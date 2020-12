Nissan Frontier: en evolución permanente

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 12:45

Frontier no es un modelo más para Nissan. La pick up mediana marcó en 2018 un hito en el país para la marca japonesa, ya que le permitió convertirse en un fabricante local. La camioneta se produce en Córdoba, en la planta de Santa Isabel, y desde ese arraigo local sigue ampliando su gama. Este año Nissan incorporó las nuevas versiones X-GEAR y extendió la garantía para toda la gama de Frontier a 5 años o 150.000 kilómetros.

Nissan anunció este año una inversión de u$s130 millones como parte del proceso de expansión de la marca en la región y en el país. El monto se suma a los u$s 600 millones comunicados a comienzos de 2015 y que permitieron poner en marcha la fabricación en la Argentina de la pick up. El objetivo a mediano plazo es fortalecer nuestra base de proveedores locales y aumentar nuestros mercados de exportación.

Tras la paralización productiva que causó la pandemia, en junio Nissan retomó las exportaciones a Brasil, y espera ampliar el volumen el año próximo.

Mecánicas

El año pasado Nissan amplió la gama con versiones para el trabajo. La novedad vino acompañada de una nueva mecánica. Al 2.3 diésel biturbo de cuatro cilindros y 190 CV que ofrece torque de 450 Nm, se sumó la opción de un solo turbo, lo que da la potencia de 160 CV y 403 Nm de torque. Nissan Frontier se ofrece en versiones 4x2 y 4x4, así como opción manual de seis marchas y automática de siete velocidades.

Un punto destacado es la suspensión Multilink, un sistema que a través de su eje rígido y espirales, ofrece un control de marcha más firme y un andar más confortable sin relegar capacidad de carga. La Frontier, además, posee un chasis doble C reforzado, con 8 vigas transversales y 4 veces más fuerte que en la generación anterior.

Tecno

Bajo el pilar Intelligent Integration, la Frontier ofrece el sistema de infotainment Nissan Connect con pantalla táctil de 8" y conectividad con los sistemas Android Auto y Apple Car Play y conexión vía Bluetooth para dos dispositivos. Además, en sus versiones tope de gama, incorpora el sistema de cámaras 360° around view monitor y tecnología keyless remota para ingresar al vehículo y encenderlo sin necesidad de sacar la llave del bolsillo.

Todoterreno

Una de las fortalezas de Nissan en sus vehículos 4x4 es la performance off road. Y, en ese sentido, las alternativas 4x4 tiene una perilla que permite modificar la tracción de 4x2 a 4x4 alta o viceversa, sin detener el vehículo gracias a la tecnología shift on the fly. Además, te permite seleccionar la 4x4 baja para aquellos caminos que requieren una mayor capacidad de torque y potencia. El combo se complementa con el asistente en pendientes, el control de descenso y el diferencial de deslizamiento limitado. Además, todos los elementos, inclusive cables o partes más sensibles como el tanque de combustible, están protegidos por piezas metálicas o incluso por el mismo chasis.

Equipamiento

En cuanto al equipamiento de confort, las versiones tope de gama, vienen equipadas con ajuste eléctrico en la butaca del conductor con ocho movimientos, asientos calefaccionados, climatizador bi-zona, control de velocidad crucero y techo solar eléctrico. En referencia a la seguridad, ofrece control de estabilidad de serie, asistente de arranque y de descenso en pendiente, seis airbags y luces LED para las más equipadas, sensores de estacionamiento, y faros antiniebla delanteros, entre otros.

X-GEAR Este año, se sumó una nueva versión, disponible en 4x2 turbo de 160 CV y 4x4 bi-turbo de 190 CV con un aspecto más agresivo y personalidad única en el segmento. Con caja automática y cambios estéticos, el foco está puesto en usuarios que usen la pick up más allá del trabajo y que busquen una opción versátil y económica. Disponible en colores rojo, negro, blanco y gris oscuro se destaca en su interior por la incorporación del infotainment ya mencionado y en el exterior por la barra X-GEAR; los estribos laterales y las barras de techo en color negro. Adicionalmente, esta nueva versión incorpora llantas de aleación negras, faros delanteros tonalizados, distintivos laterales X-GEAR y detalles en piano black.

