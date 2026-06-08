Cuánto hay que ganar para ser de “clase media” en la Ciudad de Buenos Aires en mayo

Aunque la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró en mayo y marcó un avance del 2,1% mensual, el golpe se sintió en el bolsillo de los porteños. Mientras que los ingresos familiares hacen equilibrio frente a la suba del supermercado, las cuotas de medicina prepaga, las tarifas de servicios públicos y los colegios, el límite para ser considerado “clase media” se aleja.

En mayo, una familia tipo -conformada por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 6 y 9 años- necesitó al menos $2.450.044 para ser considerada de “clase media”, de acuerdo con el informe que publica mensualmente el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba). Este número contempla que los dos padres son económicamente activos y son propietarios de la vivienda.

Tan solo un mes atrás, en abril, ese umbral se ubicaba en los $2.384.515. El monto mínimo se movió $65.529 en solo 30 días, lo que significó un aumento del 2,74% en el costo de vida. Es un avance mayor que la inflación en el mismo período, que se ubicó en 2,1%, según publicó la DGESYC este lunes.

Sin embargo, el informe oficial realiza las estimaciones asumiendo que el grupo familiar es propietario de su hogar. En cambio, alquilar un departamento de tres ambientes en la Ciudad costó $1.140.599 en mayo, según los datos presentados en el último Zonaprop Index, que toma en cuenta los números de los avisos publicados en ese sitio de clasificados online. Si se suma este valor, el ingreso mínimo para ser considerado de clase media y alquilar sube a $3.590.643.

Una pareja de jubilados con vivienda propia tuvo que ganar $1.019.614 para no ser pobre Victoriano Izquierdo / Unsplash

El ejercicio se puede realizar con otros segmentos de la población. Por ejemplo, esa misma familia tipo tendría que tener un ingreso mínimo de $7.840.142 para estar un escalón más arriba y pertenecer a los “sectores acomodados”. O, para el otro lado, el sector “medio frágil” comprende a aquellos grupos familiares que ganan, como mínimo, $1.960.03.

El informe también define cuál es la canasta básica total (CBT), el conjunto de bienes y servicios para satisfacer las necesidades comunes de la población, indicador con el cual se define la línea de pobreza. Para esa familia tipo, se estableció un monto básico de $1.960.036 en mayo, un 2,7% más frente al mes anterior.

Sin embargo, en el trabajo también se consideraron otros grupos familiares para contemplar las realidades de otros hogares porteños. Por ejemplo, una pareja de jubilados con vivienda propia tuvo que ganar $1.019.614 para no ser pobre. En cambio, para dos jóvenes de 25 años que tienen que alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, la cifra asciende hasta los $1.451.223.

Por último, se relevó la canasta básica alimentaria (CBA), la cual delimita el dinero necesario para satisfacer las necesidades nutricionales de la población. Es lo que define la línea de indigencia. Para esa misma familia tipo de cuatro integrantes, la barrera se ubicó en los $925.314 el mes pasado. En tanto, para la pareja de jubilado, se consolidó en los $467.208; y para los dos jóvenes adultos, en $561.256. En este caso, la variación mensual fue del 3,3%.