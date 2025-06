Telefe, en venta: solo candidatos locales pelean para quedarse con el canal de TV

Después de varias idas y vueltas, el grupo Paramount aceleró la venta de su negocio en la Argentina y Chile, que incluye como activo estrella a Telefe. La compañía norteamericana le otorgó un mandato de venta a la consultora Quantum Finanzas, que lidera el economista Daniel Marx, para la búsqueda de un comprador para el canal líder de la televisión abierta en la Argentina.

La lista de candidatos es amplia, pero al igual que las últimas grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, está integrada por todos jugadores locales. Entre los interesados figuran algunos grupos que hace unos meses pujaron por quedarse con Telefónica de Argentina, como el grupo Los W, de la familia Werthein, la Corporación América de Eduardo Eurnekian, y Alpha Media, el holding de medios de comunicación que lidera Marcelo Fígoli. Además, fuentes cercanas a la operación, también confirmaron que hay otros empresarios que están mirando de cerca la compra, como Tomás Yankelevich -el hijo de Gustavo, histórico gerente de Programación de Telefe- y Martín Kweller, dueño de la productora Kuarzo Entertainment.

El grupo Paramount ya informó a los candidatos que su pretensión es obtener entre US100 millones por la venta de sus negocios locales, que incluyen no solo a Telefe, sino también al canal chileno Chilevisión, que fue adquirido en 2021. “Están pidiendo US$100 millones, pero no me extrañaría que se cierre en una cifra menor, cercana a US$80 millones. Y están abiertos a aceptar ofertas por los negocios en la Argentina y en Chile, o vender Telefe por separado”, explicaron desde una empresa que estuvieron mirando la carpeta.

La cifra que pretenden los vendedores está lejos de los US$345 millones que pagó en 2016 el grupo Viacom por Telefe, antes de terminar fusionándose con CBS lo que dio origen al grupo Paramount.

La venta de los activos en Sudamérica, a su vez, es paralela a las negociaciones que lleva adelante Paramount a nivel global para fusionarse con la productora estadounidense SkyDance Media. Esta última operación fue anunciada hace un año, pero todavía no termina de ser aprobada por las autoridades antimonopolio de los Estados Unidos.

Entre rumores y oferentes

Desde hace tiempo que venía el rumor de la venta del canal, incluso Darío Turovelzky, Executive Vice President de Broadcast y Estudios de América Latina para Paramount Global, o sea el CEO de Telefe y Chilevision, habló con LA NACION al respecto en mayo del año pasado, que si bien no terminaba de confirmar la afirmación de “Telefe está en venta” sí aseguraba que había muchos interesados en la señal y que él se había encargado de ponerlos en contacto con los directivos de los Estados Unidos, quienes son los responsables de tomar esta decisión.

Por otro lado, también Telefe en los dos últimos años fue reduciendo su planta de empleados, a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, y fue cambiando su modelo de negocio para ir haciéndolo más rentable y atractivo para los posibles compradores.

La contratación de la consultora Quantum Finanzas a principios de este año, aceleró lo que ya era un secreto a voces y puso blanco sobre negro los activos del canal y su potencial, y ahí sí oficialmente se empezaron a recibir las ofertas, de las cuales una parece ahora estar cerca de concretarse.