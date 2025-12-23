Kaizen Gaming: la compañía Great Place to Work que combina tecnología, talento e impacto social

Kaizen Gaming, una de las empresas de GameTech de mayor crecimiento a nivel global y operadora de Betano, continúa fortaleciendo su presencia en Argentina con iniciativas locales que integran innovación, cultura organizacional y compromiso con la comunidad. Reconocida como Great Place to Work en seis países —incluida Argentina—, una certificación internacional que distingue a las organizaciones con las mejores culturas laborales basadas en la confianza, el bienestar y la experiencia de sus colaboradores, la compañía afianza un modelo que combina desarrollo tecnológico de vanguardia con programas sólidos de responsabilidad social.

Un jugador clave que impulsa a Betano en el país

Con millones de usuarios en América, Europa y África; y alianzas estratégicas con algunos de los clubes y federaciones más influyentes del mundo —desde la Liga Profesional de Fútbol y River Plate hasta la Fifa, la Uefa y la Conmebol—, Betano se consolidó como una de las marcas de apuestas y juegos online con mayor visibilidad global. Detrás de este crecimiento se encuentra Kaizen Gaming, que hoy opera en 19 mercados, emplea a más de 2.800 personas y supera los 13 millones de clientes activos en su plataforma. En Argentina, emplea a más de 80 personas y proyecta seguir creciendo en 2026.

Su desempeño también fue reconocido por la industria: la empresa recibió el premio “Operator of the Year” en 2024 y 2025 en los EGR Operator Awards y en los SBC Awards, dos de los galardones más prestigiosos del sector del iGaming.

Premio “Operator of the Year” recibido en los SBC Awards.

En Argentina, la empresa reafirma su compromiso a través del patrocinio principal del Torneo Betano, la máxima categoría del fútbol, y su alianza estratégica con River Plate, uno de los clubes más emblemáticos del país. Acciones que no sólo potencian a Betano, sino que integran a Kaizen Gaming dentro del ecosistema deportivo argentino.

Una cultura que prioriza a las personas

El crecimiento sostenido de Kaizen Gaming se apoya en un enfoque centrado en su gente. La empresa recibió la certificación Great Place to Work en Grecia, Portugal, Chequia, Brasil, Colombia y Argentina, que reconoce su capacidad para construir entornos laborales seguros, inclusivos y orientados al desarrollo profesional.

Los Kaizeners acceden a trayectorias de carrera personalizadas, plataformas globales de aprendizaje, becas de posgrado y una Academia de Liderazgo. La compañía también promueve el bienestar a través de su programa Better You, que integra acompañamiento en salud física y mental, beneficios familiares, y un modelo de trabajo híbrido flexible.

Tecnología e IA como motores de crecimiento

Aproximadamente el 60% del equipo de Kaizen Gaming a nivel mundial trabaja en áreas de Tecnología y Producto, reflejo de un ADN fuertemente orientado a la innovación. La plataforma de Betano se desarrolla íntegramente dentro de la compañía y evoluciona de manera continua con nuevas funcionalidades, herramientas de juego responsable y experiencias inmersivas como visualizaciones 3D.

La inteligencia artificial ocupa un rol cada vez más estratégico: el equipo especializado pasó de 15 a 80 profesionales en dos años. La IA potencia experiencias personalizadas para los usuarios, optimiza la creación de contenido y mejora procesos internos, permitiendo que los Kaizeners se concentren en tareas de mayor valor.

Impacto social con sello local

Kaizeners en The Collective, en una jornada de plantación de árboles autóctonos.

El compromiso comunitario es otro de los pilares fundamentales de la compañía. A través del programa global de voluntariado The Collective, más de 850 Kaizeners de todo el mundo dedicaron más de 2.000 horas a colaborar con 31 organizaciones en Europa y Latinoamérica.

Integrantes del equipo de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) juegan al fútbol con el equipamiento donado por Betano.

En Argentina, la empresa desarrolló este año las siguientes iniciativas de impacto directo:

Para cerrar el año, los Kaizeners realizarán una acción solidaria , en la que prepararán viandas para comunidades vulnerables junto a Cocinando .

, en la que prepararán viandas para comunidades vulnerables junto a . Jornada ambiental junto a Árboles Sin Fronteras , donde el equipo de Kaizen Gaming plantó árboles nativos y participó de la restauración de espacios verdes.

, donde el equipo de Kaizen Gaming plantó árboles nativos y participó de la restauración de espacios verdes. Además, mediante Betano, la marca acompaña a la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) para promover la inclusión y el acceso igualitario al deporte.

