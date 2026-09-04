Una agencia de publicidad argentina desembarca en Londres

La agencia argentina The Juju se prepara para empezar a jugar en la Premier League de la publicidad. La firma fundada por Darío Straschnoy anunció la apertura de una oficina en Londres, como parte de un plan de desembarco en el mercado europeo.

La nueva sede estará encabezada por James Fox, quien asumirá como CEO tras haber liderado agencias como Havas London y Lucky Generals, mientras que Augusto “Chuber” Sola ocupará el cargo de chief creative officer, función que compatibilizará con su posición como CCO de Untold. Antes de sumarse al grupo, Sola desarrolló buena parte de su carrera en el mercado británico, con pasos por Mother, Fallon London, 101 London y Lucky Generals.

La apertura supone la llegada de una de las redes creativas nacidas en América Latina a uno de los mercados publicitarios más competitivos del mundo. Desde la compañía sostienen que la oficina funcionará como un punto de conexión entre las capacidades regionales de Untold -el holding que reúne, entre otras empresas del rubro de la publicidad y la comunicación, a The Juju- y las necesidades de clientes con presencia internacional.

“Londres representa un nuevo paso en la evolución de Untold. Nos permitirá conectar aún más talento, culturas y capacidades, estar cerca de nuestros clientes en nuevas geografías y seguir construyendo oportunidades sin fronteras. Llevar América Latina al mundo y traer el mundo a América Latina”, afirmó Straschnoy, fundador y executive chairman del grupo.

Más allá de la expansión geográfica, la compañía presenta el desembarco como parte de una redefinición de su propuesta de valor. Bajo el concepto de “creative residency for brands”, The Juju busca posicionarse como un espacio donde marcas y especialistas trabajan en conjunto para detectar oportunidades de crecimiento más allá de la tradicional lógica de campañas publicitarias.

La idea, explican desde la agencia, es poner el foco en problemas de negocio concretos, desde la generación de nuevas audiencias hasta el ingreso en categorías adyacentes o la construcción de relevancia cultural para las marcas. En un escenario donde los directores de marketing enfrentan una creciente presión para demostrar resultados, la creatividad vuelve a ser presentada como una herramienta de crecimiento y no solo de comunicación.

“Queremos ser una agencia que empiece por el problema que tenemos que resolver, no necesariamente por una campaña”, señaló Sola. “Reunir a marketers ambiciosos con las mejores mentes creativas y encontrar juntos ideas que generen crecimiento, muevan a las personas y sean imposibles de ignorar”.

Por su parte, Fox sostuvo que el diferencial estará en la experiencia y el criterio de equipos senior. “Las ideas más valiosas nacen de la experiencia, el criterio y el tiempo que dedicamos a pensar juntos. Queremos reunir personas capaces de ver lo que otros no ven y transformar complejidad en claridad, datos en insights, insights en emoción y emoción en crecimiento”.

Fundado por Straschnoy y otros socios tras su salida de Young & Rubicam, Untold cuenta actualmente con operaciones en seis países de América Latina, presencia en Estados Unidos, más de 600 colaboradores y alrededor de 200 clientes.