Bestseller desembarca en la Argentina con US$50 millones y un plan de 40 tiendas

El mercado de la moda suma un nuevo jugador en la Argentina. Se trata de Bestseller, fundada en 1975 en Dinamarca y hoy presente en 47 mercados con más de 3100 locales.

La marca llega al país de la mano de Grupo One, integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, los empresarios detrás de la apertura de Decathlon y del próximo desembarco de Kiabi. El plan contempla la apertura de 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en un período de cinco años.

“La llegada de Bestseller a la Argentina representa una apuesta de largo plazo por el país. Buscamos acercar marcas globales con propuestas actuales y accesibles, al mismo tiempo que generamos empleo y desarrollamos una operación sólida y sostenible”, señalaron desde Grupo One.

Plan de aperturas

De acuerdo a lo comunicado, la operación comenzará con tres de las principales marcas del grupo, todas con propuestas de precios competitivos dentro del segmento de moda internacional.

Por un lado se ubica Jack & Jones, enfocada en moda urbana y casual, con un estilo contemporáneo que combina básicos versátiles, denim y prendas de tendencia, con foco en calidad, actitud y durabilidad. Por el otro, se lista también Only, con “una propuesta dinámica y básicos de calidad, pensada para quienes buscan renovar su estilo con prendas actuales, versátiles y fáciles de combinar en el día a día”.

La apuesta se complementa con Balmohk, que combina diseño contemporáneo, minimalismo y funcionalidad. Esta es, además la primera marca internacional del grupo concebida para un lanzamiento simultáneo en Europa y América.

El proyecto prevé la generación de aproximadamente 100 puestos de trabajo directos durante el primer año, con una proyección de crecimiento hasta 500 empleos en los próximos cinco años, acompañando el desarrollo de la red de tiendas.

Mapa del sector

El ingreso de Bestseller se suma a la llegada de grandes cadenas internacionales que vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo, impulsadas por la apertura comercial.

Grandes cadenas internacionales vuelven a mirar a la Argentina

La etiqueta española de moda Mango, por ejemplo, regresa a la Argentina tras más de 20 años fuera del mercado mediante un acuerdo de franquicia con el grupo argentino Grimoldi. La firma prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años-la primera está prevista para septiembre en el shopping Alto Palermo-, junto con el lanzamiento de un canal de e-commerce.

En paralelo, la marca británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric. La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

A su vez, a fines del año pasado, la marca brasileña Farm Rio desembarcó en la Argentina con su primer local en Buenos Aires. La compañía, conocida por sus estampados vibrantes y enfoque en moda sostenible, llegó de la mano del Grupo Markova -liderado por Mariano Lobera- quien asumió también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay.