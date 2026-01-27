Winclap adquiere una firma canadiense y apuesta a consolidar el “LinkedIn de los creadores de contenido”

Winclap -nacida en Córdoba y especializada en crecimiento digital- cruza las fronteras y avanza con su primera adquisición. Desde la compañía, creada por Gonzalo Olmedo y Mariano Saenz, anunciaron la adquisición de Brkaway, una plataforma canadiense especializada en la gestión de creadores de contenido.

A partir de esta operación, desde la empresa buscan transformar la forma en que el contenido, los creadores, los datos y la inteligencia artificial se integran para generar crecimiento real, medible y sostenido para marcas globales. Proyectan una facturación de US$22 millones en 2026.

Fundada en 2014 y luego de ser incubada por Telefónica Global (y su incubadora Wayra), Winclap se expandió rápidamente por la Argentina y exploró otros mercados. Hoy, con más de 300 empleados distribuidos en América Latina y Estados Unidos, ofrece soluciones a través de cuatro pilares: Studio -ayuda a las marcas a crecer a través del entretenimiento-; Media -distribuye contenido en canales pagos y propios-; Data -asegura la base y el combustible necesarios para crecer, mediante la correcta recopilación de datos-; y Consulting -diseña y ejecuta estrategias de crecimiento-. Trabaja con marcas líderes, como Mercado Libre, DiDi, Disney, Amazon, Coca-Cola, L’Oréal, Falabella y HP.

“En los últimos años, el marketing con creadores pasó de ser una táctica a convertirse en un motor central de crecimiento para las marcas . Sin embargo, escalar estas operaciones sigue siendo uno de los mayores desafíos de la industria: coordinación, calidad, velocidad, performance y reporting. La plataforma de Brkaway resolvió estos desafíos de una forma que admiramos desde hace tiempo, y por eso, a partir de hoy, su tecnología, su operación y su expertise pasan a formar parte de Winclap”, explicó Sáenz, cofundador y CEO de Winclap.

En paralelo, desde Brkaway precisaron que nacieron para resolver un problema que se volvió estructural en el ecosistema: mientras el marketing con creadores se consolidaba como un motor central de crecimiento, la infraestructura que lo sostenía quedaba rezagada, apoyada en herramientas fragmentadas, procesos manuales y una complejidad operativa creciente que impedía escalar campañas de forma eficiente.

“Creé Brkaway para resolver un problema que vivía como creadora: cómo gestionar y hacer crecer un negocio de contenido de forma profesional. Lo que comenzó como una solución personal rápidamente se transformó en una plataforma mucho más grande, que hoy utilizan miles de creadores para acceder a oportunidades y gestionar sus colaboraciones”, comentó Bailey Rose King, cofundadora de Brkaway.

Francis Ayling y Bailey Rose King, cofundadores de Brkaway

La plataforma, que hoy es utilizada por más de 15.000 creadores, centraliza la colaboración con marcas, facilita la gestión de piezas, automatiza reporting y profesionaliza la relación entre anunciantes y creadores. En 2025, la comunidad generó más de US$5,6 millones en ingresos.

En diálogo con LA NACION, Leandro Santos, vicepresidente de Winclap Studio, analizó las oportunidades de la integración.

-¿Qué representa este movimiento para ustedes en términos estratégicos y simbólicos?

-En términos estratégicos, Brkaway nos da una infraestructura tecnológica para llevar el marketing con creadores de contenido a otro nivel. Poder colaborar y crear con cientos de creadores a la vez, manteniendo vínculos individuales con cada uno de ellos, y al mismo tiempo volverlo súper escalable utilizando inteligencia artificial en el proceso, es algo que pocas herramientas brindan. En términos simbólicos, nos llena de orgullo saber que desde la Argentina estamos construyendo una compañía global, que compite en los mercados más competitivos del mundo, y no solo eso, sino que inspira para que otros se sumen a lo que estamos construyendo. Además, simboliza la expansión y adaptación constantes en la industria. Trabajamos en un ambiente en el que lo único constante es el cambio; por lo tanto, adquirir herramientas que impulsen ese cambio es un impulso en todas las áreas de la compañía.

-¿Cuál fue el “dolor” de la industria que vieron tanto en Winclap como en Brkaway y que los llevó a unir fuerzas?

