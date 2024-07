Teddy Karagozian: quién es el empresario textil echado del Consejo de Asesores de Javier Milei

Escuchar

El empresario textil Teodoro ‘Teddy’ Karagozian fue el último de los miembros eyectados del consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei. Bastó que transcurrieran unas horas luego de sus críticas públicas al plan económico del Gobierno para que se concretara su remoción de ese grupo que encabeza el físico y economista Demian Reidel.

El jefe de Asesores del presidente “ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian”, escribió hoy el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X (Twitter), para confirmar la salida. No es algo novedoso para este Consejo: días atrás, se había desvinculado el economista Fausto Spotorno, también luego de plantear críticas y observaciones al rumbo económico de Milei.

“Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente”, escribió Karagozian en su cuenta de X (Twitter), luego del anuncio. “Agradezco mucho, pero estoy hablando lo mínimo necesario”, respondió ante el contacto de LA NACION.

Formado como economista, Karagozian es un empresario del rubro textil que se desempeñó como CEO de TN&Platex. Es una de las principales firmas hilanderas de la región, que fue fundada en 1979 por su padre, Agop Karagozian. Tiempo atrás, cedió ese puesto de liderazgo en la compañía a su hijo Tomás.

TN&Platex es una firma que gestiona seis complejos industriales en diferentes puntos del país, con oficinas en siete provincias. Según sus números, opera más de 200.000 metros cuadrados en centros productivos.

Con un alto perfil en el mundo de los negocios, Karagozian cosecha amigos y enemigos en el sector empresario. Públicamente, ha manifestado ideas vinculadas con la baja de impuestos y la reforma de la legislación laboral, para fomentar la regularización de trabajadores y la generación de puestos formales en el sector privado.

En su libro ‘Mochila argentina’, planteó su modelo para cambiar el esquema de indemnizaciones para los trabajadores, y propuso armar un seguro de garantía de indemnización (SGI) que pagan las empresas sobre su nómina salarial. También publicó el libro ‘Revolución impositiva’, donde analizó la “falta de correspondencia fiscal” en el país y la necesidad de realizar cambios tributarios en la Argentina.

Karagozian también fue el creador de la Fundación Pro-Tejer, una organización que nuclea a diferentes compañías de la cadena de producción industrial textil del país. “Teddy Karagozian es un empresario muy capaz y su opinión es para destacar. Si el Gobierno le pidió que se retire para él es un orgullo”, dijo hoy Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Indumentaria, en declaraciones a Radio Con Vos.

Mientras su empresa se expandió en el país, los críticos de Karagozian apuntan contra las protecciones arancelarias y las barreras a la importación de algunos rubros, como el textil. Desde esa perspectiva, las medidas proteccionistas limitan la competencia con productos importados y generan mayores precios de los bienes que se producen y comercializan en el sector.

Karagozian, uno de los principales empresarios del sector textil del país, es apuntado como referente de los empresarios cuya actividad se sostiene en la protección arancelaria y la menor competencia de la producción extranjera. “El problema no es Teddy Karagozian, el problema son los políticos que no se le animan, es decir, que no abren la economía al comercio internacional”, escribió Lucas Llach, en 2022, en su cuenta de X (Twitter).

“La industria en la que somos mejores (quizás *los mejores* del mundo) es la más sometida a la competencia de la globalización. Por lo demás, decidimos que nos va a ir bien protegiendo las telas de Teddy, las teles de Cherñajovsky y los celulares de Niki (sic)”, comentó en otro de sus posteos, en referencia a los regímenes de protección industrial de Tierra del Fuego y el esquema de protección textil, el exvicepresidente del BCRA y hombre cercano a Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

