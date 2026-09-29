Vaca Muerta cambia la escala: la desarrolladora que se mete en infraestructura, energía y servicios para acompañar el boom

No es casualidad que una empresa con dos décadas de experiencia en construcción y desarrollo inmobiliario decida hoy extender su actividad hacia la infraestructura territorial y la energía. La firma patagónica Akros conoce a fondo algunas de las variables detrás de la expansión de Vaca Muerta: desde la logística hasta la planificación territorial, pasando por la contratación de mano de obra, la ingeniería, la normativa y la seguridad que las operaciones a gran escala exigen. En ese contexto, la compañía busca llevar ese know-how a nuevos proyectos y participar de una transformación que excede a los pozos y alcanza a todo un ecosistema.

Con la meta de formar parte de esta cadena de valor, Akros está operando hoy en cuatro frentes distintos: desarrollos inmobiliarios, alojamiento corporativo, infraestructura territorial y energías renovables. “La estrategia tiene que ver con acompañar las grandes inversiones que llegan a Neuquén con proyectos privados, infraestructura y desarrollos estratégicos concebidos a una nueva escala”, explican desde la firma.

Así se desarrollan en paralelo el Master Plan Rincón Buena Esperanza Hub (un proyecto que combina logística y servicios para operadoras y proveedores del sector oil & gas, estratégicamente localizado en el corredor de Vaca Muerta LNG); el Parque Solar Patagonia Norte I y el Parque Eólico Las Campanas (dos proyectos de generación que diversifican la matriz energética de Neuquén); AKROS Living (el desarrollo de housing corporativo y temporario que reúne bajo una misma propuesta unidades en Bliss Tower, Assur y Malvi 4) y el proyecto residencial y hotelero Assur II.

“Akros proyecta desde Neuquén una nueva etapa: sumar nuevas estrategias, profesionales y equipos que nos permitan integrarnos al crecimiento energético argentino, y contribuir con profesionalismo y eficiencia a construir la infraestructura y la ciudad de calidad que el futuro va a demandar”, señalan en la compañía. “El crecimiento de Vaca Muerta –agregan– junto con proyectos estratégicos como Argentina LNG y el desarrollo de nueva infraestructura de producción, transporte y exportación, plantea una escala diferente: una transformación que no solo necesita pozos, ductos y plantas, sino también territorio planificado, infraestructura, materiales, energía, logística, servicios y mejores condiciones de habitabilidad”.

Assur II: dos torres y una propuesta de usos mixtos que reúne vivienda, hotelería, gastronomía y espacios corporativos en Santa Genoveva.

Rincón Buena Esperanza Hub: infraestructura territorial privada que acompaña la nueva escala energética

Rincón Buena Esperanza Hub se ubica en pleno corazón de Vaca Muerta, sobre la ruta provincial 17 y entre Añelo y Cutral Có-Plaza Huincul. Cuenta con acceso directo desde la ruta y un frente inicial de aproximadamente 1 km, con capacidad de ampliarse hasta 2 km en etapas sucesivas.

Dentro de un territorio de cerca de 7.685 hectáreas, el master plan contempla un desarrollo que va de las 33 hectáreas en una primera etapa hasta escalar a las 350. Abarca espacios destinados al desarrollo de usos logísticos, de servicios, productivos, residenciales y turísticos, con parques lineales y “buffers” destinados a preservar la calidad paisajística y ambiental del espacio.

El componente logístico incorpora servicios de ruta para el transporte de gran porte, incluyendo estaciones de servicio, naves logísticas y servicios de lavadero, gomería y mantenimiento, además de playas para camiones y 110 estacionamientos para camiones de gran porte (que se extenderán hasta 250 en las etapas sucesivas). Los lotes productivos parten de los 1.000 m² y pueden alcanzar las 3 hectáreas o más de acuerdo con las necesidades de cada actividad.

En cuanto a la dimensión residencial, se plantea en principio alojamiento temporal asociado a la actividad productiva, al que se sumará luego vivienda permanente. “La estrategia busca que esta infraestructura pueda evolucionar: no se trata de construir un alojamiento de bajo costo, sino de generar desde el inicio espacios habitables de calidad, un lugar del cual sus habitantes puedan sentirse parte y orgullosos”, dicen desde Akros.

Rincón Buena Esperanza Hub está estratégicamente localizado en el corredor de Vaca Muerta LNG.

RBE en relación con el Parque Solar Patagonia Norte I y el Parque Eólico Las Campanas, los proyectos de generación de Akros que diversifican la matriz energética de Neuquén.

Dos proyectos energéticos para sumar capacidad de generación renovable

El desembarco en energías renovables tiene dos nombres propios. Uno es el Parque Eólico Las Campanas, en el departamento Picún Leufú, cerca de la Ruta Nacional 237. El proyecto contempla una potencia de 185 MW a partir de 31 aerogeneradores y una producción estimada de 763 GWh anuales, suficiente –según las proyecciones del proyecto– para abastecer a unos 250.000 hogares. La iniciativa ya completó la evaluación de impacto ambiental, obtuvo la licencia correspondiente y cuenta con prioridad de despacho asignada por CAMMESA. Ahora avanza en ingeniería de detalle, definición tecnológica y cierre financiero.

