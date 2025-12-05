Premio: se conocieron los mejores innovadores de la maquinaria agrícola

En un clima cargado de expectativa y con la innovación como protagonista, el espíritu creativo del agro volvió a brillar. La 10° edición del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial ya tiene a sus ganadores. Según informaron los organizadores, se presentaron 30 desarrollos, de los cuales 9 lograron destacarse por su excelencia.

Se realizaron dos instancias de Jura: la primera fue el lunes 24 de noviembre con la presencia de los jurados alemanes y argentinos para realizar una preselección. La segunda, se realizó del 28 al 30 de noviembre, en la localidad de Funes, Santa Fe, donde se debatieron las innovaciones y se otorgaron las medallas y menciones especiales. Los premios se entregarán en Expoagro 2026 edición YPF Agro, del 10 al 13 de marzo.

Los desarrollos premiados, que recibirán medallas de oro, plata y bronce, además de menciones especiales, se destacaron por su impacto directo en el sistema productivo, su nivel de ingeniería y su potencial para mejorar la eficiencia del productor.

Medallas de Oro

El Analizador automático de semillas y granos de la empresa Computing Management fue reconocido con la medalla de oro y obtuvo una mención especial en Mejoras sustanciales para cultivos regionales. Es un sistema innovador que integra hardware y software propios con algoritmos de visión e inteligencia artificial. Digitaliza el análisis de granos y semillas y permite una evaluación automática, rápida y objetiva.

Drops Agro fue otra de las empresas destacadas con la medalla de oro y mención en Buenas Prácticas Agrícolas por el Sistema de medición de cada gota aplicada. Se trata de una tecnología que permite el monitoreo de gotas en cada pico desde la cabina de la máquina en tiempo real. Esta propuesta innovadora mejora la aplicación de fitosanitarios con el consiguiente cuidado del medio ambiente y colabora con la seguridad del operario.

El desarrollo Dosificación y distribución para fertilizadora neumática presentado por Crucianelli, también recibió medalla de oro y mención en Buenas Prácticas Agrícolas. Consiste en un sistema de dosificación por cinta transportadora que asegura un flujo estable y preciso, incluso a más de 400 kg/ha y 24 km/h. En cuanto a sus virtudes, permite reducir sustancialmente el consumo de fertilizantes manteniendo el rendimiento; disminuye pérdidas por volatilización y reduce la generación de polvo. Gracias a su pico difusor Galton se logra una mejora significativa en el coeficiente de variación del fertilizante en el suelo.

Más distinciones

Medalla de Plata: Dosificador Switch en Cuerpo de Siembra. Talleres Metalúrgicos Crucianelli. Rubro: Siembra. Armstrong, Santa Fe.

Medalla de Plata y mención especial en Diseño Industrial: Rastra Diamante, Variación Geométrica, Estructura Compacta. Donosvasa S.A. Rubro: Multifunción. Lobería, Bs.As.

Medalla de Bronce: Embolsadora con Descargador de Camiones Hidromecánico. Agroindustrias y Servicios G y G S.R.L. Rubro: Multifunción. Sunchales, Santa Fe.

Roberto Del Castagner, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, integró el jurado y destacó el valor técnico de las propuestas evaluadas. Señaló que la instancia permitió analizar desarrollos que impulsan la innovación aplicada a la maquinaria agrícola.

El jurado tuvo una ardua labor @benjavazquezph

“Este año vimos avances muy importantes, especialmente en soluciones para sembradoras y pulverizadoras, así como propuestas de mejora logística y operativa para la poscosecha. Confío en que los desarrollos ganadores aportarán soluciones concretas a mejorar el funcionamiento de las maquinarias en los próximos años”, resaltó.

También formaron parte del jurado: Luis Negruchi, Aapresid; Adriana Godoy, Universidad Nacional de Salta; Héctor Huergo, Clarín Rural; Sergio Marinelli, Facma; Telmo Palancar, Universidad Nacional de La Plata; Juan Godoy Valdivieso, Universidad Nacional de Córdoba; Marcelo Amado, UBA; Alejandro Clérici, Cideter; Hernán Ferrari, INTA; Silvio Zurzolo, UIA; Thilo Keunecke, Sociedad Alemana de Agricultura, y Tomas Rademacher, Universidad de Birgen.