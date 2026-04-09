Una por una: todas las marcas de moda que llegan al país en 2026

El negocio de la moda en la Argentina suma nuevos jugadores y acelera un proceso de reconfiguración impulsado por la apertura comercial y el renovado interés de grandes cadenas internacionales. En ese contexto, varias marcas globales ya confirmaron planes de desembarco o expansión en el país durante 2026, con inversiones millonarias y ambiciosos proyectos de crecimiento.

Uno de los anuncios más recientes es el de Bestseller, el grupo danés fundado en 1975 que hoy opera en 47 mercados con más de 3100 locales. La compañía llegará a la Argentina de la mano de Grupo One, integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, los empresarios detrás de la apertura de Decathlon y del próximo desembarco de Kiabi.

El plan contempla la apertura de 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en un período de cinco años. “La llegada de Bestseller a la Argentina representa una apuesta de largo plazo por el país. Buscamos acercar marcas globales con propuestas actuales y accesibles, al mismo tiempo que generamos empleo y desarrollamos una operación sólida y sostenible”, señalaron desde Grupo One.

Plan de aperturas

El desembarco comenzará con tres de las principales marcas del grupo. Por un lado, Jack & Jones, enfocada en moda urbana y casual, con fuerte presencia de denim y básicos contemporáneos. También llegará Only, orientada a un público que busca prendas versátiles y de tendencia para el uso cotidiano.

La apuesta se completa con Balmohk, una marca que combina diseño contemporáneo, minimalismo y funcionalidad, y que además marca un hito para el grupo al tratarse de su primer lanzamiento internacional simultáneo en Europa y América.

El proyecto prevé la generación de unos 100 puestos de trabajo directos durante el primer año y alcanzar los 500 empleos en el plazo de cinco años, en línea con el crecimiento de la red de locales.

Un mercado en transformación

El ingreso de Bestseller se suma a una ola de marcas internacionales que vuelven a apostar por la Argentina. Entre ellas se destaca Mango, que regresa al país tras más de dos décadas mediante un acuerdo de franquicia con Grimoldi. La firma prevé abrir cinco locales en los próximos cinco años —el primero en el shopping Alto Palermo— y desarrollar su canal de comercio electrónico.

Mango abrirá cinco locales en la Argentina en los próximos cinco años en

En paralelo, la británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa anunció una inversión de entre US$40 y US$50 millones en los primeros cuatro años, en alianza con la firma local Tango Fabric. El proyecto incluye la apertura de un flagship store en Buenos Aires que funcionará como hub regional para Sudamérica.

El desembarco de FARM Rio se concreta a través del Grupo Markova, liderado por Mariano Lobera

A este mapa se suma también Farm Rio, la etiqueta brasileña reconocida por sus estampados vibrantes y su enfoque en moda sostenible. La marca desembarcó en el país a través de Grupo Markova, liderado por Mariano Lobera, quien además asumió como director regional. El plan contempla la apertura de entre ocho y diez locales adicionales en la Argentina y Uruguay.