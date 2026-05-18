“¡Bingo!”: Sturzenegger contó cómo productores argentinos se quedaron con gran parte de la cuota de miel europea

La polémica por la asignación de la cuota de miel con arancel cero para exportar a la Unión Europea (UE) dentro del acuerdo Mercosur-UE sumó un nuevo capítulo. Luego de los cuestionamientos de exportadores de Uruguay y Paraguay, que apuntaron contra el sistema tras agotarse en apenas cuatro días el primer tramo habilitado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a explicar cómo, según su visión, los productores argentinos lograron adelantarse y quedarse con buena parte de los embarques.

Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, donde defendió la estrategia oficial y destacó el rol de la digitalización de trámites y la rapidez del sector privado.

“La historia desconocida de cómo los productores argentinos se quedaron con gran parte de la cuota sin arancel de miel de la Unión Europea”, escribió el funcionario al comienzo de su publicación.

El conflicto se desató luego de que el primer cupo disponible para exportar miel sin aranceles a Europa se completara rápidamente, lo que generó malestar entre operadores de otros países del Mercosur. Fueron los exportadores de Uruguay y Paraguay los que cuestionaron que las operaciones terminaron favoreciendo principalmente a empresas argentinas y brasileñas.

En ese contexto, Sturzenegger buscó explicar el detrás de escena de lo ocurrido y sostuvo que la clave estuvo en la velocidad con la que actuaron los exportadores argentinos. “Resulta que nuestros productores de miel, básicamente, coparon toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas, ni bien se abrió el cupo”, afirmó.

El ministro atribuyó buena parte de esa ventaja a la implementación anticipada de un sistema de autocertificación digital de origen. “El personaje central de la historia es Pablo Lavigne”, sostuvo en referencia al secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía. Incluso elogió al funcionario públicamente. “Si lo ven en la calle salúdenlo, felicítenlo, es un funcionario del que tenemos que estar orgullosos”, escribió.

LA HISTORIA DESCONOCIDA DE COMO LOS PRODUCTORES ARGENTINOS SE QUEDARON CON GRAN PARTE DE LA CUOTA SIN ARANCEL DE MIEL DE LA UNIÓN EUROPEA. Quizás escuchaste la historia. Empezó a regir el acuerdo con la Unión Europea (UE) que logró cerrar @pabloquirno y que ofrece cupos de acceso… pic.twitter.com/yFu9eOmxgi — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 17, 2026

De acuerdo con Sturzenegger, el cambio estuvo relacionado con el mecanismo de certificación exigido por la Unión Europea para acceder a los beneficios arancelarios: “Una vez que tenés un beneficio arancelario como el que nos da el tratado, tenés que certificar que el producto es de la zona que tiene el beneficio”.

En ese sentido, indicó que Europa permite un sistema de autocertificación. “La UE permite una autocertificación de origen, es decir, que les alcanza con que el productor declare bajo juramento que es así”, señaló.

Hasta ahora, según relató, esos certificados eran gestionados principalmente por cámaras empresarias y el acuerdo contemplaba un período de transición de tres años para migrar hacia el nuevo esquema digital.

Fue allí donde, según el ministro, intervino la Secretaría de Coordinación de Producción. “Lavigne tuvo la inteligencia de preparar en nuestro sistema de comercio exterior un trámite digital donde el productor puede hacer su autocertificación desde su empresa con un par de clicks obteniendo el certificado validado por el Estado argentino”, afirmó.

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Además, destacó que la herramienta estuvo operativa desde el primer día de vigencia del acuerdo. “¡Y lo puso a disposición el mismo día que el tratado se habilitó! Es decir, sin esperar los tres años de convergencia”, remarcó.

Para Sturzenegger, esa anticipación permitió que los exportadores argentinos avanzaran más rápido que sus competidores regionales. “Mientras los productores uruguayos, brasileños y paraguayos seguían corriendo con los papeles de un lado para el otro con las cámaras, nuestros productores ya tenían todo resuelto, presentaron y se llevaron la cuota. ¡Bingo!”, sostuvo.

El funcionario también resaltó el desempeño del sector privado argentino. “Obviamente, también fue clave la capacidad y rapidez de nuestros productores. Bravo, bravísimo”, escribió.

En paralelo, vinculó el episodio con la política oficial de desregulación y reducción de trámites estatales. “Varios trámites y certificaciones las sacamos del INTI, lo cual le permitió al sector privado operar con la rapidez que exige el mercado y no con los tiempos indolentes de la burocracia”, afirmó.

Según el ministro, el caso demuestra la necesidad de simplificar procesos administrativos. “Ilustra la imperiosa necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles, y dejarlo focalizado en lo importante”, indicó. También consideró que la experiencia dejó enseñanzas para futuras operaciones comerciales: “Un gran caso con grandes lecciones y que esperamos se repita”.

Mientras tanto, días atrás en la Secretaría de Agricultura buscaron bajar la tensión alrededor de la polémica y aclararon que el contingente inicial agotado no representaba el total anual previsto para este año.

Según explicaron, la cuota correspondiente al denominado “año 0” asciende a 5000 toneladas efectivas y no a 7500 toneladas, ya que el volumen fue prorrateado en función de los ocho meses de vigencia que tendrá el régimen durante 2026.

Además, indicaron que el cupo anual fue dividido en tres trimestres. El primero, vigente hasta el 30 de junio, contempló 1402 toneladas y fue el que efectivamente se agotó en pocos días. El segundo tramo se habilitará el próximo 1° de julio con un cupo de 1800 toneladas, mientras que el tercero se abrirá el 1° de octubre con otras 1800 toneladas. Por último, la UE no informa la procedencia de los productos importados.