Cierra DFAC: la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”

DFAC, la apuesta de venta directa al consumidor del gigante textil TN Platex, bajó la persiana. La marca, que nació con el objetivo de desafiar el relato sobre los altos precios de la indumentaria en la Argentina, anunció el cierre de sus actividades tras la imposibilidad de sostener la estructura productiva que le daba origen.

Lanzada en 2023, DFAC (sigla de “De Fábrica Al Consumidor”) surgió bajo la premisa de ofrecer “básicos bien hechos” en blanco, negro y gris -remeras, buzos y ropa interior- producidos íntegramente en el país, desde el hilado hasta la confección.

Con plantas en Corrientes, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Buenos Aires, la firma controlaba todo el proceso: desde la compra de algodón en campos de Chaco y Santiago del Estero hasta la venta online sin intermediarios.

El proyecto fue liderado por Teddy Karagozian junto a sus hijos, Tomás y Lucas, buscando demostrar que la ineficiencia de costos no estaba dentro de la fábrica. Con esa lógica, apostaron a un modelo sin intermediarios, “precios transparentes” y “trazabilidad total”.

Según explicaron, el punto de quiebre llegó en diciembre de 2025, cuando las marcas con las que trabajaban pasaron a importar

Durante su corta vida, DFAC logró instalar conversación. Combinó campañas provocadoras -incluso con empleados “al desnudo” para mostrar costos- con contenido sobre impuestos, estructura de precios e historia de la industria. “Tuvimos fans y haters. Y lo disfrutamos todo”, señalaron desde la firma en el video publicado en Instagram.

Según explicaron, el punto de quiebre llegó en diciembre de 2025. “Las marcas con las que trabajamos pasaron a importar y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica . Una decisión horrible. Evaluamos todo para seguir. Podríamos producir con terceros o importar desde China y seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros. Por eso decidimos cerrar”, explicaron.

En un mensaje de despedida, desde la marca anunciaron la liquidación del stock remanente al costo real de producción, sin márgenes de ganancia. Es decir, el precio final de las prendas solo incluirá el costo de producción, la comisión de la plataforma de pago y los impuestos correspondientes.

TN Platex y un pedido de concurso

Las dificultades del grupo dieron lugar también a otras medidas. A inicios de este año, la empresa textil Hilado -perteneciente a TN Platex- solicitó la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia Comercial.

En su presentación, desde la firma justificaron el pedido con el actual contexto económico: “Durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025″.

El grupo TN Platex fue fundado y es actualmente presidido por Teodoro “Teddy” Karagozian, un hombre que formó parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, pero que fue expulsado de ese grupo en julio de 2024.