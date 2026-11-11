Un grupo mexicano compró la siderúrgica Acerbrag

La siderúrgica argentina Acerbrag cambiará de manos. El grupo brasileño Votorantim acordó vender la totalidad de su participación en la compañía al mexicano Grupo Simec, en una operación que marca el final de su presencia en el negocio del acero y que suma un nuevo jugador internacional al mapa de la industria siderúrgica local.

Según informó Simec en una comunicación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la adquisición comprende el 100% del capital accionario de Acerbrag y será financiada con recursos propios. El monto de la transacción no fue revelado. Sin embargo, medios brasileños y mexicanos estimaron el valor de la operación en alrededor de US$350 millones, una cifra que no fue confirmada por las partes.

El cierre de la operación todavía está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones y a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Con más de 60 años de trayectoria, Acerbrag es una de las principales productoras argentinas de aceros largos. La compañía tiene su planta industrial en Bragado, provincia de Buenos Aires, donde desarrolla las distintas etapas del proceso siderúrgico: producción de acero mediante hornos eléctricos, laminación y trefilado.

El grupo brasileño Votoratim anunció su salida de la Argentina, con las ventas del 100% de Acerbrag

Su cartera incluye productos destinados a la construcción, el agro y la industria. Comercializa en todo el mercado argentino y también exporta a distintos países de la región.

Para Simec, la adquisición representa una oportunidad para ampliar su capacidad industrial y reforzar su presencia regional. La compañía mexicana destacó que la incorporación de Acerbrag le permitirá sumar capacidad productiva, ampliar su alcance geográfico y generar sinergias operativas y comerciales.

El grupo tiene una presencia industrial extendida en México y Brasil, con instalaciones dedicadas a la producción y el procesamiento de acero. De acuerdo con su último reporte anual, correspondiente a 2025, cuenta con una capacidad instalada de producción de acero crudo de aproximadamente 6 millones de toneladas anuales y una capacidad de laminación cercana a los 5,9 millones de toneladas. Tiene operaciones en ambos países y empleaba a 4702 personas al cierre del año pasado.

La compra de Acerbrag le permitirá incorporar una plataforma industrial en la Argentina y sumar una compañía con más de seis décadas de inserción en el mercado local.

El final de una etapa

La operación tiene, además, una dimensión estratégica para Votorantim. La venta de Acerbrag completa un proceso de salida del negocio siderúrgico que el conglomerado brasileño había iniciado años atrás. En 2017, el grupo transfirió sus operaciones de aceros largos en Brasil a ArcelorMittal Brasil, aunque conservó una participación minoritaria en la compañía. En 2022, avanzó con la venta de su participación en la colombiana Acerías Paz del Río. La desinversión en la Argentina termina de cerrar ese capítulo.

La decisión también se inscribe en una estrategia más amplia de reorganización de su portafolio. Durante 2026, Votorantim avanzó con otras operaciones relevantes en el negocio de los metales: acordó vender su participación en la Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) a la china Chalco y a la anglo-australiana Rio Tinto, y también cerró un acuerdo para intercambiar su participación en Nexa Resources por acciones de la sueca Boliden.

En todos los casos, la compañía presentó los movimientos como parte de su política de gestión activa de activos y de reasignación de capital.

Votorantim, fundada en 1918, es uno de los principales conglomerados empresariales de Brasil. Tiene negocios en materiales de construcción, infraestructura, minería, metalurgia y otros sectores. En 2025 registró ingresos netos por 47.600 millones de reales y una ganancia neta de 4800 millones de reales, según los datos publicados por la compañía.

Industria golpeada

El cambio de control de Acerbrag se produce en un contexto complejo para la industria siderúrgica argentina. La compañía atravesó durante 2025 dificultades vinculadas con la retracción de las ventas y la caída de la demanda de acero, especialmente en actividades relacionadas con la construcción.

En agosto de ese año, la empresa anunció una suspensión de sus operaciones durante 15 días, en un contexto de debilidad del mercado. La planta contaba entonces con alrededor de 600 trabajadores. La compañía había atravesado otros parates productivos y, durante 2024, había desvinculado a unos 80 empleados, de acuerdo con informaciones periodísticas de la época.

Para la industria local, la llegada de Simec abre una nueva etapa en una de las compañías siderúrgicas relevantes del país. El grupo mexicano apuesta a sumar capacidad y presencia comercial en la región, mientras que para Votorantim la operación representa el último paso de una retirada que se extendió durante casi una década.