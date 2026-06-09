“No hay derrame”: el reclamo de la construcción y qué se necesita para crecer al 4% o 5% anual

“El sector no está bien; lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo”, afirmó hoy Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), durante un encuentro con la prensa realizado en el marco de la convención anual de la entidad.

Según el empresario, la actividad sufrió una caída del 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024 y, desde entonces, se estabilizó. “El único lugar del país donde hay más empleo es Neuquén. En el resto del país cayó, y el empleo tiene una relación directa con el nivel de actividad del sector”, señaló.

Sin embargo, el crecimiento de Neuquén fue exiguo: pasó de 22.000 trabajadores a 24.800. “No hay un derrame de los sectores a los que les está yendo bien —energía, minería y agro— hacia aquellos que enfrentan dificultades, como el comercio, la construcción y la industria”, sostuvo.

Weiss remarcó que la construcción perdió 120.000 puestos de trabajo en los últimos años y que apenas se recuperaron unos 5000. “En la obra pública, el Estado nacional dejó de invertir. Solo algunas jurisdicciones, como la Ciudad y las provincias de Buenos Aires y Neuquén, mantienen niveles de inversión, pero eso no alcanza para compensar la caída de la inversión nacional”, explicó.

De acuerdo con el empresario, en el mundo la inversión privada representa no más del 15% del total de la infraestructura porque, en muchos casos, no hay rentabilidad. “Hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales y solo se están concesionando 9000 porque el resto no tiene volumen suficiente para financiarse con peajes. A eso hay que sumar hospitales, cárceles, redes cloacales y calles. El sector privado puede participar en áreas como la generación eléctrica o el desarrollo de petróleo y gas. Pero hay otros segmentos en los que su intervención es prácticamente imposible”, opinó.

Para Weiss, sin una recuperación de la inversión en infraestructura, será difícil sostener el crecimiento económico que busca el Gobierno. Citó un estudio de Camarco según el cual, para crecer entre 4% y 5% anual de manera sostenida, la Argentina debería invertir el equivalente al 25% del PBI, unos US$150.000 millones, por año.

“Ese 25% se compone de un 3% destinado al mantenimiento de infraestructura pública en los tres niveles del Estado; otro 3% para nueva infraestructura pública; un 3% para infraestructura privada vinculada a energía, petróleo y gas; un 6% para vivienda; y un 10% para equipamiento industrial y fábricas”, detalló.

Según sus cálculos, el 6% del PBI que corresponde a inversión pública equivale a unos US$36.000 millones anuales, mientras que en los últimos años se invirtieron US$4000 millones en promedio. “La inversión pública la tiene que hacer el Estado. Si no se hace, no se va a crecer”, advirtió.

El dirigente insistió en que algunas delegaciones de Camarco, como las de Neuquén y Catamarca, mantienen niveles de actividad “razonablemente buenos”, aunque aclaró que esa situación no se replica en el resto del país.

“Algunas empresas se están radicando en Neuquén o Río Negro porque esas provincias exigen presencia local para participar en licitaciones. Además, es necesario ingresar en los registros de proveedores de las compañías que operan allí. No es tan sencillo. El Gobierno dijo que la gente tiene que mudarse a la cordillera, pero es más fácil decirlo que hacerlo, aunque efectivamente hay algunos que están migrando”, admitió.

“Algunas empresas se están radicando en Neuquén o Río Negro porque esas provincias exigen presencia local para participar en licitaciones", dijo Weiss Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Iniciativas para impulsar la obra privada

Más allá del diagnóstico sobre la actividad, Weiss reveló que Camarco trabaja en dos propuestas para fomentar la construcción privada y que ya fueron acercadas al Gobierno.

La primera consiste en utilizar la porción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses invertida en acciones para constituir un fondo destinado a financiar créditos hipotecarios.

La segunda plantea modificar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para transformarlo en un fondo común, de manera que una parte de esos recursos pueda destinarse también al financiamiento hipotecario.

Sin crédito hipotecario no habría impulso en lo que es obra privada Daniel Basualdo

“Esto todavía está en una etapa muy preliminar. Lo estamos impulsando desde Camarco junto con los desarrolladores inmobiliarios y es una idea que también mencionaron economistas como Miguel Kiguel y Martín Redrado. Del lado del Gobierno entendemos que hay funcionarios analizándola, pero no tenemos precisiones”, explicó.

Y agregó: “Aquí no hay intervención estatal. Lo que planteamos es que los jubilados cambien un activo por otro activo. En el caso del FAL, se trata de fondos privados pertenecientes a las empresas, no de recursos públicos”.

Por último, Weiss indicó que no hubo avances en las conversaciones con el Gobierno para emitir bonos destinados a cancelar las deudas pendientes de organismos como Vialidad, Recursos Hídricos y Ferrocarriles.

“Hasta el momento no tenemos novedades. Estamos hablando de unos US$400 millones de deuda acumulada entre la gestión anterior y la actual”, concluyó.