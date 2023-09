escuchar

Las restricciones están a la orden del día, y de acá a diciembre seguramente veremos más agua correr bajo el puente que une a inversores necesitados de proteger su capital en la vereda del dólar, pese a que el Gobierno le pone cada día una nueva restricción al acceso.

En ese contexto, los cedear, las acciones de empresas extranjeras que compramos desde el mercado local con pesos y se mantienen vinculados al tipo de cambio bursátil, son una solución para muchos inversores. Una estrategia para individuos conservadores a moderados, es posicionarse en acciones extranjeras que paguen dividendos y así obtener en un mismo activo una especie de mix entre renta fija y variable.

“Los cedear son buena alternativa para estar lo más lejos de la volatilidad del tipo de cambio que estuvimos viendo desde las PASO y seguiremos evidenciando hasta las elecciones y quizás un poco más”, lanza de entrada Nahuel Guevara, Portfolio Manager Analyst en Inviu. “J&J, McDonald’s, Colgate Palmolive, Procter & Gamble nos parecen opciones tentadoras para armar una cartera diversificada, no solo por industria, sino por el hecho de su baja volatilidad que nos permite poder capturar lo mejor posible el movimiento del tipo de cambio”, sostiene Guevara.

En la misma línea, Mariano Ricciardi, socio de BDI, hace foco en las acciones que pagan dividendos y además tienen bajo beta (volatilidad de precio) para los perfiles más conservadores. “Para individuos que quieran pasar las elecciones dolarizados y sin exposición al riesgo argentino, estamos recomendando cedear con altos dividendos y bajo Beta. Nuestra cartera modelo tiene un rendimiento anual por dividendos del 8.63%. Está compuesta por empresas de diferentes sectores, pero con un sesgo importante hacia empresas del sector energético y materias primas, donde se encuentran las compañías con más altos dividendos como Vale (8,4% anual) y AT&T (7,5%).

Los analistas destacan que los cedear de algunas empresas estadounidenses como J&J, Colgate o McDonald's ofrecen el atractivo no solo de dolarizar la cartera sino también de ser acciones con baja volatilidad Shutterstock

Damián Vlassich, Analista Senior de Equity de IOL invertironline, también pone la mira en armar una cartera con alta distribución de dividendos para pasar los tiempos pre y postelectorales que tenemos en puerta. “La cartera propuesta, no solamente busca maximizar el retorno por dividendos, sino que también cumple con distintos principios de diversificación, es decir, que, se encuentra conformada por acciones de compañías de distintos sectores. Posee una rentabilidad por dividendos del 6,4%, lo que lo sitúa claramente por encima del que registran varios de los principales ETF de este tipo, que ofrecen un rendimiento de entre un 4 o un 5%”, explica el experto.

La selección de IOL tiene cedear de IBM, Rio Tinto, Banco Bradesco, Walgreens, AT&T, Pfizer y Altria. Una particularidad de esta cartera es que el inversor lograría cobrar dividendos todos los meses.

Gastón Lentini, licenciado en administración y asesor financiero certificado por CNV, suma a 3M (MMM) a la lista de cedears con política de pago de dividendos a poner en la mira. “Es una compañía con más de cien años, ultra diversificada en sectores de la industria y geográficamente. Desarrolla nuevos productos pero también está suficientemente madura como para mantener el pago de dividendos hace más de 25 años”, dice de entrada y analiza por qué considera que es buen momento para entrar a ese activo. ”Hoy puede representar una oportunidad de compra por 2 motivos: Desde lo fundamental, enfrenta un reclamo masivo que está a punto de resolverse, relacionado a tapones de oídos que hizo que el precio se viese afectado pasando de valer US$258 antes de la pandemia a los actuales US$104. Desde lo técnico, podemos decir que solo cinco veces en 48 años la compañía tuvo precios tan deprimidos. El dividendo actual es de 1,50 dólares por acción, representando casi 6% anual y quien compre en estos niveles tiene la posibilidad de ver en los próximos años subas en el precio de la acción”, resume Lentini.

“Los dividendos representan el beneficio que los accionistas de una empresa obtienen, originados a partir de las ganancias de la compañía y que se determinan según la proporción de participación que cada individuo posea”, explica Vlassich y aclara que “no todas las empresas ofrecen dividendos, y aquellas que lo hacen reparten proporciones diversas”.

Nicolás Carreras, financial advisor Wealth Management Balanz Capital, hace zoom sobre el hecho de que los dividendos no siempre son constantes y varían los montos. “Debemos centrarnos en las empresas comúnmente conocidas como ‘value’ o de valor, dado que tienen ventas y ganancias más predecibles, una fracción alta del mercado en el cual operan, una trayectoria establecida en el mercado y una tasa de crecimiento constante en el tiempo”.

En la lista de acciones a monitorear y sumar al patrimonio, Carreras incluye a Coca-Cola (KO), Berkshire Hathaway (BRKB), PepsiCo (PEP), Walmart (WMT), Johnson & Johnson (JNJ), Cisco Systems (CSCO) y JP Morgan Chase.

Desde Criteria, refuerzan la idea de utilizar los cedear como vehículo de protección. “En escenarios turbulentos, las acciones de altos dividendos ofrecen un margen de seguridad en medio de la alta volatilidad a través del pago de dividendos. Pero el dividendo no es más que un síntoma del valor, y no su causa. No es independiente del precio de las acciones. El dividendo es el flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas”.

“Las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre -detallan en Criteria- pueden ser excelentes inversiones a largo plazo. Por ejemplo, Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT) entre los favoritos para pagar dividendos de nuestro portafolio recomendado de cedear”.

Subir el riesgo

Nicolás Sibecas, cofundador de Inversiones Andinas y agente productor CNV (1325), coincide en muchos de los nombres y sugerencias de sus colegas y suma además alternativas de dividendos para perfiles un poco más osados. “Para inversores intermedios consideramos también Ternium Global (TXR), que es un fabricante líder de productos de acero en América Latina. Con negocios en países como la Argentina, Brasil, México (este último muy interesante por la posibilidad de abastecer el mercado estadounidense mediante el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá). La compañía no tiene deuda, y de hecho tiene una posición de caja muy importante. El último año pagó un dividendo de 6,7% a sus accionistas”.

Para los que se animan a más riesgo: Petrobras. “La petrolera brasileña con mayoría estatal, que en el último año pagó 25% de dividendos a sus accionistas. Aun considerando el cambio de fórmula de cálculo dividendo que realizó en los últimos días (pasó de pagar el 60% del flujo libre de caja al 45%), a estos niveles de precio del barril de crudo puede seguir pagando dividendos de entre 15% y 20% anual en el futuro”, subraya Sibecas.

Como condimento extra, el socio de Inversiones Andinas suma dos argentinas que también distribuyen utilidades entre sus accionistas: Ternium Argentina (TXAR), Aluar Aluminio Argentino (ALUA), Holcim (HARG) y Loma Negra (LOMA). “Empresas del sector de materiales, que viene brindando una buena cobertura en este escenario inflacionario”.