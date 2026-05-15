Una empresa textil de la familia Karagozian entró en concurso preventivo

La firma Hilado se sumó a la nómina de empresas en concurso preventivo. La compañía textil, liderada por la familia Karagozian, busca reestructurar sus pasivos ante la caída del consumo y la apertura de importaciones.

La apertura del proceso fue dictada por la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, a cargo de Walter Peralta. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece el cronograma legal para una de las compañías más relevantes del sector textil, integrante del grupo TN Platex. Consultados por LA NACION en la empresa declinaron hacer comentarios.

Hilado, presidida por Teodoro “Teddy” Karagozian, había solicitado este proceso el pasado 11 de febrero, argumentando un contexto económico “adverso”. En ese momento, en la firma habían destacado que “durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025″.

Además, en un comunicado, afirmaron que esta presión simultánea redujo drásticamente el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, llevando incluso a algunos operadores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.

La empresa había solicitado este proceso en febrero, argumentando un contexto económico adverso

Según remarcaron desde la empresa, llegaron a esta situación luego de agotar otros recursos. “A pesar de haber implementado medidas para reducir costos, mejorar la productividad, sostener el empleo, invertir en tecnología y diversificar mercados, el deterioro del nivel de actividad del sector aceleró un proceso de reestructuración que la compañía ya venía llevando adelante de manera ordenada”, indicó.

En ese entonces, desde la compañía explicaron que la decisión de recurrir al concurso preventivo busca “garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales” y cumplir con sus compromisos de manera ordenada.

El proceso judicial, que tramita bajo la Justicia de La Rioja, ya tiene fijadas las fechas clave para los próximos meses:

16 de junio de 2026: vencimiento del plazo para la verificación de créditos ante el síndico.

18 de agosto de 2026: presentación del Informe Individual por parte de la sindicatura.

19 de octubre de 2026: fecha límite para el Informe General.

Cierre de DFAC

Un mes atrás, también DFAC confirmó el cierre de sus operaciones. La marca de indumentaria creada por la familia Karagozian había nacido en 2023 bajo la sigla “De Fábrica Al Consumidor”, con el objetivo de vender prendas básicas producidas íntegramente en Argentina y sin intermediarios a “precio de fábrica”.

La iniciativa buscaba demostrar que los altos precios de la ropa no estaban en los costos de producción sino en los múltiples eslabones del mercado, y combinó estrategias de comunicación provocadoras con contenido sobre precios, impuestos y estructura de la industria.

Sin embargo, desde DFAC señalaron que no pudieron sostener su propia estructura productiva y marcaron el punto de quiebre en diciembre de 2025: “ Las marcas con las que trabajamos pasaron a importar y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica . Una decisión horrible. Evaluamos todo para seguir. Podríamos producir con terceros o importar desde China y seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros. Por eso decidimos cerrar”, explicaron.

Teddy Karagozian tuvo una breve participación en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, de donde fue desplazado en julio de 2024 tras manifestar críticas públicas al plan económico oficial.