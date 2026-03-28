No usemos como sinónimos conceptos que no lo son

Preocupa la frecuencia con la cual se habla de tasa de inflación anualizada, cuando debería decirse interanual; no se diferencia entre oferta y cantidad ofrecida, y entre demanda y cantidad demandada; al tiempo que cuando se habla de personas que tienen pocos ingresos, en vez de decir que son pobres, se dice que son humildes. Los términos sirven para transmitir conceptos o estimaciones, la imprecisión complica la comunicación y las decisiones. ¿Usted se haría operar por un cirujano que confundiera así los términos médicos? Yo tampoco.

Para que clarifique las diferencias, conversé con el italiano Luigi Cossa (1831-1896), quien estudió en Pavia, Viena y Leipzig, y enseñó economía en la universidad de Pavia entre 1858 y 1896, cuando una enfermedad lo mató de manera súbita. Según Giancarlo De Vivo, fue considerado “socialista de salón”, siendo atacado por su compatriota Francesco Ferrara, quien lo acusó de corromper a los jóvenes.

– Corromper a los jóvenes, ¿dónde?

– Ocurre que promoví el estudio de la economía política, principalmente vía la instrucción personalizada. Al respecto Joseph Alois Schumpeter afirmó que yo era un gran profesor, que para ejercer su cargo no necesité las oportunidades de los modernos profesores de Estados Unidos, sino que me las arreglé para, entre un gran número de alumnos mediocres, seleccionar la minoría que abre su mente a las impactantes influencias de la entrevista personal. Hice de Pavia una suerte de Meca intelectual, a donde llegaban los peregrinos del conocimiento. Maffeo Pantaleoni sintetizó la opinión de la gran mayoría de los economistas italianos cuando dijo que Angelo Messedaglia, junto con Ferrara y yo, fuimos los tres que formamos a “todos” los economistas del período en el cual el análisis económico italiano volvió a brillar de manera resplandeciente.

– ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de inflación interanual y anualizada?

– Si en enero de un año el nivel de precios es 100, en febrero 120, y en enero del año siguiente 200, la tasa de inflación interanual fue de 100% (los precios se duplicaron), mientras que la tasa anualizada, entre enero y febrero del primer año, alcanzó a 792%. Esta última sirve para calcular a cuánto llegaría el nivel de precios en enero del segundo año, si en cada uno de los meses del primero los precios aumentaran al mismo ritmo que lo hicieron entre enero y febrero.

– Deme una idea intuitiva del concepto anualizar.

– Piense en el velocímetro de su auto. Si marca 100 no quiere decir que en la próxima hora usted va a recorrer 100 kilómetros, sino que si en la próxima hora usted mantiene la velocidad actual, dentro de una hora estará a 100 kilómetros de donde está ahora. El velocímetro mide el “equivalente horario” a lo que está ocurriendo en este instante. Freno, paro a almorzar durante los próximos 60 minutos, de manera que no recorro nada a pesar de lo que hasta hace un instante decía el velocímetro, y no se me ocurre ir al mecánico para revisarlo.

– ¿Para qué sirve anualizar?

– Principalmente, para comparar valores de una misma variable, referidos a diferentes lapsos. Si en un país a lo largo de cinco años el PBI subió 38%, y en otro en siete años aumentó 45%, ¿cuál creció más rápido? Respuesta, para que no se tome la molestia de usar su calculadora. En el primer país la tasa de crecimiento equivalente anual fue de 6,6%, mientras que en el segundo fue de 5,4%. Lo cual, a simple vista, no resulta claro.

– Entendido. Pasemos a la diferencia entre oferta y cantidad ofrecida.

– Hace poco se supo que el consumo de carne vacuna había caído 13%, y que el precio había aumentado muchísimo. ¿Cómo puede ser que los carniceros vendieron mucho menos, y los precios aumentaron tanto? Porque la correcta lectura es que algún factor redujo la oferta de carne, y ello produjo simultáneamente la suba del precio y la caída en el volumen. En términos de un gráfico de oferta y demanda, “saltó” la curva de oferta hacia arriba o hacia la izquierda y el equilibrio se desplazó por la curva de la demanda. La observación simultánea de lo que ocurrió con el precio y la cantidad ayuda a identificar si las modificaciones se debieron a algún factor de oferta o de demanda.

– Ejemplifique la situación contraria, la diferencia entre demanda y cantidad demandada.

– Pensemos en un producto que se pone de moda, o que es un insumo que satisface una nueva necesidad. Un cantante de moda es un ejemplo de lo primero, los barbijos cuando apareció el Covid 19 uno de lo último. El Covid 19 aumentó de manera súbita y significativa la demanda de barbijos, por lo cual se observaron simultáneamente el aumento de los precios y también de la producción y venta. Nuevamente, en términos de un gráfico de oferta y demanda, ahora fue la curva de la demanda la que “saltó” hacia arriba o hacia la derecha, y el equilibrio de desplazó por la curva de la oferta. Otra vez, hay que mirar al mismo tiempo que el cambio en el precio, que ocurrió con la cantidad transada.

– Recuerdo, en el caso de los barbijos, que luego del aumento inicial, en poco tiempo el precio cayó y la calidad mejoró.

– Efectivamente. Aquí vale la distinción entre oferta de corto y largo plazo. Antes del Covid 19 demandaban barbijos los cirujanos. El fuerte aumento de la demanda aumentó los precios, pero esto actuó como “señal”; y como resultó fácil aumentar la producción, al poco tiempo -sin intervención estatal- el precio bajó y la calidad mejoró.

– Así que según usted, pobreza y humildad no son sinónimos.

– Claro que no. Pobreza significa que el ingreso de una persona, o de una familia, es inferior a lo que algún instituto de estadística califica como pobres (la famosa línea de la pobreza); humildad es una característica de la personalidad. Es fácil imaginar que hay pobres que no son humildes, y también que hay ricos que sí lo son.

– ¿Por qué se usa un término en vez del otro?

– Porque parece que resulta política o comunicacionalmente correcto, pero no ayuda a entender, y quien no entiende difícilmente pueda contribuir a la solución de los problemas concretos. Lo que quieren los pobres es salir de la pobreza, no que se refieran a ellos de manera sutil pero inoperante.

– Discúlpeme pero, ¿no estará exagerando con estas distinciones verbales?

– De ninguna manera. Resulta particularmente patético cuando algún periodista, para “dársela de profundo”, habla de tasa de inflación anualizada, cuando se refiere a la variación interanual de los precios. Cuando se trata de poesías o novelas, no tengo ningún problema con que se juegue con el lenguaje; en economía, como en cualquier disciplina profesional, el uso impreciso del lenguaje es parte del problema, nunca de la solución.

– Don Luigi, muchas gracias.