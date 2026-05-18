Modernización laboral: ARCA habilitó el certificado de trabajo digital y simplifica los trámites de desvinculación

Con el objetivo de modernizar trámites que hasta ahora eran burocráticos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este lunes que se pueda entregar en formato digital el certificado de trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Este documento, que el empleador tiene que presentar cuando termina una relación laboral, históricamente era motivo de demoras y multas por incumplimiento.

De la mano de la Resolución General 5848/2026 de ARCA, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, se reglamentó uno de los capítulos que estaban pendientes de la Ley de Modernización Laboral. A partir de ahora, se incorporó la posibilidad de cumplir con la obligación de entrega de los certificados laborales tanto en formato físico como digital, a través del formulario 984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.

Con esta modificación, el empleador podrá generar el certificado a través del sistema “Simplificación Registral” de ARCA, mediante la Clave Fiscal nivel 2 o superior. No tendrá que tener una firma digital, ya que la identidad del empleador quedará validada por el propio ingreso al sistema. Una vez emitido, el trabajador podrá acceder al documento de manera autónoma desde el servicio “Trabajo en Blanco” de la página web del organismo.

“La entrega del certificado de trabajo digitalizado reduce gestiones administrativas, acorta tiempos y elimina una fuente de conflictos al momento de la desvinculación. Para el trabajador, significa poder acceder al documento desde cualquier dispositivo, sin depender de que el empleador lo entregue físicamente. Para el empleador, implica un procedimiento más simple y con trazabilidad”, dijo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Con esta modificación, el empleador podrá generar el certificado a través del sistema “Simplificación Registral” de ARCA, mediante la Clave Fiscal nivel 2 o superior. Daniel Basualdo

Para aquellas empresas que todavía prefieran presentarlo en formato físico, el sistema seguirá vigente. Para eso, el certificado deberá generarse por el mismo sistema, se tendrá que imprimir por duplicado y deberá llevar las firmas del empleador -o de su apoderado- y del trabajador. Mientras que el papel original es para el empleado, el duplicado queda en poder del empleador.

La gran ventaja del nuevo esquema radica en la automatización, dado que el sistema de ARCA confecciona el documento cruzando de forma instantánea las bases de datos de altas y bajas, las liquidaciones de sueldos informadas mes a mes, las declaraciones juradas de aportes y contribuciones a la seguridad social. Para los contratos más antiguos, que arrastren aportes previos a julio de 1994, el certificado digital deberá complementarse con una constancia manual confeccionada por el empleador en base a sus propios libros de sueldos históricos.

“La digitalización del proceso es una mejora concreta, pero su eficacia depende de que el empleador haya declarado correctamente la información en ARCA. Si las liquidaciones de sueldos o las declaraciones juradas presentan errores u omisiones, el certificado digital reflejará esos mismos problemas", advirtió Domínguez.

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En esos casos, el trabajador tiene a disposición el ‘Buzón de Observaciones’ dentro del servicio ‘Trabajo en Blanco’ para consignar irregularidades. Sin embargo, la corrección de la información dependerá de que el empleador regularice su situación registral.

“En un mercado laboral que todavía cuenta con altos niveles de informalidad, modernizar los instrumentos de registro y certificación es una condición necesaria —aunque no suficiente— para mejorar la transparencia de las relaciones de trabajo", cerró el tributarista.