fábrica. La iniciativa combinaba la producción local —desde el hilado hasta la confección— con la venta directa al consumidor a través de canales digitales.

Sin embargo, en abril de este año la marca anunció el cierre de sus operaciones y la liquidación del stock remanente al costo de producción. Desde DFAC señalaron que el punto de quiebre había llegado en diciembre de 2025, cuando las marcas con las que trabajaban comenzaron a importar y la empresa perdió la posibilidad de sostener su estructura productiva.

“Podríamos producir con terceros o importar desde China y seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros. Por eso decidimos cerrar”, habían explicado en un video publicado en redes sociales.

Teddy Karagozian tuvo una breve participación en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, de donde fue desplazado en julio de 2024 tras manifestar críticas públicas al plan económico oficial.