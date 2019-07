Nicolás Dujovne: "Hay un peso más fuerte porque hay más confianza"

Fuente: AP

12 de julio de 2019 • 12:45

No hay atraso cambiario. Este es un error de sus pares. Hay que garantizar la continuidad del programa para dar tranquilidad en un período electoral; la economía se recupera y la inflación se desacelerará aún más en los meses por venir. Nadie aseguró aún su permanencia en el Gobierno como ministro de Hacienda, enlace clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y coordinador del equipo económico. "No es tiempo de hablar de eso".

Son algunas de las definiciones que dejó hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa en la que presentó los números fiscales de junio y del primer semestre para dar una buena noticia: se sobrecumplió la meta fiscal semestral con el Fondo.

"Hay un peso más fuerte porque hay más confianza", afirmó Dujovne cuando lo consultaron por la sostenida baja del dólar en las últimas semanas y las críticas de algunos economistas privados por un posible atraso cambiario. Ayer, por caso, el candidato presidencial Roberto Lavagna dijo que el Gobierno se está "sentando arriba del dólar" para ganar las elecciones.

"Es un error de algunos economistas llamar atraso cambiario a la baja (del dólar) desde el punto más depreciado de la serie. Tratar de sostener ese tipo de cambio subvaluado generaría más inflación y más pobreza. Hay que alcanzar un delicado equilibrio. Lo que haya acá es un proceso de reconstrucción de la confianza por el superávit y porque la economía se recupera. Hay un peso más fuerte porque hay más confianza", dijo Dujovne.

El ministro de Hacienda también se refirió a la inflación de junio, que se conocerá el martes próximo. "Esperemos que la inflación siga el camino descendente. Pensamos que en junio va a seguir bajando, y en julio también. Pero hay que esperar el dato del Indec. Lo que nosotros vemos es una clara tendencia a la desaceleración de la inflación", arriesgó el ministro, que destacó, sobre todo, el freno en la inflación núcleo (que no contiene precios regulados ni estacionales). La proyección oficial para este año es de una inflación cercana al 40%.

Sobre las elecciones presidenciales, Dujovne reconoció que es un año "especial" y no adelantó ninguna de las medidas preparadas por Hacienda o el Banco Central (BCRA) en caso de que las PASO no resulten como el Gobierno espera. "Hay que garantizar la continuidad del programa", dijo y agregó: "Esperamos que los argentinos nos acompañen y que aseguren una victoria de Mauricio (Macri)". Sin embargo, el ministro aseguró que no había hablado con el Presidente sobre su continuidad: "No es tiempo de hablar de eso", resumió.