El Parque Eólico Las Campanas contempla una potencia de 185 MW a partir de 31 aerogeneradores y una producción estimada de 763 GWh anuales.

El segundo es el Parque Solar Patagonia Norte I, ubicado sobre la Ruta Provincial 17, entre Cutral Có/Plaza Huincul y Añelo, dentro del denominado “South Hub” de la Cuenca Neuquina. Con una potencia nominal de 15 MW y una superficie de 40 hectáreas, proyecta una generación anual de 38.430 MWh (equivalente al consumo de unos 17.500 hogares). Este parque solar cuenta ya con estudios ambientales y eléctricos completos, prioridad de despacho y acceso a la capacidad de transporte, y se encuentra en etapa de ingeniería y búsqueda de socios.

Con una potencia nominal de 15 MW y una superficie de 40 hectáreas, el Parque Solar Patagonia Norte I proyecta una generación anual de 38.430 MWh.

En conjunto, ambos proyectos representan una inversión estimada de US$288 millones y una potencia proyectada de 200 MW. Más allá de sus diferencias –uno aprovecha el recurso eólico de la Patagonia, el otro la radiación solar de la cuenca neuquina–, los dos forman parte de una misma estrategia: sumar capacidad de generación y nueva infraestructura a una provincia que concentra inversiones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. Akros los desarrolla junto con equipos y consultoras especializadas y en interacción con organismos como EPEN, TRANSENER, CAMMESA y ENRE.

Una propuesta de housing para el segmento corporativo

Hace tiempo que Akros se dedica a promover unidades de vivienda permanente y temporal para personal de las empresas de oil & gas. La novedad es que Akros Living reúne ahora un conjunto de unidades propias y otras de terceros, ubicadas en pleno centro de Neuquén Capital y en edificios como Bliss Tower, Assur, Malvi 4 y Gemma 2.

En las mejores ubicaciones, la firma ofrece unidades que van desde los 55 hasta los 220 m2 para profesionales y ejecutivos de compañías nacionales e internacionales.

Hoy transita la consolidación de su propuesta en Bliss, la torre ya inaugurada en la que Akros Living tiene una oferta importante de servicios de housing además de coworking, gimnasio, spa y piscina, y próximamente se prevé la inauguración del rooftop con el primer local de Fabric Sushi en Neuquén.

AKROS Living propone espacios listos para vivir y trabajar en Neuquén, con gestión profesional y servicios adaptados a las necesidades de empresas y ejecutivos de compañías nacionales e internacionales.

El confortable y espacioso cowork de Bliss, la torre ya inaugurada que también integra la propuesta de Akros Living.

Bliss Tower. Una propuesta de housing corporativo en Neuquén, con unidades para profesionales y ejecutivos y servicios como coworking, gimnasio, spa y pileta.

Un nuevo concepto de desarrollo urbano para Neuquén

También Assur II representa una nueva etapa en la evolución de los desarrollos inmobiliarios de Akros, un proyecto de usos mixtos que integra residencia, hotelería, actividad corporativa, gastronomía, servicios y espacios de encuentro bajo una misma concepción arquitectónica.

Ubicado en Santa Genoveva (a 400 metros de la Avenida Dr. Francisco Leloir), el complejo se desarrolla sobre un lote pasante con doble frente y conexión con los principales puntos de la ciudad y su red de ciclovías urbanas.

Assur II suma espacios comunes, gastronomía, gimnasio, piscinas, terrazas y áreas verdes para integrar vivienda, servicios y encuentro.

El proyecto se compone de dos torres con usos diferenciados: la torre sur (residencial) está destinada a viviendas permanentes y suma 56 unidades con tipologías de 1 a 3 dormitorios (entre 64 m² y 170 m² totales), que culminan en semipisos en los niveles más altos. La torre norte (hotelera) está concebida para renta temporaria, aporta 86 unidades entre habitaciones compactas y monoambientes de entre 22 m² y 32 m² totales. En conjunto, ASSUR II suma un total de aproximadamente 15.000 m2.

El proyecto incorpora un piso corporativo con espacios profesionales y coworking, ocho locales gastronómicos, gimnasio, piscinas, solárium, terrazas y espacios verdes, más un pasaje urbano y gastronómico que atraviesa el terreno, conecta dos calles y genera un nuevo espacio de circulación y encuentro.

La transición de Akros de las grandes torres residenciales al sector de infraestructura y energía refleja una visión de negocio muy en sintonía con el contexto económico actual: la compañía no deja de construir, sino que reorienta su capacidad constructiva hacia donde hoy se está generando la mayor riqueza y transformación territorial del país. Esa decisión le permite integrarse a uno de los procesos de inversión productiva más importantes de la Argentina.

Conocé más sobre Akros en www.akrossrl.com.ar

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