-Desde Winclap entendemos que, en los últimos años, las comunicaciones y el marketing de las empresas cambiaron para siempre. Ya no se puede pensar en una única o unas pocas campañas a lo largo del año, sino en lograr una conversación constante en redes sociales ; y esta conversación se logra a través de creadores de contenido y su creatividad, quienes cambiaron la forma en la que todos nosotros consumimos contenido (seguimos a creadores que nos divierten, que nos enseñan, que nos cuentan historias o noticias de la actualidad. Para las marcas, colaborar con esos creadores y hacerlo en escala, manteniendo sus requerimientos de marca, es muy desafiante y se ve limitado muchas veces por capacidad operativa, más que por una necesidad real. Es decir, no trabajan con todos los creadores que quisieran por el costo que eso implicaría. Winclap Studio nace para cubrir este puente entre las marcas y la creatividad pensada para las plataformas sociales y su ejecución con creadores. Por otro lado, Brkaway nace como una tecnología, un producto, dedicado 100% al manejo de colaboraciones con creadores. Tanto desde el punto de vista de los creadores de contenido, como desde el lado de las marcas. Fundada por una creadora de contenido, que entendió ese dolor. Y ahí es donde nuestros caminos se juntan. Entendemos a las marcas y la creatividad necesaria en redes sociales, y la ejecución con creadores, y Brkaway aparece como la tecnología para esa gestión, no solo de cara a las marcas, sino también entendiendo la necesidad de los creadores de contenido.

-¿Qué fue lo que más los atrajo del equipo de Brkaway?

-Antes de empezar a colaborar con Brkaway, exploramos decenas de compañías que buscaban cubrir esta necesidad en el manejo de colaboraciones con creadores. Brkaway fue la plataforma más robusta tecnológicamente y la más adecuada para la gestión de creadores. El mercado estadounidense es el más maduro de la región. Los creadores están acostumbrados a workflows estructurados, briefs detallados y expectativas claras. Los perfiles que mejor fit muestran incluyen advocates con experiencia y comunidades consolidadas, muchas veces representados por agencias; y creadores con grandes audiencias y procesos definidos, con mayor previsibilidad y menor riesgo operativo. Los principales desafíos en este mercado son los costos más elevados, términos de pago estrictos y la necesidad de procesos claros de billing e invoicing . Con Brkaway, Winclap Studio puede acelerar significativamente el sourcing de creadores y acceder a un pool más amplio y calificado; apoyarse en historial de performance y testimonios para asegurar calidad; optimizar el onboarding y la experiencia bajo el paraguas de Winclap Studio; y ejecutar iniciativas más complejas y escalables con menor fricción.

-¿Qué nuevas oportunidades se abren para los miles de talentos de la región?

-Para los creadores, estamos creando el “LinkedIn de los creadores de contenido” . A través de nuestra plataforma, los creadores de contenido, sin importar su cantidad de seguidores, podrán acceder a oportunidades de trabajo con marcas, en diferentes formatos y formas de colaboración. Desde crear desde su casa, solo para pauta o también de forma orgánica, ir a activaciones y eventos, participar en producciones específicas, recibir productos y revisarlos, etc.

-Desde Winclap dicen que impulsan la próxima etapa del marketing. ¿Cuál es esa etapa?

-En Winclap Studio creemos que el marketing está entrando en una etapa social-first, en la que las marcas ya no compiten solo por la atención, sino por la relevancia en la conversación digital. Esta nueva etapa se define por cuatro grandes cambios: conversación antes que campaña: el marketing deja de ser episódico y pasa a ser continuo y las marcas necesitan estar presentes de forma constante, entendiendo y participando de la cultura digital; entretenimiento como formato base: el contenido que funciona no interrumpe: entretiene; mucho volumen, con consistencia: para sostener una presencia real en social, hace falta producir grandes volúmenes de contenido sin perder calidad, coherencia ni velocidad; creadores como motor de ejecución: los creadores dejan de ser un recurso táctico y pasan a ser parte central del sistema de producción de contenido, aportando autenticidad, velocidad y conexión cultural. La próxima etapa del marketing no se trata solo de hacer más contenido, sino de construir la infraestructura para sostener el entretenimiento a escala, de forma predecible y alineada con el negocio.